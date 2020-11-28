Мішель Платіні - колишній французький футболіст, тренер та футбольний функціонер.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мішель Платіні". У 1980-х роках Мішель Платіні був належав до найкращих футболістів світу. Тричі його було визнано найкращим футболістом Європи. Як тренер він опікувався з 1988 до 1992 року французькою національною збірною. З 2007 до 2015 року Мішель Платіні був президентом УЕФА. 2015 року арбітражна палата Комітету з етики ФІФА відсторонила Мішеля Платіні та президента ФІФА Йозефа Блаттера від футболу. Підставою для відсторонення виплата Мішелю Платіні з боку ФІФА двох мільйонів швейцарських франків у 2011 році за те, що він надавав консультації президенту Міжнародної федерації футболу у 1999-2002 роках. Тим самим функціонери порушили Кодекс етики ФІФА. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.