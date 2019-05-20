Міністр оборони України також подав у відставку

Міністр оборони України Степан Полторак у понеділок, 20 травня, подав у відставку. Офіційну заяву про відставку він розмістив на своїй сторінці у Facebook. "Честь маю", - прокоментував Полторак.

Заява Полторака з'явилась після інавгурації президента Володимира Зеленського, який у промові закликав народних депутатів звільнити міністра оборони, генерального прокурора та голову СБУ.

Міністр віддав рапорт під час церемонії надання військових почестей Зеленському як новому президенту, і той прийняв його рапорт.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак подав у відставку перед інавгурацією президента Зеленського 20 травня. Минулого тижня також подали у відставку секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов та міністр закордонних справ Павло Клімкін.