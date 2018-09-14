Міноборони РФ: Сирійці збили російський літак з 15 військовими через Ізраїль

Російське міністерство оборони підтвердило, що літак-розвідник Іл-20 збили системи ППО Сирії. Утім, у вівторок, 18 вересня, офіційний представник відомства Ігор Конашенков заявив, що під удар літак поставили ізраїльські ВПС.

"Прикриваючись російським літаком, ізраїльські льотчики підставили його від вогонь засобів ППО Сирії", - цитує Конашенкова агенція "Інтерфакс". Він також закинув силам Ізраїлю створення небезпечної ситуації для кораблів та літаків у районі Латакії.

"На гарячу лінію повідомлення (Ізраїлю. - Ред.) надійшло менш ніж за одну хвилину до удару, що не дозволило вивести російський літак в безпечну зону", - додав представник МО Росії. Міноборони РФ заявило, що залишає за собою право на "адекватні дії" у відповідь. Безпосередньої реакції з Тель-Авіва на заяви Москви не послідувало.

За даними відомства, загалом загинули 15 осіб. Іл-20 - літак радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби. У Сирії він координував удари союзних режиму Башара Асада російських ВПС.