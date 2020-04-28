Місія додому: як українці вертаються з Німеччини

Відвідини друзів у Фрайбургу, що на південному заході Німеччини, замість декількох днів для Юлії з Рівного затягнулися на півтора місяці. "У мене був квиток додому на 31 березня, але я й досі тут", - розповідає жінка. Ще кілька днів тому жителька Рівного взагалі не мала уявлення, коли зможе повернутися на батьківщину. Аж раптом їй на мобільний номер прийшло повідомлення від українського посольства у Німеччини про можливість четвертого травня вилетіти з Франкфурта-на-Майні до Києва.

"Я зареєстрована у системі ДРУГ, тому одразу дізналася про можливість повернутися до України", - каже Юлія. Ця система створена українським МЗС для кращої комунікації з українцями, які виїжджають закордон. За квиток на спецрейс, який здійснить авіакомпанія SkyUp, Юлія заплатила 200 євро. Водночас кошти за скасований наприкінці березня рейс від німецької Lufthansa, за словами жінки, їй досі не повернули.

Перший з нинішньої серії спецрейсів SkyUp з Німеччини вилетить першого травня з Дюссельдорфа. З Франкфурта, крім 4 травня, можна буде вилетіти до Києва ще й 10 травня. Рейси організовуються залежно від кількості бажаючих повернутися до України. Координує збір інформації про бажаючих виїхати українське посольство.

Що треба підписати

Для того, аби потрапити на борт літака, пасажири мають перед посадкою пред'явити заповнений заздалегідь і підписаний формуляр про згоду забезпечити соціальне дистанціювання після прибуття до України. "Відсутність такої згоди, попри наявність придбаного на спецрейс квитка, призведе до відмови у реєстрації та проходження на борт", - попереджає посольство.

В українців, які повертаються на батьківщину, є вибір між обов'язковою обсервацією на 14 днів та самоізоляцією на той самий період. Контроль за самоізоляцією здійснюється через мобільний додаток "Дій вдома", затверджений Міністерством цифрової трансформації.

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Мікроавтобусом - до кордону

Українці, які не можуть виїхати з Німеччини і в яких тим часом спливає віза або ліміт перебування на підставі безвізового режиму, можуть звертатися до місцевого відділу у справах іноземців за місцем перебування і зазвичай без зайвої бюрократії отримують довідку, яка дає можливість залишитися до 30 червня. Якщо з цією довідкою зробити при перетині кордону, відповідно до виданої відомством інструкції, спеціальну відмітку про виїзд, санкцій за порушення термінів перебування вдасться уникнути.

Ті, хто не хоче залишатися у Німеччині до літа і не може потрапити на один зі спецрейсів, нерідко вдаються до послуг неофіційних перевізників. У Фейсбук-групах українців Німеччини чимало оголошень з пропозицією довезти до українсько-польського або українсько-угорського кордону. Коштує така багатогодинна подорож у мікроавтобусі, як з'ясувала DW, не менше 200 євро. Послуги надаються нелегально, оскільки комерційні пасажирські перевезення через кордон наразі заборонені. Про заходи епідеміологічної безпеки під час таких перевезень не йдеться.

Поліція застерігає

"Я застерігаю від того, щоби користуватися послугами таких нелегальних перевізників", - наголосив у розмові з DW речник управління Федеральної поліції у землях Берлін і Бранденбург, яке відповідає за прикордонний контроль з Польщею. У поліції вказують на те, що перевезення, які не координуються посольствами країн, є незаконними і можуть подекуди бути пов'язані з шахрайством. На сайті міністерства закордонних справ Польщі наголошується, що всі іноземці, які потрапляють на територію країни, мають проходити 14-денний карантин.

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"Я щойно почав цим займатись. Всіх нюансів поки що не знаю", - відповів телефоном один з українських водіїв, який приїздить з Польщі, аби забирати українців з різних куточків Німеччини. Українців, які приїхали до Німеччини як туристи, він не возить. Натомість перевізник з мікроавтобусом на польських номерах забирає українців, які працевлаштовані у Німеччині як співробітники польських фірм. Як повідомили DW у міністерстві закордонних справ Німеччини, у німецькому посольстві у Варшаві за останні два роки було видано кілька тисяч робочих віз українцям, яких відряджають до Німеччини польські фірми.

Через Австрію і Угорщину

На відміну від Польщі, Австрія пропускає з Німеччини будь-кого, хто може гарантувати свій негайний виїзд в напрямку третьої країни, зазначено на сайті австрійського міністерства закордонних справ. "До Чопа довеземо за 250 євро", - повідомила у розмові з DW жінка-посередниця з чеським номером телефону, яка організовує переїзд українців через Австрію і Угорщину.

Як повідомляють кореспонденти українських ЗМІ і блогери у соцмережах, на кордонах на подорожніх чекає багатогодинне стояння у черзі без жодних шансів дотримуватися умов карантину. Подекуди ділки навіть організовують перевезення через прикордонний пункт за 300 гривень. Все це, тим не менше, не стримує багатьох українців. Особливо тих, хто мешкає в Західній Україні і має можливість швидко дістатися додому від кордону.

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А з Києва як?

Юлія з Рівного, яка вилетить четвертого травня з Франкфурта-на-Майні до Києва, радіє, що отримала можливість офіційно полетіти до України. Водночас, вона досі не розуміє, як зможе дістатися зі столиці до рідного міста, де вона планує перебувати на самоізоляції. Адже потяги і міжміські автобуси не ходять.

"Я вважаю, що це непродумано зі сторони нашої держави, оскільки прибуває спецрейс із потенційно інфікованими людьми до Борисполя, а далі повинен добиратися кожен окремо до інших міст. Це може спричинити розповсюдження інфекції, оскільки людина може бути носієм без симптомів", - нарікає жінка.

Тим часом у Фейсбук-групі, де українці обговорюють можливість вилетіти спецрейсом з Франкфурта, вже з'явилися пропозиції від спритних перевізників, які готові зустріти в Києві.