Міністерці у справах сім'ї ФРН залишили ступінь доктора наук

Німецька міністерка у справах сім'ї Франциска Ґіффай (Franziska Giffey) може зберегти за собою науковий ступінь доктора наук. Про це у середу ввечері, 30 жовтня, повідомили у Вільному університеті Берліна (Freie Universität Berlin).

Міністерці закидали звинувачення у плагіаті при написанні докторської дисертації. Ґіффай заявляла, що піде у відставку з посади очільниці міністерства, якщо їй відмовлять у збереженні докторського ступеня.

Звинувачення у плагіаті Урсули фон дер Ляєн

Нагадаємо, колишню міністерку оборони ФРН, яка зараз має очолити Єврокомісію, Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) раніше також звинувачували у плагіаті при написанні докторської дисертації.

Свою наукову роботу фон дер Ляєн захистила в 1990 році. Після того, як їй стали закидати плагіат, міністерка сама попросила вищий навчальний заклад перевірити її наукову роботу. У 2016 році сенат Медичної вищої школи Ганновера більшістю голосів підтвердив збереження наукового ступеня доктора наук за нею.

Відставки німецьких політиків через звинувачення у плагіаті

За останні роки кілька відомих німецьких політиків були змушені залишити свої пости після звинувачень в плагіаті при написанні докторських дисертацій. Першим і найбільш відомим у цьому переліку став член партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Карл-Теодор цу Ґуттенберґ (Karl-Theodor zu Guttenberg), який 2011 року, тобто на час виявлення плагіату, був міністром оборони. Скандал з плагіатом поставив хрест на його кар'єрі, цу Ґуттенберґ виїхав до США, де мешкає й по сьогодні.

У 2012 році через звинувачення в плагіаті при написанні дисертації пішла у відставку федеральна міністерка освіти Аннете Шаван (Annette Schavan), теж членкиня партії ХДС. Вона спробувала повернути титул доктора наук через суд, але, врешті, відмовилась від подальшої боротьби.