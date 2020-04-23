Міхеіл Саакашвілі окреслив основні напрямки роботи в уряді

Експрезидент Грузії та український політик Міхеіл Саакашвілі заявив, що посісти посаду в Кабміні йому запропонував президент України Володимир Зеленський, із яким політик спілкується "багато місяців". Про це Саакашвілі заявив в ексклюзивному інтерв'ю DW. "Потім я розмовляв на цю тему з чинним прем'єром Денисом Шмигалем", - додав він.

Саакашвілі також заявив, що швидко погодився посісти цю посаду. "Я довго не думав, тому що вважаю, що зараз дуже критичний час для країни. Ми тільки на початку дуже великої кризи, яка нині насувається на Україну, яка буде реально шкодити кожному українцю", - зазначив він.

Саакашвілі ділитиметься досвідом досягнень і помилок

На думку політика, падіння української економіки може сягнути більше 10 відсотків. "Це означає, що мільйони українців залишаться без роботи", - спрогнозував Саакашвілі. Він також додав, що реальні прибутки українців можуть скоротитися на 20 відсотків.

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"Я вважаю, що в такій ситуації треба прискорювати реформи. Криза - це великий виклик. Але це також і велика можливість, якщо нею правильно користуватися. Свого часу я вивів Грузію зі світової економічної кризи з найменшою шкодою в цьому регіоні", - зазначив Саакашвілі. За його словами, на новій посаді він ділитиметься досвідом - і досягнень, і помилок. "Помилки також були", - визнав він.

Контакти з МВФ і дерегуляція економіки

Політик також окреслив напрямки своєї роботи в уряді: "Я намагаюся працювати у двох сферах. Перша - контакти й інтеграція з міжнародною спільнотою. Це стосується і МВФ, і Світового банку. У мене великий досвід цих стосунків. Дуже позитивний. З іншого боку, - дерегуляція. Це звільнення українського бізнесу від адміністративного тиску".

На запитання, чи буде йому комфортно працювати в одному уряді з главою МВС Арсеном Аваковим, із яким у нього був конфлікт, Саакашвілі відповів: "Я не вважаю, що функція мого життя - все життя конфліктувати з будь-ким, з якоюсь особистістю. У мене є конкретні цілі, конкретна мета, і треба рухатися в цьому напрямку".

