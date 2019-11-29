 Міністерка оборони ФРН: Місія Бундесверу в Афганістані, очевидно, триватиме | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2019

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Новини

Міністерка оборони ФРН: Місія Бундесверу в Афганістані, очевидно, триватиме

Німецькі військовослужбовці, найімовірніше, залишаться в Афганістані й після завершення нинішнього мандата в березні 2020 року, вважає міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер під час відвідин контингенту Бундесверу в Афганістані

Аннеґрет Крамп-Карренбауер під час відвідин контингенту Бундесверу в Афганістані

Міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) вважає, що нинішня присутність  Бундесверу в Афганістані триватиме й після завершення чинного мандата місії в кінці березня наступного року. Про це Крамп-Карренбауер сказала в понеділок, 2 грудня, під час свого першого візиту на базу німецьких військовослужбовців поблизу міста Мазарі-Шариф. За словами урядовиці, рішення щодо можливого подовження цієї місії військових ФРН ухвалюватимуть на початку наступного року.

Очільниця німецького оборонного відомства наголосила, що важливу роль в питанні подальшого перебування Бундесверу в Афганістані відіграватиме перебіг переговорів щодо врегулювання конфлікту в цій країні. "Однак сьогодні я б сказала, що дуже багато що вказує на те, що робота, яку ми почали і яку ще не закінчили, може тривати далі", - наголосила Крамп-Карренбауер, цитує агентство новин Reuters. При цьому німецька міністерка зауважила, що більш ніж 18-річну присутність Бундесверу в Афганістані не можна вважати провалом, адже певні досягнення є.

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Під час неоголошеного візиту президент США провів переговори з президентом Афганістану, відсвяткував День подяки з американськими військовими та оголосив про продовження мирних переговорів з "Талібаном". (28.11.2019)

Нині в Афганістані дислоковано близько 1,3 тисячі військовослужбовців Бундесверу, які перебувають там у рамках місії НАТО "Рішуча підтримка", яка спрямована насамперед на надання дорадчої допомоги афганським збройним силам та силовикам. Близько тисячі німецьких вояків розміщені на базі поблизу Мазарі-Шарифа.

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово оголошував намір домовитися з керівництвом радикального ісламського руху "Талібан" з метою виведення з Афганістану американських військових у обмін на зобов'язання з боку талібів щодо стримування тероризму. Американський контингент становить більшість у місії НАТО в Афганістані.

Як повідомлялося, на День подяки Дональд Трамп здійснив неоголошений візит до Афганістану. Ця поїздка стала першим візитом Трампа до Афганістану на посаді президента. Трампа супроводжували радник з національної безпеки Роберт О'Браєн, невелика група помічників та агентів спецслужб, а також репортери.Під час візиту Трамп заявив, що США відновлюють переговори з афганським радикальним ісламістським рухом "Талібан".

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