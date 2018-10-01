 Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що йде в президенти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2018

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Новини

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що йде в президенти

Мер Львова Андрій Садовий оголосив про намір балотуватися в президенти України на виборах наступного року. Він пообіцяв найближчим часом оприлюднити склад своєї команди.

Андрій Садовий

Андрій Садовий збирається виставити свою кандидатуру на наступних президентських виборах

Мер Львова, лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий у середу, 3 жовтня, повідомив про рішення висунути свою кандидатуру на виборах президента України, запланованих на 2019 рік.

На зустрічі з організаторами молодіжного форуму "Молодвіж" Садовий запевнив, що його мата - "відновити вашу віру в Україну", йдеться у повідомленні на сайті "Самопомочі". Львівський міський голова також пообіцяв найближчим часом оприлюднити склад команди, з якою піде на вибори, та закликав до об'єднання усі сили, що підтримують ідею "рішучих змін".

Нагадаємо, кілька днів тому про своє рішення балотуватися на виборах президента заявив мер Глухова Мішель Терещенко. Раніше про готовність взяти участь у наступних виборах сигналізували чинний президент України Петро Порошенко, екс-прем'єр-міністерка України Юлія Тимошенко, екс-міністр оборони України Анатолій Гриценко та низка інших політиків.

Вибори президента України мають відбутися 31 березня 2019 року.

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