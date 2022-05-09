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Міни - спеціальні боєприпаси, які встановлюються з метою влаштування наземних або морських загороджень.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Міни". На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "міни". Міни – це боєприпаси, які встановлюються, як правило, під землею, але також на поверхні землі чи в морі. Їхня мета – влаштування наземних або морських загороджень. При контакті міни вибухають. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
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