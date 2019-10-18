Міністр енергетики США відмовився співпрацювати з Конгресом щодо "українського скандалу"

Міністр енергетики США Рік Перрі, який має залишити свою посаду до кінця цього року, відмовився надати Конгресу документи щодо так званого "українського скандалу", який загрожує імпічментом президенту країни Дональду Трампу. Три комітети Конгресу хотіли з'ясувати роль Перрі у ситуації з ймовірним тиском Трампа на українського президента Володимира Зеленського для отримання компромату на колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

"Навіть якщо запит був дозволений, значна частина інформації, про яку запитується у повістці, складається з конфіденційних повідомлень виконавчих органів влади, які є захищеними", - наголошується у листі помічниці міністра до комітетів, повідомила агенція Reuters у п'ятницю, 18 жовтня.

Раніше документи у цій самій справі Конгресу також відмовились надати віцепрезидент США Майк Пенс та особистий адвокат Трампа Руді Джуліані. Білий дім також заявив, що відмовляється співпрацювати щодо "незаконного, неконституційного" розслідування імпічменту президента.

Тим часом Рік Перрі в інтерв'ю телеканалу Fox News вранці 18 жовтня повідомив, що просив Трампа подзвонити Зеленському, щоб обговорити боротьбу з корупцією в Україні, а також те, як американський скраплений газ може зменшити залежність Києва від російського газу. Він сказав, що не говорив про Джо Байдена ні з Зеленським, ні в Білому домі.

Як відомо, у США з вересня триває скандал через телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Трампу закидають, що він тиснув на Зеленського, аби той домігся розслідування діяльності сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена в Україні. Через це представники Демократичної партії оголосили про початок процедури імпічменту для американського президента. Палата представників Конгресу, за законом, розпочала відповідну попередню перевірку.