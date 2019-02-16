 Міноборони України заявило про підписання контрактів на купівлю нової партії Javelin | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.12.2019

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Новини

Міноборони України заявило про підписання контрактів на купівлю нової партії Javelin

Міноборони України підписало контракти на купівлю в США другої партії протитанкових ракетних комплексів Javelin, а також замовляє аналогічні ракетні комплекси українського виробника.

Протитанковий ракетний комплекс Javelin

Протитанковий ракетний комплекс Javelin

У міністерстві оборони України повідомили про підписання угод на постачання другої партії американських переносних протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin. "Протягом четвертого кварталу за рахунок зосередження ресурсів, міноборони України вдалося укласти контракти на постачання другої партії протитанкових ракетних комплексів Javelin виробництва США", - сказав у четвер, 26 грудня, заступник міністра оборони Анатолій Петренко, йдеться у повідомленні на сайті відомства.

DW.COM

Президент України Петро Порошенко повідомив про перші випробування ракетних комплексів Javelin, які надали Сполучені Штати Америки. (22.05.2018)

Державний департамент США затвердив продаж Україні 150 ракет Raytheon Co Javelin та іншого обладнання на суму до 39,2 мільйона доларів. (03.10.2019)

"Ми також замовляємо аналогічні ракетні комплекси нашого національного виробника. Є кілька станцій артилерійської розвідки, близько 100 броньованих автомобілів різного типу і бронемашин, кілька літаків", - додав заступник міністра. За його словами, міноборони в поточному році реалізувало два контракти з урядом США за програмою іноземних військових продажів, а також один контракт з агентством НАТО з підтримки і постачання.

На початку жовтня стало відомо, що Державний департамент США схвалив продаж Україні 150 ракет до ПТРК Javelin та пов'язаного з ними обладнання на суму до 39,2 мільйона доларів. Про постачання Україні цієї партії Javelin домовилися влітку цього року. У 2018 році Сполучені Штати продали Україні 37 пускових установок та понад 200 ракет до ПТРК Javelin.

Дивитись відео 00:39

Як працює протитанковий ракетний комплекс Javelin? (02.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Як працює протитанковий ракетний комплекс Javelin? (02.04.2018)  

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