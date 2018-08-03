Міністр оборони Швеції звинуватив Сергія Шойгу у брехні

Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст звинуватив главу російського міноборони Сергія Шойгу в поширенні неправдивої ​​інформації про співпрацю скандинавської країни з НАТО. "Те, що описує міністр оборони Росії, - це брехня. НАТО не має необмеженого доступу ні до фінських, ні до шведських територіальних вод і повітряного простору", - цитує Гультквіста видання The Local в п'ятницю, 3 серпня.

Так глава шведського оборонного відомства прокоментував слова Сергія Шойгу, який, виступаючи 24 липня на колегії міноборони РФ, розповів про стурбованість Москви через втягування Фінляндії і Швеції в структури НАТО. "У травні підписано договір, що передбачає їхню повноправну участь в навчаннях альянсу і можливість використання його систем управління військами та зброєю. Натомість НАТО отримав безперешкодний доступ до повітряного простору і територіальних вод цих країн", - цитувало російського міністра агентство "Інтерфакс".

"Швеція вільна від військових альянсів, і ми ухвалюємо власні рішення. Це було помилкове висловлювання", - зазначив міністр оборони Швеції, додавши, що вхід будь-якого іноземного судна або літака в територіальні води або повітряний простір Швеції можливий тільки після отримання спеціального дозволу.

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