 Міністр енергетики США: Європа має диверсифікувати енергетичні потоки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2018

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Новини

Міністр енергетики США: Європа має диверсифікувати енергетичні потоки

Міністр енергетики США Рік Перрі закликає не дозволити Росії використовувати газопостачання "як зброю залякування". За словами американського міністра, США готові запровадити нові санкції проти Росії.

Рік Перрі

Рік Перрі

Міністр енергетики США Рік Перрі, перебуваючи з візитом в Угорщині у вівторок, 13 листопада, заявив, що Росії не можна дозволити використовувати "енергетику як зброю залякування", зокрема шляхом відключення постачання газу взимку.

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Від 1 листопада ціна газу для населення України складає близько 8549 гривень за тисячу кубометрів. (01.11.2018)

Українське міністерство фінансів склало перелік основних фіскальних ризиків, серед яких реалізація проекту "Північний потік-2", податкова реформа в США та поновлення активних бойових дій на Донбасі. (26.09.2018)

При цьому Перрі також додав, що Вашингтон має повне право і надалі продовжувати санкційний режим щодо Росії через анексію Криму. "Це все справді дуже просто з моєї точки зору, - заявив Перрі. - Будьте хорошим сусідом і поважайте верховенство права, але Росія не хоче цього робити".

Напередодні Перрі відвідав Київ, де заявив, що США залишаються противниками будівництва газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", які дадуть змогу Росії обійтися без української газотранспортної системи в транспортуванні газу до Європи. "Ми також хотіли б підтримати зусилля України із лібералізації ринку електроенергії та підвищення прозорості", - сказав Перрі.

Тим часом, посол США при ЄС Гордон Сондленд 13 листопада повідомив, що США можуть запровадити нові санкції, які заблокують спорудження "Північного потоку-2". "Ми ще не застосували повний набір засобів, які можуть суттєво обмежити, якщо не прямо зупинити, цей проект", - цитує Сондленда інформагенція Reuters.

Нагадаємо, США пропонують свій скраплений газ країнам Східної Європи, зокрема наголошуючи на тому, що це має диверсифікувати енергетичні потоки і зменшити енергетичну залежність від Росії. Президент США Дональд Трамп критикував спорудження "Північного потоку-2", заявивши, що цей проект зробить Німеччину заручницею Росії.

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