Міністр ФРН назвав доступ до інтернету одним з основних прав людини

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) заявив, що вважає вільний доступ до інтернету одним з основних прав людини.

"Вільний доступ до інтернету має бути основним правом людини, яке стосується всіх у всьому світі (...) Це має бути так само, як загальнолюдське право мати доступ до води, охорони здоров'я чи освіти", - заявив Альтмайер у неділю, 24 листопада, передає агенція Reuters.

Міністр наголосив, що право на вільний доступ до мережі, зокрема, стосується країн з перехідною економікою та тих, які розвиваються. "Ми не хочемо будувати нові стіни", - наголосив Альтмаєр.

Відповідну заяву міністр зробив напередодні відкриття форуму з управління інтернетом в Берліні. Цей форум організувала ООН.

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