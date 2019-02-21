Місія МВФ поки не змогла домовитися з Києвом про нову програму

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), що працювала в Україні з 14 до 22 листопада, не змогла домовитися з українською владою про початок співпраці за новою кредитною програмою. Про це йдеться в поширеній у суботу, 23 листопада, заяві глави місії МВФ Рона ван Родена.

У заяві наголошується, що місія провела конструктивні та плідні обговорення з представниками української влади, однак для досягнення домовленості про нову кредитну програму знадобляться подальші дискусії найближчим часом.

"Місія досягла помітного подальшого поступу в дискусіях щодо заходів і реформ, які могли б лягти в основу нової програми, підтриманої МВФ... Дискусії триватимуть у наступні тижні", - йдеться в заяві, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Серед обговорюваних необхідних кроків - заходи у грошово-кредитному, податково-бюджетному та фінансовому секторах, а також реформи, спрямовані на поліпшення бізнес-клімату, посилення верховенства права і нарощування економічного зростання.

У заяві наголошується, що місія МВФ віддала належне суттєвому прогресу, досягнутому в останні кілька місяців на шляху реформ і дотримання зваженої економічної політики.

Питання в "Приватбанку"

Нагадаємо, наприкінці жовтня видання The Wall Street Journal повідомляло, що МВФ начебто затримує виділення Україні кредиту через стурбованість, що президент України Володимир Зеленський не зможе повернути мільярди доларів, які начебто були виведені з українських банків, зокрема з "Приватбанку".

Раніше президент Володимир Зеленський запевняв, що у конфлікті між "Приватбанком" та його колишніми власниками, зокрема Ігорем Коломойським, з яким його раніше пов'язували бізнесові стосунки, він "захищатиме тільки державу, тільки громадян". Президент заявив, що його не цікавлять "ігри колишніх власників у судах" і що він "не збирається бути на їхньому боці".

Уряд України 18 грудня 2016 року націоналізував "Приватбанк", що був найбільшим у країні комерційний банком. Ексвласники банку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов вважають націоналізацію незаконною та оскаржують її у судах. Цього року суди в Україні ухвалили кілька рішень на їхню користь. Численні судові процеси між "Приватбанком" та колишніми власниками тривають як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.