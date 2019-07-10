 Міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію Фірташа до США | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 16.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію Фірташа до США

Міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію Дмитра Фірташа до США. Водночас українець поки залишається у Відні.

Дмитро Фірташ

Дмитро Фірташ

Як повідомили DW у вівторок, 16 липня у прес-службі міністерства юстиції Австрії, міністр Клеменс Яблонер (Clemens Jabloner) погодив екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа до США. Таке рішення ухвалене після консультацій з міністерством закордонних справ країни з урахуванням інтересів та міжнародних правових зобов'язань Австрії. Питання подальшого доправлення українця до Сполучених Штатів наразі вирішує Земельний суд Відня.

DW.COM

Від екстрадиції до США Дмитра Фірташа відділяє один підпис. Ще ніколи за п'ять років юридичної боротьби ситуація не була настільки критичною для олігарха. Злий жарт з ним зіграла і політична криза в Австрії. (26.06.2019)

Москва на виборах в Україні демонстративно підтримує "Опозиційну платформу - За життя". Лідери цієї партії хочуть відновлення відносин з Росією. Крім проросійських гасел, їх вирізняють і фінансові інтереси у Росії. (12.07.2019)

Поки залишається в Австрії

Водночас, як повідомляє австрійський громадський мовник ORF, Дмитро Фірташ поки залишиться в Австрії. Адвокати олігарха подали клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію. Доки суд не ухвалить рішення щодо цього клопотання, видачу США відтерміновано.

5 років у Відні

Фірташ перебуває у Відні з весни 2014 року, відколи його було заарештовано за запитом США. У Сполучених Штатах бізнесмена  звинувачують у намірах отримати дозволи на видобуток титанової руди в Індії за допомогою хабарів. Планувалося, як випливає з матеріалів кримінального провадження, що підприємство олігарха постачатиме титан до США. У разі визнання винним Дмитру Фірташу загрожують десятки років ув'язнення і конфіскація майна.

Також за темою

Ukraine Dmytro Firtasch

Екстрадиція Фірташа: МЗС Австрії аналізує національні інтереси 10.07.2019

Міністерство закордонних справ Австрії вивчає питання видачі українського мільярдера Дмитра Фірташа США. Йдеться, зокрема, про те, чи відповідає екстрадиція українця національним інтересам. 

Österreich Dmitri Firtasch vor dem Oberlandesgericht Wien

Іронія долі: як Фірташ став жертвою політичної кризи в Австрії 26.06.2019

Від екстрадиції до США Дмитра Фірташа відділяє один підпис. Ще ніколи за п'ять років юридичної боротьби ситуація не була настільки критичною для олігарха. Злий жарт з ним зіграла і політична криза в Австрії.

Wien Österreich Prozess Dimitro Firtasch

Поразка олігарха: суд визнав юрисдикцію США у справі Фірташа 25.06.2019

Окружний суд у штаті Іллінойс відхилив клопотання Дмитра Фірташа, в якому український бізнесмен вимагав визнати, що інкриміновані йому обвинувачення у корупції не підпадають під юрисдикцію суду у США.

Реклама

Докладно

Дмитро Фірташ

Міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію Фірташа до США

Міністр юстиції Австрії дав дозвіл на екстрадицію Дмитра Фірташа.  

Ігор Коломойський

Суд зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості Коломойського

Печерський райсуд Києва зняв арешт з 415 об'єктів нерухомості компанії, пов'язаної з Ігорем Коломойським.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  