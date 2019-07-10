Міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію Фірташа до США

Як повідомили DW у вівторок, 16 липня у прес-службі міністерства юстиції Австрії, міністр Клеменс Яблонер (Clemens Jabloner) погодив екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа до США. Таке рішення ухвалене після консультацій з міністерством закордонних справ країни з урахуванням інтересів та міжнародних правових зобов'язань Австрії. Питання подальшого доправлення українця до Сполучених Штатів наразі вирішує Земельний суд Відня.

Поки залишається в Австрії

Водночас, як повідомляє австрійський громадський мовник ORF, Дмитро Фірташ поки залишиться в Австрії. Адвокати олігарха подали клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію. Доки суд не ухвалить рішення щодо цього клопотання, видачу США відтерміновано.

5 років у Відні

Фірташ перебуває у Відні з весни 2014 року, відколи його було заарештовано за запитом США. У Сполучених Штатах бізнесмена звинувачують у намірах отримати дозволи на видобуток титанової руди в Індії за допомогою хабарів. Планувалося, як випливає з матеріалів кримінального провадження, що підприємство олігарха постачатиме титан до США. У разі визнання винним Дмитру Фірташу загрожують десятки років ув'язнення і конфіскація майна.