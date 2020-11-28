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Мішель Платіні

Мішель Платіні - колишній французький футболіст, тренер та футбольний функціонер.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мішель Платіні". У 1980-х роках Мішель Платіні був належав до найкращих футболістів світу. Тричі його було визнано найкращим футболістом Європи. Як тренер він опікувався з 1988 до 1992 року французькою національною збірною. З 2007 до 2015 року Мішель Платіні був президентом УЕФА. 2015 року арбітражна палата Комітету з етики ФІФА відсторонила Мішеля Платіні та президента ФІФА Йозефа Блаттера від футболу. Підставою для відсторонення виплата Мішелю Платіні з боку ФІФА двох мільйонів швейцарських франків у 2011 році за те, що він надавав консультації президенту Міжнародної федерації футболу у 1999-2002 роках. Тим самим функціонери порушили Кодекс етики ФІФА. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Швейцарії висунули нові обвинувачення Блаттеру і Платіні

У Швейцарії висунули нові обвинувачення Блаттеру і Платіні 28.11.2020

Розслідування стосовно ексочільників ФІФА і УЄФА ведуть тепер ще й "за підозрою в шахрайстві", повідомили у Федеральній прокуратурі Швейцарії.
УЄФА переказала сотні мільйонів євро для ФФУ офшору, пов'язаному з Суркісом - Spiegel

УЄФА переказала сотні мільйонів євро для ФФУ офшору, пов'язаному з Суркісом - Spiegel 07.09.2019

УЄФА роками переказувала кошти для ФФУ офшорній компанії, за якою стоїть Ігор Суркіс. Сума становила близько 380 мільйонів євро. ФФУ в 2015 році нібито просила припинити виплати на рахунок фірми, однак за рік передумала.
Експрезидента УЄФА Мішеля Платіні звільнили з-під варти

Експрезидента УЄФА Мішеля Платіні звільнили з-під варти 19.06.2019

Колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні звільнили після допиту. Французька влада не оголосила обвинувачень на його адресу.
Адвокат Платіні запевняє, що про арешт експрезидента УЄФА не йдеться

Адвокат Платіні запевняє, що про арешт експрезидента УЄФА не йдеться 18.06.2019

Колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні лише викликали на допит як свідка в антикорупційному розслідуванні, запевнив його адвокат. За його словами, під час допиту Платіні чітко відповів на всі запитання.
Експрезидента УЄФА Мішеля Платіні затримали у Франції

Експрезидента УЄФА Мішеля Платіні затримали у Франції 18.06.2019

Колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні затримали у Франції в рамках корупційного розслідування.

УЄФА отримала нового президента і простилась із Платіні (14.09.2016) 14.09.2016

Александра Чеферіна зі Словенії обрали новим президентом УЄФА. Платіні виголосив прощальне слово.
Новим президентом УЄФА став словенець Александер Чеферін

Новим президентом УЄФА став словенець Александер Чеферін 14.09.2016

Словенець Александер Чеферін обраний новим президентом УЄФА замість француза Мішеля Платіні. Він перебуватиме на посаді до завершення планової каденції попередника у 2019 році.
Коментар: 24 команди на Євро-2016 - за й проти

Коментар: 24 команди на "Євро-2016" - за й проти 01.06.2016

Як вплине на рівень "Євро-2016", що стартує вже 10 червня, небувало велика кількість команд-учасниць? Це питання в заочній дискусії обговорили оглядачі DW Александр Фріч та Єнс Крепела.
Платіні знову скоротили строк відсторонення від футболу

Платіні знову скоротили строк відсторонення від футболу 09.05.2016

Спортивний арбітраж у Лозанні оголосив рішення за апеляцією відстороненого президента УЄФА Мішеля Платіні.
Вирок у справі Платіні оголосять за 10 днів

Вирок у справі Платіні оголосять за 10 днів 29.04.2016

У п'ятницю відбулися слухання в Cпортивному арбітражному суді за справою Мішеля Платіні. У них взяв участь Йозеф Блаттер. Він назвав слухання "справедливими і коректними".
Йозеф Блаттер буде свідком у слуханнях справи Платіні в Лозанні

Йозеф Блаттер буде свідком у слуханнях справи Платіні в Лозанні 26.04.2016

Екс-президент ФІФА Йозеф Блаттер виступатиме в якості свідка під час розгляду справи відлученого від футболу президента УЄФА Мішеля Платіні в Лозанні.
ЗМІ: У справі Блаттера-Платіні є нові підозри в корупції

ЗМІ: У справі Блаттера-Платіні є нові підозри в корупції 12.03.2016

У справі колишнього президента ФІФА Йозефа Блаттера та відлученого від футболу президента УЄФА Мішеля Платіні може фігурувати ще одна мільйонна сума, щодо якої виникають питання, пише німецьке видання FAS.
Приміщення Федерації футболу Франції обшукали через справу Блаттера-Платіні

Приміщення Федерації футболу Франції обшукали через справу Блаттера-Платіні 09.03.2016

У рамках розслідування масштабної корупції у ФІФА у справі Йозефа Блаттера та Мішеля Платіні пройшли обшуки у приміщеннях Федерації футболу Франції.
Джанні Інфантіно обрано новим президентом ФІФА

Джанні Інфантіно обрано новим президентом ФІФА 26.02.2016

У другому турі виборів Інфантіно набрав 115 голосів за 104 необхідних і зміг випередити шейха Салмана бін Ібрагіма аль-Халіфу.
Блаттеру та Платіні скоротили термін відсторонення від футболу

Блаттеру та Платіні скоротили термін відсторонення від футболу 24.02.2016

Апеляційний комітет ФІФА скоротив термін відсторонення від футболу для Йозефа Блаттера і Мішеля Платіні до шести років, узявши до уваги, серед іншого, "діяльність та заслуги" колишніх функціонерів.
ФІФА затвердила остаточний перелік кандидатів на посаду президента

ФІФА затвердила остаточний перелік кандидатів на посаду президента 26.01.2016

До участі у виборах президента ФІФА офіційно допущено п'ятьох кандидатів. Вибори президента Міжнародної федерації футбольних асоціацій відбудуться 26 лютого в Цюриху.
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