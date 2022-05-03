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Місяць - природний супутник планети Земля.
Місяць є єдиним природним супутником Землі. Середня відстань між центрами Землі та Місяці складає 384 400 кілометрів.
Маріуполь уже понад місяць перебуває в облозі російської армії. Ситуація в місті катастрофічна: на вулицях лежать трупи, немає струму, немає води, майже немає їжі… Інні, Петру та Антону вдалося втекти з Маріуполя до Польщі. Ось що вони розповідають.
"Там не було вікон, тому багато хто задихався". Близько 130 людей майже місяць жили в невеликому підвалі школи в селі Ягідне на Чернігівщині. За це час 12 з них померли. Ті, хто вижив, розповідають, що в підвал їх загнали російські воєнні і не давали звідти вийти.