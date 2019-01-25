 Набрав чинності закон про розмінування Донбасу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.01.2019

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Новини

Набрав чинності закон про розмінування Донбасу

В Україні набув чинності закон про протимінну діяльність. Він дозволяє почати гуманітарне розмінування на Донбасі.

Знайдені саперами на Донбасі міни, гранати, вибухові пристрої та боєприпаси

Знайдені саперами на Донбасі міни, гранати, вибухові пристрої та боєприпаси

В Україні у п'ятницю, 25 січня, набрав чинності закон "Про протимінну діяльність", повідомляється на сайті Верховної Ради. Парламент прийняв цей закон 6 грудня минулого року, а 22 січня його підписав президент Петро Порошенко. До затвердженого Кабміном переліку ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами територій увійдуть території конфлікту на Донбасі і окупований Крим, повідомляє агенція "Українські Новини".

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У штабі ООС повідомили, що 26 серпня двоє українських військових загинули і ще двоє отримали бойові травми через вибух міни, спричинений необережністю. (26.08.2018)

ОБСЄ закликала негайно розмінувати населені пункти та пункти пропуску на Донбасі. Заява пролунала за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. (02.10.2018)

Згідно з документом, протимінна діяльність складається з обстеження територій, виявлення, перевезення або знищення вибухонебезпечних предметів, утилізації надлишкових боєприпасів, надання допомоги постраждалим і їх реабілітації та інших заходів. Уряд має заснувати національний орган з питань протимінної діяльності, який координуватиме діяльність Центру протимінних операцій. Також протимінною діяльністю будуть займатися оператори і уповноважені підрозділи центральних органів виконавчої влади.

Розробляти стандарти в цій галузі буде Центр протимінних операцій, а затверджуватиме їх Кабмін з урахуванням положень міжнародних стандартів (IMAS) служби ООН з питань протимінної діяльності (UNMAS). Фінансування діяльності може здійснюватися коштами державного і місцевих бюджетів, установ різних форм власності, а також іноземних установ та міжнародних організацій. 

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Розмінування Донбасу: як мінне поле перейти (24.10.2018)

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