Набрав чинності закон про розмінування Донбасу

В Україні набув чинності закон про протимінну діяльність. Він дозволяє почати гуманітарне розмінування на Донбасі.
В Україні у п'ятницю, 25 січня, набрав чинності закон "Про протимінну діяльність", повідомляється на сайті Верховної Ради. Парламент прийняв цей закон 6 грудня минулого року, а 22 січня його підписав президент Петро Порошенко. До затвердженого Кабміном переліку ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами територій увійдуть території конфлікту на Донбасі і окупований Крим, повідомляє агенція "Українські Новини".
Згідно з документом, протимінна діяльність складається з обстеження територій, виявлення, перевезення або знищення вибухонебезпечних предметів, утилізації надлишкових боєприпасів, надання допомоги постраждалим і їх реабілітації та інших заходів. Уряд має заснувати національний орган з питань протимінної діяльності, який координуватиме діяльність Центру протимінних операцій. Також протимінною діяльністю будуть займатися оператори і уповноважені підрозділи центральних органів виконавчої влади.
Розробляти стандарти в цій галузі буде Центр протимінних операцій, а затверджуватиме їх Кабмін з урахуванням положень міжнародних стандартів (IMAS) служби ООН з питань протимінної діяльності (UNMAS). Фінансування діяльності може здійснюватися коштами державного і місцевих бюджетів, установ різних форм власності, а також іноземних установ та міжнародних організацій.