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У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Deutsche Welle Michaela Kuefner, TV Portrait
Фото: DW/B. Geilert

Міхаела Кюфнер

Пропустити розділ Міхаела Кюфнер: вибрані публікації

Міхаела Кюфнер: вибрані публікації

Ексрадник Анґели Меркель Крістоф Гойсґен нещодавно очолив Мюнхенську конференцію з безпеки

Ексрадник Меркель: Єдність Заходу щодо України вразила Росію

Майбутній глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен дав ексклюзивне інтерв'ю DW.
Конфлікти
25 січня 2022 р.
Пропустити розділ Міхаела Кюфнер: інші публікації

Міхаела Кюфнер: інші публікації

Олаф Шольц

Шольц: Німеччина не змириться з війною РФ проти України

Шольц: Німеччина не змириться з війною РФ проти України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц дав ексклюзивне інтерв'ю DW під час свого візиту до країн Африки.
Політика
24 травня 2022 р.
Олаф Шольц і Володимир Путін у Москві

Зустріч Путіна і Шольца в Москві - війну поки що скасовано

Зустріч Путіна і Шольца в Москві - війну поки що скасовано

Небажання Олафа Шольца говорити про "Північний потік-2" могло стати ключем для діалогу з Росією, вважає Міхаела Кюфнер.
Deutsche Welle Michaela Kuefner, TV Portrait
Міхаела Кюфнер
Коментар
Політика
16 лютого 2022 р.
Олаф Шольц (л) і Джо Байден

Візит канцлера ФРН Шольца до США завершився провалом

Візит канцлера ФРН Шольца до США завершився провалом

У Вашингтоні канцлеру ФРН Олафу Шольцу не вдалось переконати своїх критиків, вважає Міхаела Кюфнер.
Deutsche Welle Michaela Kuefner, TV Portrait
Міхаела Кюфнер
Коментар
Політика
8 лютого 2022 р.
Анґела Меркель

Меркель проти коронавірусу (відео)

Меркель проти коронавірусу (відео)

Дії канцлерки ФРН Анґели Меркель у боротьбі з коронавірусом схвалюють дві третини німців. У чому секрет її успіху?
Політика
3 червня 2020 р.
Виступ Меркель під час бюджетних дебатів у німецькому Бундестазі

Анґела Меркель у зовнішній політиці - тигриця чи киця?

Анґела Меркель у зовнішній політиці - тигриця чи киця?

Реальність, у якій живе німецький уряд, мало відповідає амбіціям ФРН, вважає Міхаела Кюфнер.
Deutsche Welle Michaela Kuefner, TV Portrait
Міхаела Кюфнер
Коментар
Політика
12 вересня 2019 р.
Аннеґрет Крамп-Карренбауер

Очільниця ХДС про "Північний потік-2", Brexit та міграцію

Очільниця ХДС про "Північний потік-2", Brexit та міграцію

"Північний потік-2" має бути загальноєвропейським проектом", - інтерв'ю DW з Аннеґрет Крамп-Карренбауер.
Політика
15 січня 2019 р.
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