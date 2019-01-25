Набрав чинності закон про розмінування Донбасу

В Україні у п'ятницю, 25 січня, набрав чинності закон "Про протимінну діяльність", повідомляється на сайті Верховної Ради. Парламент прийняв цей закон 6 грудня минулого року, а 22 січня його підписав президент Петро Порошенко. До затвердженого Кабміном переліку ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами територій увійдуть території конфлікту на Донбасі і окупований Крим, повідомляє агенція "Українські Новини".

Згідно з документом, протимінна діяльність складається з обстеження територій, виявлення, перевезення або знищення вибухонебезпечних предметів, утилізації надлишкових боєприпасів, надання допомоги постраждалим і їх реабілітації та інших заходів. Уряд має заснувати національний орган з питань протимінної діяльності, який координуватиме діяльність Центру протимінних операцій. Також протимінною діяльністю будуть займатися оператори і уповноважені підрозділи центральних органів виконавчої влади.

Розробляти стандарти в цій галузі буде Центр протимінних операцій, а затверджуватиме їх Кабмін з урахуванням положень міжнародних стандартів (IMAS) служби ООН з питань протимінної діяльності (UNMAS). Фінансування діяльності може здійснюватися коштами державного і місцевих бюджетів, установ різних форм власності, а також іноземних установ та міжнародних організацій.

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