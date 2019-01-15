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У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Фото: DW/B. Geilert
Міхаела Кюфнер
Пропустити розділ Міхаела Кюфнер: вибрані публікації
Міхаела Кюфнер: вибрані публікації
Ексрадник Меркель: Єдність Заходу щодо України вразила Росію
Майбутній глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен дав ексклюзивне інтерв'ю DW.
Конфлікти
25.01.2022
25 січня 2022 р.
Пропустити розділ Міхаела Кюфнер: інші публікації
Міхаела Кюфнер: інші публікації
Шольц: Німеччина не змириться з війною РФ проти України
Шольц: Німеччина не змириться з війною РФ проти України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц дав ексклюзивне інтерв'ю DW під час свого візиту до країн Африки.
Політика
24.05.2022
24 травня 2022 р.
Зустріч Путіна і Шольца в Москві - війну поки що скасовано
Зустріч Путіна і Шольца в Москві - війну поки що скасовано
Небажання Олафа Шольца говорити про "Північний потік-2" могло стати ключем для діалогу з Росією, вважає Міхаела Кюфнер.
Міхаела Кюфнер
Коментар
Політика
16.02.2022
16 лютого 2022 р.
Візит канцлера ФРН Шольца до США завершився провалом
Візит канцлера ФРН Шольца до США завершився провалом
У Вашингтоні канцлеру ФРН Олафу Шольцу не вдалось переконати своїх критиків, вважає Міхаела Кюфнер.
Міхаела Кюфнер
Коментар
Політика
08.02.2022
8 лютого 2022 р.
Меркель проти коронавірусу (відео)
Меркель проти коронавірусу (відео)
Дії канцлерки ФРН Анґели Меркель у боротьбі з коронавірусом схвалюють дві третини німців. У чому секрет її успіху?
Політика
03.06.2020
3 червня 2020 р.
Анґела Меркель у зовнішній політиці - тигриця чи киця?
Анґела Меркель у зовнішній політиці - тигриця чи киця?
Реальність, у якій живе німецький уряд, мало відповідає амбіціям ФРН, вважає Міхаела Кюфнер.
Міхаела Кюфнер
Коментар
Політика
12.09.2019
12 вересня 2019 р.
Очільниця ХДС про "Північний потік-2", Brexit та міграцію
Очільниця ХДС про "Північний потік-2", Brexit та міграцію
"Північний потік-2" має бути загальноєвропейським проектом", - інтерв'ю DW з Аннеґрет Крамп-Карренбауер.
Політика
15.01.2019
15 січня 2019 р.
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