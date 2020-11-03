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Міхаель Ґалер

Міхаель Ґалер - німецький політик, член ХДС. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Міхаель Ґалер".

Християнський демократ Міхаель Ґалер є депутатом Європарламенту від Німеччини, член фракції Європейської народної партії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Євродепутати: КСУ треба оновлювати, а не розпускати

Євродепутати: КСУ треба оновлювати, а не розпускати 03.11.2020

КСУ не можна розпускати, як це пропонує Зеленський, переконані провідні євродепутати, які займаються Україною. В інтерв'ю DW вони запропонували варіанти виходу з кризи та пояснили, чи є загроза безвізу.

Втрата безвізу, оновлення КСУ та незаконна ініціатива Зеленського - євродепутати в інтерв'ю DW (03.11.2020) 03.11.2020

Просто ліквідувати Конституційний суд не можна, застерігають євродепутати Міхаель Ґалер та Віола фон Крамон в інтерв'ю DW. Президент Зеленський мав би об'єднуватися з реформаторами, а не олігархами, які прагнуть поховати антикорупційне законодавство в Україні.
Троє депутатів Європарламенту написали Арахамії жорсткого листа

Троє депутатів Європарламенту написали Арахамії жорсткого листа 05.10.2020

Євродепутати Віола фон Крамон, Міхаель Ґалер та Раса Юкнявічене застерегли Давида Арахамію щодо небезпеки втрати Україною фіндопомоги від ЄС. Вони також жорстко розкритикували частину депутатів від "Слуги народу".
Євродепутат: Лукашенко - нелегітимний президент і знає про це

Євродепутат: "Лукашенко - нелегітимний президент і знає про це" 14.08.2020

Євросоюз обговорить 14 серпня можливі дії щодо влади Білорусі. Чи очікувати санкцій та чому Брюссель такий нерішучий з Лукашенком? Інтерв'ю з депутатом Європарламенту.
Як у ЄС сприйняли заклик переглянути санкційну політику щодо Росії

Як у ЄС сприйняли заклик переглянути санкційну політику щодо Росії 01.05.2020

Брюссельська Міжнародна кризова група рекомендувала країнам Заходу почати новий діалог з РФ задля миру на Донбасі та переглянути санкційну політику. DW розбиралася, як це сприйняли офіційні особи та політики в ЄС.
У новому Європарламенті створили групу друзів України

У новому Європарламенті створили групу "друзів України" 24.09.2019

50 євродепутатів з шести фракцій Європарламенту створили неформальну групу "друзів європейської України". Своїми головними цілями вони називають політичну підтримку України та сприяння її економічній інтеграції в ЄС.
Вибори до Верховної Ради: очікування з боку ЄС

Вибори до Верховної Ради: очікування з боку ЄС 16.07.2019

У Європарламенті очікують від виборів до Верховної Ради оновлення українського політикуму. DW розбиралася, чи непокояться у Брюсселі через можливість здобуття більшості "Слугою народу".
У Європарламенті запевняють, що Україна залишатиметься на порядку денному

У Європарламенті запевняють, що Україна залишатиметься на порядку денному 10.07.2019

Комітет Європарламенту з закордонних справ переобрав своїм головою німця Девіда Макаллістера. Він розповів про свої пріоритети та пообіцяв, що Україна залишатиметься на порядку денному євродепутатів.
Євродепутат Ґалер: Зеленський кинув виклик Путіну

Євродепутат Ґалер: Зеленський кинув виклик Путіну 23.04.2019

Про результати президентських виборів в Україні DW говорила із депутатом Європарламенту від Німеччини з фракції Європейської народної партії Міхаелем Ґалером.

Попри мороз і кулі: спогади євродепутатів, які були на Майдані

Попри мороз і кулі: спогади євродепутатів, які були на Майдані 21.11.2018

До п'ятої річниці початку Євромайдану DW поспілкувалася з євродепутатами, які неодноразово бували на Майдані під час протестів. Що їм найбільше запам'яталося і чи стала Україна іншою країною?
Проект доповіді ЄП щодо України: похвала, критика і перспектива членства

Проект доповіді ЄП щодо України: похвала, критика і перспектива членства 13.11.2018

Комітет Європарламенту в закордонних справах схвалив проект доповіді щодо України. У ній вказуються на основні здобутки та недоліки Києва у здійсненні реформ. Згадується у документі і перспектива членства України в ЄС.

Мільярд євро для України: євродепутати обрали поблажливий курс

Мільярд євро для України: євродепутати обрали поблажливий курс 17.05.2018

Профільний комітет Європарламенту підтримав програму макрофінансової допомоги для України в розмірі мільярда євро. Він не захотів прописувати додаткові вимоги до Києва, що може прискорити надання грошей.
Кіборги у Брюсселі: більше, ніж культурна дипломатія

"Кіборги" у Брюсселі: більше, ніж культурна дипломатія 21.03.2018

Україна організовувала міжнародне турне з показу фільму "Кіборги" іноземним політикам, чиновникам і дипломатам. Людські долі захисників Донецького аеропорту вразили глядачів у Брюсселі.
Євродепутат Ґалер: Я би не пов'язував антикорупційний суд з призупиненням безвізу

Євродепутат Ґалер: Я би не пов'язував антикорупційний суд з призупиненням "безвізу" 01.03.2018

Доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Ґалер розповів DW, яких правок до законопроекту про антикорупційний суд він очікує до другого читання та які наслідки матиме неврахування думки "Венеціанки".
Євродепутат: Росіяни не оплачуватимуть те, що зруйнували на Донбасі

Євродепутат: Росіяни не оплачуватимуть те, що зруйнували на Донбасі 12.07.2017

Постійний доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Ґалер відвідав Дніпро та Донбас. В інтерв'ю DW він розповів, які зміни там побачив та яким є найкращий спосіб позбутися кліше щодо України.
Євродепутат Ґалер виступає за постачання озброєнь до України

Євродепутат Ґалер виступає за постачання озброєнь до України 04.02.2015

Міхаель Ґалер висловився за постачання озброєнь оборонного характеру Україні, бо, за його словами, Київ має "право на належний захист".
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