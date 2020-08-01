Мітинг проти коронавірусних обмежень у Берліні: постраждали 18 поліцейських

18 співробітників поліції були поранені під час припинення масової акції протесту проти запроваджених у Німеччині заходів для боротьби з поширенням коронавірусу, яка відбулася у Берліні у суботу, 1 серпня. Відповідне повідомлення було оприлюднене в ніч на неділю на офіційному Twitter берлінської поліції.

При цьому трьох правоохоронців через отримані ними ушкодження довелося відправити до лікарні.

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Акція протесту проти боротьби з коронавірусом

Участь у акції протесту взяли десятки тисяч людей. Спочатку, за даними поліції, до 17 тисяч осіб пройшли ходою вулицями Берліна. Вже тоді, повідомляють правоохоронці, її учасники не дотримувалися дистанції та відмовлялися вдягати захисні маски. Згодом ці демонстранти взяли участь у погодженому місцевою владою мітингу, до якого доєдналося ще більше людей. За оцінками поліції, загальна кількість його учасників сягнула близько 20 тисяч осіб.

Головною вимогою обох акцій було скасування усіх запроваджених німецьким урядом протиепідемічних заходів. Вони закликали до "свободи" та "опору". Також протестувальники скандували: "Найбільша теорія змови - пандемія корони", повідомляє агентство новин dpa.

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Тисячі людей протестували проти політики уряду Німеччини у боротьбі з пандемією COVID-19

Демонстранти не вдягали захисні маски

Поліція була змушена припинити цей мітинг через те, що протестувальники не бажали дотримуватись дистанції та вдягати захисні маски. Однак демонстранти зустрічали заклики та дії правоохоронців гучним осудом. Замість того, аби розійтися, багато з них великими групами залишалися у парку поблизу.

Одночасно із ходою проти коронавірусних обмежень у Берліні відбулися менші акції контрдемонстрантів. Вони вийшли на вулиці під гаслом "Бабусі проти правих" та час від часу вигукували у бік опонентів: "Нацисти - геть!".

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