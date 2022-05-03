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Місяць

Місяць - природний супутник планети Земля.

Місяць є єдиним природним супутником Землі. Середня відстань між центрами Землі та Місяці складає 384 400 кілометрів.

Макрон закликав Путіна забезпечити евакуацію з Азовсталі

Макрон закликав Путіна забезпечити евакуацію з "Азовсталі" 03.05.2022

Уперше за понад місяць президент Франції Еммануель Макрон зателефонував Путіну. Розмова тривала понад дві години.

Західні партнери щомісяця збиратимуться щодо оборонної допомоги Києву

Західні партнери щомісяця збиратимуться щодо оборонної допомоги Києву 26.04.2022

Аактуальні оборонні потреби України союзники обговорюватимуть раз на місяць, повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін.

Чернігів після російської навали (фоторепортаж) 15.04.2022

Чернігів - ще зовсім недавно затишне українське місто. Але потім - понад місяць російських облоги та бомбардувань. Про руйнування в цьому обласному центрі - у фоторепортажі DW.
Чернігів після російської навали

Чернігів після російської навали 15.04.2022

Чернігів - ще зовсім недавно затишне українське місто. Але потім - понад місяць російських облоги та бомбардувань. Про руйнування в цьому обласному центрі - у фоторепортажі DW.
Сховати стандарти у валізу: як і чому українська влада обмежує свободу ЗМІ на війні

Сховати стандарти у валізу: як і чому українська влада обмежує свободу ЗМІ на війні 14.04.2022

Військове командування України отримало право обмежувати свободу слова задля безпеки і перемоги. Вже понад місяць війни журналістам доводиться домовлятись з владою про межі дозволеного.

Біженці з Маріуполя: "Потрібно цей жах побачити, щоб зрозуміти" (12.04.2022) 12.04.2022

Маріуполь уже понад місяць перебуває в облозі російської армії. Ситуація в місті катастрофічна: на вулицях лежать трупи, немає струму, немає води, майже немає їжі… Інні, Петру та Антону вдалося втекти з Маріуполя до Польщі. Ось що вони розповідають.

Як українці місяць жили в підвалі в Ягідному на Чернігівщині (11.04.2022) 11.04.2022

"Там не було вікон, тому багато хто задихався". Близько 130 людей майже місяць жили в невеликому підвалі школи в селі Ягідне на Чернігівщині. За це час 12 з них померли. Ті, хто вижив, розповідають, що в підвал їх загнали російські воєнні і не давали звідти вийти.

"Розстрілювали просто в машинах". Жителі Бородянки про російську окупацію (07.04.2022) 07.04.2022

Цілий місяць Бородянка була під окупацією російських військових. Місцеві жителі розповідають про бомбардування, тортури, мародерство. Ось що вони кажуть про пережите.

Тростянець після окупації: що сталося з містом (02.04.2022) 02.04.2022

У Тростянці наводять лад після звільнення українською армією. 20-тисячне містечко було цілий місяць під російською окупацією.

Офіс Зеленського про місяць війни: російський план нападу провалився

Офіс Зеленського про місяць війни: російський план нападу провалився 28.03.2022

Україна продовжує відбивати напад російських військ, який почався 24 лютого. Про те, яка склалась ситуація на фронті після понад місяць війни, - в інтерв’ю DW з радником Офісу президента України Олексієм Арестовичем.

Три саміти щодо України: до чого закликав Зеленський і що відповіли в Брюсселі

Три саміти щодо України: до чого закликав Зеленський і що відповіли в Брюсселі 25.03.2022

Лідери НАТО, Великої сімки та ЄС цілий день обговорювали місяць війни Росії проти України. Про що говорив Зеленський на кожному з трьох самітів і що йому відповіли у Брюсселі, - в репортажі DW.
Коментар: Ключ до поразки Путіна в Україні в руках Заходу

Коментар: Ключ до поразки Путіна в Україні в руках Заходу 24.03.2022

Через місяць після російського вторгнення в Україну зрозуміло, що Україна може зупинити Путіна. Але для цього вона потребує більшої і швидшої допомоги Заходу, вважає Роман Гончаренко.

З Байденом і віртуальним Зеленським: чого очікувати від самітів НАТО, G7 і ЄС

З Байденом і віртуальним Зеленським: чого очікувати від самітів НАТО, G7 і ЄС 23.03.2022

Через місяць після початку Росією війни проти України у Брюсселі відбудуться відразу три саміти - НАТО, Великої сімки та ЄС. На всіх виступатиме Володимир Зеленський.

Росія масово вербує в Сирії найманців для війни в Україні - ЗМІ

Росія масово вербує в Сирії найманців для війни в Україні - ЗМІ 15.03.2022

За даними спостерігачів, росіяни обіцяють платити сирійцям по 1100 доларів на місяць за участь у війні в Україні.

Кабмін ухвалив рішення про виплату військовим 100 тисяч гривень в місяць

Кабмін ухвалив рішення про виплату військовим 100 тисяч гривень в місяць 28.02.2022

Україна платитиме військовим по 100 тисяч гривень на місяць, поки триває війна з Росією. Сім’ям тих, хто загинув на війні, виплатять 15 мільйонів гривень грошової допомоги Відповідне рішення ухвалив уряд.
КНДР всьоме за місяць провела ракетні випробування

КНДР всьоме за місяць провела ракетні випробування 30.01.2022

За словами експертів може йтися про найбільші ракетні випробування КНДР з 2017 року.
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