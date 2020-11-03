Міхаель Ґалер

Євродепутати: КСУ треба оновлювати, а не розпускати

КСУ не можна розпускати, як це пропонує Зеленський, переконані провідні євродепутати, які займаються Україною. В інтерв'ю DW вони запропонували варіанти виходу з кризи та пояснили, чи є загроза безвізу.