 Місія МВФ поки не змогла домовитися з Києвом про нову програму | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.11.2019

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Економіка

Місія МВФ поки не змогла домовитися з Києвом про нову програму

Для досягнення домовленості щодо початку нової кредитної програми знадобиться новий раунд дискусій у наступні тижні, наголошують у місії МВФ.

МВФ

Місія МВФ працювала в Україні з 14 до 22 листопада

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), що працювала в Україні з 14 до 22 листопада, не змогла домовитися з українською владою про початок співпраці за новою кредитною програмою. Про це йдеться в поширеній у суботу, 23 листопада, заяві глави місії МВФ Рона ван Родена.

У заяві наголошується, що місія провела конструктивні та плідні обговорення з представниками української влади, однак для досягнення домовленості про нову кредитну програму знадобляться подальші дискусії найближчим часом.

"Місія досягла помітного подальшого поступу в дискусіях щодо заходів і реформ, які могли б лягти в основу нової програми, підтриманої МВФ... Дискусії триватимуть у наступні тижні", - йдеться в заяві, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

DW.COM

Представники Офісу президента на зустрічі з послами країн G7 заявили, що немає жодних підстав для повернення державного "Приватбанку" колишнім власникам. (23.10.2019)

Представники МВФ хочуть переконатися на місці, чи можуть вони рекомендувати раді директорів Фонду розпочати нову кредитну програму з Україною. Місія МВФ перебуватиме в Україні до 24 вересня. (11.09.2019)

На зустрічі з представниками МВФ президент України Володимир Зеленський обговорив реформи та ситуацію навколо "Приватбанку". Тим часом Ігор Коломойський заперечив переговори з владою щодо повернення банку. (20.09.2019)

Загальна сума, яку Україна має виплатити за державним боргом до кінця 2019 року, складає близько 3,3 мільярда доларів. (08.10.2019)

Серед обговорюваних необхідних кроків - заходи у грошово-кредитному, податково-бюджетному та фінансовому секторах, а також реформи, спрямовані на поліпшення бізнес-клімату, посилення верховенства права і нарощування економічного зростання.

У заяві наголошується, що місія МВФ віддала належне суттєвому прогресу, досягнутому в останні кілька місяців на шляху реформ і дотримання зваженої економічної політики.

Питання в "Приватбанку"

Нагадаємо, наприкінці жовтня видання The Wall Street Journal повідомляло, що МВФ начебто затримує виділення Україні кредиту через стурбованість, що президент України Володимир Зеленський не зможе повернути мільярди доларів, які начебто були виведені з українських банків, зокрема з "Приватбанку".

Раніше президент Володимир Зеленський запевняв, що у конфлікті між "Приватбанком" та його колишніми власниками, зокрема Ігорем Коломойським, з яким його раніше пов'язували бізнесові стосунки, він "захищатиме тільки державу, тільки громадян". Президент заявив, що його не цікавлять "ігри колишніх власників у судах" і що він "не збирається бути на їхньому боці".

Уряд України 18 грудня 2016 року націоналізував "Приватбанк", що був найбільшим у країні комерційний банком.  Ексвласники банку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов вважають націоналізацію незаконною та оскаржують її у судах. Цього року суди в Україні ухвалили кілька рішень на їхню користь. Численні судові процеси між "Приватбанком" та колишніми власниками тривають як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.

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Державний борг: скільки винна Україна і хто найбільший боржник у світі? (02.10.2019)

Посилання в інтернеті

https://www.wsj.com/articles/ukraine-corruption-concerns-stall-imf-bailout-11572535061

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Державний борг: скільки винна Україна і хто найбільший боржник у світі? (02.10.2019)  

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