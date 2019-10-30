 Міністерці у справах сім′ї ФРН залишили ступінь доктора наук | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2019

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Новини

Міністерці у справах сім'ї ФРН залишили ступінь доктора наук

У випадку скасування наукового ступеня Франциска Ґіффай обіцяла піти у відставку. Її звинувачували у плагіаті при написанні дисертації.

Міністерка сім'ї ФРН Франциска Ґіффай, Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН)

Міністерка сім'ї ФРН Франциска Ґіффай, Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН)

Німецька міністерка у справах сім'ї Франциска Ґіффай (Franziska Giffey) може зберегти за собою науковий ступінь доктора наук. Про це у середу ввечері, 30 жовтня, повідомили у Вільному університеті Берліна (Freie Universität Berlin).

Міністерці закидали звинувачення у плагіаті при написанні докторської дисертації. Ґіффай заявляла, що піде у відставку з посади очільниці міністерства, якщо їй відмовлять у збереженні докторського ступеня.

DW.COM

Міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн й надалі матиме науковий ступінь. За це рішення проголосувала більшість сенату Медичної вищої школи Ганновера. (09.03.2016)

Кандидатську дисертацію міністра оборони Німеччини Урсули фон дер Ляєн перевірять на наявність плагіату. (27.09.2015)

Звинувачення у плагіаті Урсули фон дер Ляєн

Нагадаємо, колишню міністерку оборони ФРН, яка зараз має очолити Єврокомісію, Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) раніше також звинувачували у плагіаті при написанні докторської дисертації.

Свою наукову роботу фон дер Ляєн захистила в 1990 році. Після того, як їй стали закидати плагіат, міністерка сама попросила вищий навчальний заклад перевірити її наукову роботу.  У 2016 році сенат Медичної вищої школи Ганновера більшістю голосів підтвердив збереження наукового ступеня доктора наук за нею.

Відставки німецьких політиків через звинувачення у плагіаті

За останні роки кілька відомих німецьких політиків були змушені залишити свої пости після звинувачень в плагіаті при написанні докторських дисертацій. Першим і найбільш відомим у цьому переліку став член партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Карл-Теодор цу Ґуттенберґ (Karl-Theodor zu Guttenberg), який 2011 року, тобто на час виявлення плагіату, був міністром оборони. Скандал з плагіатом поставив хрест на його кар'єрі, цу Ґуттенберґ виїхав до США, де мешкає й по сьогодні.

У 2012 році через звинувачення в плагіаті при написанні дисертації пішла у відставку федеральна міністерка освіти Аннете Шаван (Annette Schavan), теж членкиня партії ХДС. Вона спробувала повернути титул доктора наук через суд, але, врешті, відмовилась від подальшої боротьби. 

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