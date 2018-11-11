Міністр енергетики США: Європа має диверсифікувати енергетичні потоки

Міністр енергетики США Рік Перрі, перебуваючи з візитом в Угорщині у вівторок, 13 листопада, заявив, що Росії не можна дозволити використовувати "енергетику як зброю залякування", зокрема шляхом відключення постачання газу взимку.

При цьому Перрі також додав, що Вашингтон має повне право і надалі продовжувати санкційний режим щодо Росії через анексію Криму. "Це все справді дуже просто з моєї точки зору, - заявив Перрі. - Будьте хорошим сусідом і поважайте верховенство права, але Росія не хоче цього робити".

Напередодні Перрі відвідав Київ, де заявив, що США залишаються противниками будівництва газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", які дадуть змогу Росії обійтися без української газотранспортної системи в транспортуванні газу до Європи. "Ми також хотіли б підтримати зусилля України із лібералізації ринку електроенергії та підвищення прозорості", - сказав Перрі.

Тим часом, посол США при ЄС Гордон Сондленд 13 листопада повідомив, що США можуть запровадити нові санкції, які заблокують спорудження "Північного потоку-2". "Ми ще не застосували повний набір засобів, які можуть суттєво обмежити, якщо не прямо зупинити, цей проект", - цитує Сондленда інформагенція Reuters.

Нагадаємо, США пропонують свій скраплений газ країнам Східної Європи, зокрема наголошуючи на тому, що це має диверсифікувати енергетичні потоки і зменшити енергетичну залежність від Росії. Президент США Дональд Трамп критикував спорудження "Північного потоку-2", заявивши, що цей проект зробить Німеччину заручницею Росії.