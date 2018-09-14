Міністерства економічного розвитку та аграрної політики об'єднають - Милованов

Міністерство економічного розвитку і торгівлі об'єднають в єдине відомство з міністерством аграрної політики та продовольства. Про це у п'ятницю, 30 серпня, повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

За його словами, об'єднання міністерств має на меті пришвидшення реалізації таких ключових реформ, як приватизація державних підприємств, запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення, детінізація аграрних ринків та земельних відносин, лібералізація трудових відносин. Також планується розширення доступу до міжнародних ринків, перезавантаження системи професійного навчання, модернізація підходів до наукових досліджень та запровадження інновацій в аграрному секторі.

"Ми плануємо проведення координаційної зустрічі з представниками аграрного сектора для визначення больових точок і перспектив. Налагодження ефективного діалогу - наш виклик і можливість. Буде докладено максимально зусиль, аби життєвий сільськогосподарський цикл не було порушено", - написав Милованов на своїй сторінці у Facebook. Він також повідомив, що залишиться почесним президентом Київської школи економіки, оскільки це не посада, а звання.