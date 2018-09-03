Місія МВФ розпочала роботу в Києві

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Роном ван Роденом розпочала роботу в Києві. Про це в четвер, 6 вересня, повідомило представництво Фонду в Україні агентству новин "Інтерфакс-Україна". У представництві уточнили, що місія прибула до Києва напередодні.

Раніше постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман повідомляв, що місія МВФ перебуватиме в Києві з 6 до 19 вересняз метою "обговорення останніх економічних подій та економічної політики". Серед питань, що обговорюватимуться, - фінансова допомога від МВФ.

Очікується, що одним з ключових аспектів під час переговорів місії Фонду з представниками української влади буде питання про підвищення цін на газ для населення. 23 серпня цього року український прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна визнає свої зобов'язання перед МВФ щодо доведення газових цін для населення до ринкових. Гройсман також заявив, що таке підвищення є запорукою подальшої співпраці між Україною та МВФ.

Українські урядовці та представники Нацбанку України (НБУ) сподіваються на отримання до кінця поточного року чергового траншу кредитної підтримки обсягом в два мільярди доларів США.

Останній транш від МВФ Україна отримала ще у квітні 2017 року. Відтоді український уряд проводить складні переговори з керівництвом Фонду. На шляху до розмороження виконання програми МВФ стояли три умови - щодо цін на газ, ухвалення закону про Антикорупційний суд та дотримання граничних показників дефіциту бюджету.

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