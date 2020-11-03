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Міхаель Ґалер - німецький політик, член ХДС. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Міхаель Ґалер".
Християнський демократ Міхаель Ґалер є депутатом Європарламенту від Німеччини, член фракції Європейської народної партії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Просто ліквідувати Конституційний суд не можна, застерігають євродепутати Міхаель Ґалер та Віола фон Крамон в інтерв'ю DW. Президент Зеленський мав би об'єднуватися з реформаторами, а не олігархами, які прагнуть поховати антикорупційне законодавство в Україні.
Комітет Європарламенту в закордонних справах схвалив проект доповіді щодо України. У ній вказуються на основні здобутки та недоліки Києва у здійсненні реформ. Згадується у документі і перспектива членства України в ЄС.