Міноборони спростувало інформацію про призов Зеленського

Міністерство оборони України спростувало свою інформацію про призов під час мобілізації президента Володимира Зеленського в 2014-2015 роках. Про це в середу, 19 червня, повідомили "Українські новини" з посиланням на відповідь міністерства на запит агенції.

У запиті йшлося про те, чи оголошувався Зеленський у розшук через те, що він не був у військкоматі за повістками для призову під час мобілізації 15 квітня 2014 року, 23 червня 2014 року, 15 серпня 2014 року, 10 травня 2015 року. Інформацію про повістки було оприлюднено прес-службою міноборони 13 квітня поточного року у відповідь на запити депутатів Верховної Ради України Юлія Мамчура, Олександра Бригінця (обидва - фракція "Блок Петра Порошенка"), Тетяни Чорновол і Михайла Бондара (обидва - "Народний фронт").

У відповіді на запит, яку підписав начальник управління персоналу - заступник начальника штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України Геннадій Долгашов, міноборони засвідчує, що Зеленський перебуває на військовому обліку в Металургійно-Долгінцевському військкоматі Кривого Рогу Дніпропетровської області. За результатами медкомісії він визнаний придатним до військової служби і має військово-облікову спеціальність "діловод діловодства".

"Військову службу в Збройних силах не проходив, на військову службу з мобілізації протягом 2014-2015 років не викликався", - йдеться у відповіді міністерства. Інші обставини призову Зеленського міноборони повідомити відмовилося, пославшись на те, що це є службовою інформацією та не підлягає розголошенню.

Нагадаємо, що 13 квітня міноборони України заявило, що Зеленський проігнорував чотири повістки про призов на строкову військову службу в 2014-2015 роках. Штаб Зеленського заперечив отримання повісток.