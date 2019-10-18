 Міністр енергетики США відмовився співпрацювати з Конгресом щодо ″українського скандалу″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Міністр енергетики США відмовився співпрацювати з Конгресом щодо "українського скандалу"

Міністр енергетики США Рік Перрі відмовився надати комітетам Конгресу документи щодо "українського скандалу". Він розповів, що просив Трампа обговорити з Зеленським корупцію та питання американського скрапленого газу.

Рік Перрі

Рік Перрі

Міністр енергетики США Рік Перрі, який має залишити свою посаду до кінця цього року, відмовився надати Конгресу документи щодо так званого "українського скандалу", який загрожує імпічментом президенту країни Дональду Трампу. Три комітети Конгресу хотіли з'ясувати роль Перрі у ситуації з ймовірним тиском Трампа на українського президента Володимира Зеленського для отримання компромату на колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

"Навіть якщо запит був дозволений, значна частина інформації, про яку запитується у повістці, складається з конфіденційних повідомлень виконавчих органів влади, які є захищеними", - наголошується у листі помічниці міністра до комітетів, повідомила агенція Reuters у п'ятницю, 18 жовтня.

Раніше документи у цій самій справі Конгресу також відмовились надати віцепрезидент США Майк Пенс та особистий адвокат Трампа Руді Джуліані. Білий дім також заявив, що відмовляється співпрацювати щодо "незаконного, неконституційного" розслідування імпічменту президента.

DW.COM

Участь Джуліані у політичних процесах довкола України мала на меті спонукати до розслідувань в Україні щодо Джо Байдена та його сина Хантера Байдена, стверджує колишній постпред США при ЄС Гордон Сондленд. (17.10.2019)

Рік Перрі має свідчити у Палаті представників Конгресу в рамках розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа у зв'язку з так званим "українським скандалом". Тепер він іде у відставку з посади міністра енергетики. (18.10.2019)

Тим часом Рік Перрі в інтерв'ю телеканалу Fox News вранці 18 жовтня повідомив, що просив Трампа подзвонити Зеленському, щоб обговорити боротьбу з корупцією в Україні, а також те, як американський скраплений газ може зменшити залежність Києва від російського газу. Він сказав, що не говорив про Джо Байдена ні з Зеленським, ні в Білому домі.

Як відомо, у США з вересня триває скандал через телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Трампу закидають, що він тиснув на Зеленського, аби той домігся розслідування діяльності сина ексвіцепрезидента США Джо Байдена в Україні. Через це представники Демократичної партії оголосили про початок процедури імпічменту для американського президента. Палата представників Конгресу, за законом, розпочала відповідну попередню перевірку.

Дивитись відео 01:52

Зеленський і Трамп: перший обмін люб'язностями віч-на-віч (26.09.2019)

Аудіо й відео до теми

Зеленський і Трамп: перший обмін люб'язностями віч-на-віч (26.09.2019)  

Також за темою

USA Rick Perry

Причетний до "українського скандалу" міністр енергетики США йде у відставку 18.10.2019

Рік Перрі має свідчити у Палаті представників Конгресу в рамках розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа у зв'язку з так званим "українським скандалом". Тепер він іде у відставку з посади міністра енергетики.

USA Joe Biden mit Sohn Hunter

"Український скандал" в США: Хантер Байден залишає раду директорів китайської компанії 14.10.2019

Син Джо Байдена іде з китайської компанії, аби уникнути конфлікт інтересів через батька. Він також пояснив, чим саме займався в українській компанії Burisma.

Washington U.S. Präsident Trump

Пенс та Джуліані відмовились співпрацювати з Конгресом щодо імпічменту Трампа 16.10.2019

Віцепрезидент США Майк Пенс та особистий адвокат президента Трампа Руді Джуліані відмовились надати Палаті представників Конгресу документи у справі щодо України, через яку демократи розпочали процедуру імпічменту.

Реклама

Докладно

Юстиція (символічне фото)

Люстрація не має перетворюватися на політичну помсту

Люстрація має слугувати відновленню справедливості, а не бути інструментом політичної помсти, вважає Лариса Денисенко.  

НАК Нафтогаз України

"Нафтогаз" направить "Газпрому" позови на 11 мільярдів USD

Позовні вимоги на суму понад 11 мільярдів доларів США НАК "Нафтогаз України" надішле "Газпрому" вже 1 листопада.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  