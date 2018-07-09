Міністерка юстиції Чехії пішла у відставку після двох тижнів на посаді

Чеська міністерка юстиції Татьяна Мала заявила про свою відставку з посади, яку вона обіймала лише 13 днів. Таким чином представниця політичної сили ANO ("Акція незадоволених громадян") популіста і мільярдера Андрея Бабіша, відреагувала на закиди щодо якості її дипломної роботи. Відставка відбулася за два дні до голосування парламенту про довіру уряду меншості Бабіша.

У 2005 році Мала захищала диплом на тему "Мікрокліматичні умови для вирощування кроликів". Університет Менделя у Брно зауважив, що на одинадцяти зі 48 сторінок "помітні перетини" з роботою, яку було захищено двома роками раніше. Однак при цьому роботу оцінили не як плагіат, а лише як таку, що не відповідає сучасним науковим стандартам. Окрім того, її магістерську роботу з питань сімейного права, захищену у 2011 році, також вважають проблемною.

Нагадаємо, під час парламентських виборів у Чехії центристсько-популістська партія ANO ("Акція незадоволених громадян") Андрея Бабіша здобула 78 із 200 місць у парламенті. У грудні Бабіш був приведений до присяги як прем'єр-міністр Чехії та сформував уряд. Проте жодна з восьми політичних партій у чеському парламенті не погодилася підтримати його та новий кабінет або увійти до коаліції. Уряд подав у відставку, однак згодом президент країни Мілош Земан знову доручив Бабішу формувати кабінет.