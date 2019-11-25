Міністр енергетики обіцяє "історично низьку" ціну на газ за умови контракту з "Газпромом"

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що за умови укладення нового транзитного контракту з російською компанією "Газпром" Україна може отримати історично низьку ціну на природний газ на прийдешню зиму. Про це він сказав під час презентації планів міністерства у понеділок, 25 листопада, повідомляє інформаційна агенція "Українські новини".

"Якщо ми підпишемо договір на транспортування газу з "Газпромом", з огляду на ті запаси газу, які у нас є в ПСГ (підземних сховищах газу - Ред.) і в європейських сховищах, ми з вами зможемо стати свідками однієї з найнижчих, історично найнижчої ціни на газ цієї зими", - зазначив український міністр.

Він також наголосив, що уряд вживає усі необхідні заходи, щоб новий контракт на транзит було укладений, адже це забезпечить надходження до трьох мільярдів доларів до державного бюджету щороку.

Газова тема також стала предметом телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та його російського колеги Володимира Путіна, яка відбулася 25 листопада. Згідно з повідомленням пресслужби Зеленського, під час розмови сторони торкнулися питання газових переговорів у тристоронньому форматі за участі України, Росії та Європейського Союзу. У Кремлі, своєю чергою, повідомили, що президенти обговорили питання продовження транзиту і відновлення прямих поставок російського газу в Україну.

Також у понеділок виконавчий директор групи компаній "Нафтогаз" Юрій Вітренко повідомив, що "Нафтогаз" готовий розглянути виплату "Газпромом" трьох мільярдів доларів за результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмському арбітражі газом.

Окрім цього, українська компанія наполягає на необхідності укладення нового транзитного контракту між "Газпромом" і оператором газотранспортної системи України, що відповідатиме європейським правилам. "Нафтогаз" відкинув умови, які виставив йому "Газпром" для продовження транзиту газу: врегулювання попередніх та нових спорів між сторонами, відкликання скарги в антимонопольний орган Євросоюзу на порушення з боку "Газпрому" законодавства ЄС про захист конкуренції, а також врегулювання ситуації зі штрафом, який Антимонопольний комітет України наклав на "Газпром" за зловживання.

За словами Вітренка, все це не має бути передумовою для продовження транзиту, оскільки новий контракт на транзит має укладатися за європейськими правилами з відокремленим від "Нафтогазу" оператором.

Як повідомлялося, "Газпром" запропонував "Нафтогазу" продовження наявного контракту на транзит газу або укладення нового, якщо українська сторона відмовиться від претензій в міжнародному арбітражі та припинить усі суди.