 Міністр ФРН назвав доступ до інтернету одним з основних прав людини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2019

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Новини

Міністр ФРН назвав доступ до інтернету одним з основних прав людини

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр заявив, що вважає вільний доступ до інтернету одним з основних прав людини. Він порівняв його з правом мати доступ до води, охорони здоров'я чи освіти.

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр (фото з архіву)

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) заявив, що вважає вільний доступ до інтернету одним з основних прав людини.

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Amnesty International заявляє, що бізнес-моделі Google і Facebook, які базуються на стеженні за користувачами, порушують права людини. Правозахисна організація закликає технологічних гігантів відмовитися від неї. (21.11.2019)

Для розгону акції протесту іракські правоохоронці застосовували бойові кулі та сльозогінний газ. У Багдаді запроваджено комендантську годину, а на більшості території країни заблоковано доступ до інтернету. (03.10.2019)

"Вільний доступ до інтернету має бути основним правом людини, яке стосується всіх у всьому світі (...) Це має бути так само, як загальнолюдське право мати доступ до води, охорони здоров'я чи освіти", - заявив Альтмайер у неділю, 24 листопада, передає агенція Reuters.

Міністр наголосив, що право на вільний доступ до мережі, зокрема, стосується країн з перехідною економікою та тих, які розвиваються. "Ми не хочемо будувати нові стіни", - наголосив Альтмаєр.

Відповідну заяву міністр зробив напередодні відкриття форуму з управління інтернетом в Берліні. Цей форум організувала ООН. 

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