 Міністр оборони України також подав у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2019

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Новини

Міністр оборони України також подав у відставку

Міністр оборони України Степан Полторак подав у відставку. Раніше у цей день рапорт про звільнення з посади подав голова Служби безпеки Василь Грицак.

Степан Полторак

Степан Полторак

Міністр оборони України Степан Полторак у понеділок, 20 травня, подав у відставку. Офіційну заяву про відставку він розмістив на своїй сторінці у Facebook. "Честь маю", - прокоментував Полторак.

DW.COM

У Верховній Раді відбулась інавгурація президента Володимира Зеленського. Після церемонії він у Маріїнському палаці зустрінеться з іноземними делегаціями. (20.05.2019)

Президент України Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду та пообіцяв завершити війну на Донбасі. (20.05.2019)

Заява Полторака з'явилась після інавгурації президента Володимира Зеленського, який у промові закликав народних депутатів  звільнити міністра оборони, генерального прокурора та голову СБУ.

Міністр віддав рапорт під час церемонії надання військових почестей Зеленському як новому президенту, і той прийняв його рапорт.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак подав у відставку перед інавгурацією президента Зеленського 20 травня. Минулого тижня також подали у відставку секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов та міністр закордонних справ Павло Клімкін. 

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