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Міни

Міни - спеціальні боєприпаси, які встановлюються з метою влаштування наземних або морських загороджень.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Міни". На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "міни". Міни – це боєприпаси, які встановлюються, як правило, під землею, але також на поверхні землі чи в морі. Їхня мета – влаштування наземних або морських загороджень. При контакті міни вибухають. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як Патрон і його власник міни знешкоджують (09.05.2022) 09.05.2022

Пес Патрон уже став символом українського патріотизму та знаменитістю у соціальних мережах. Завдяки собаці вже вдалося знешкодити понад 250 мін на Чернігівщині. За віддану службу пса нагородив сам Зеленський.

Весілля медсестри з Лисичанська, про яке дізнався весь світ (09.05.2022) 09.05.2022

Медсестра Оксана Баландіна з Лисичанська втратила ноги, підірвавшись на міні. Її чоловік розповів, що після вибуху дівчина сама координувала надання першої допомоги. Пара зіграла весілля прямо в лікарні, а тепер чекає на протезування в Німеччині.
ДСНС: На Київщині усюди, де були війська РФ, лишились міни, бомби та снаряди

ДСНС: На Київщині усюди, де були війська РФ, лишились міни, бомби та снаряди 22.04.2022

Про масштаби мінування території Київщини, застосування російськими військами заборонених протипіхотних мін та випадки мінування вбитих людей розповів в інтерв’ю DW керівник управління ДСНС у Київській області.

Війна в Україні: як розміновують колишні позиції військ РФ під Києвом

Війна в Україні: як розміновують колишні позиції військ РФ під Києвом 22.04.2022

Київська область після відходу військ РФ потроху повертається до мирного життя. Одна з проблем - розмінування й зачистка території від снарядів, що не розірвались. Як це відбувається під Броварами - в репортажі DW.
Як Німеччина приймає на лікування поранених у війні з України

Як Німеччина приймає на лікування поранених у війні з України 17.04.2022

Міни, гранати, бомби і кулі - щодня війна в Україні робить нові рани, зокрема калічить і дітей. Їх лікування в Україні стає дедалі складнішим, тому Німеччина починає приймали важкопоранених - поки, утім, не масово.

Після російської окупації небезпек на Чорнобильській АЕС стало більше

Після російської окупації небезпек на Чорнобильській АЕС стало більше 13.04.2022

Мародерство, мінування території, небезпечне опромінення персоналу - представники уряду України та працівники ЧАЕС про наслідки окупації російським військом Чорнобильської атомної електростанції.

Що відбувається в Бучі після відступу росіян - ексклюзив DW (05.04.2022) 05.04.2022

Міни, вбиті й спалені тіла, зруйновані будинки, розстріляні автівки з написом "Діти". У Бучі українські слідчі збирають свідчення про воєнні злочини. Кореспондентка DW відвідала звільнене місто. Ось як зараз виглядає Буча.

Звільнений Ірпінь: мешканці розповідають про звірства російських військових 31.03.2022

Одне з найбільш постраждалих на Київщині містечок звільнили від армії РФ. Однак повертатися додому ще не можна - українська армія знешкоджує міни й прибирає тіла загиблих. Ті, хто вижив, розповідають моторошні історії.
Туреччина виявила вже другу морську міну, віднесену від берегів України

Туреччина виявила вже другу морську міну, віднесену від берегів України 28.03.2022

Міну виявили у Чорному морі біля населеного пункту Ігнеада поблизу кордону з Болгарією, повідомили в міноборони Туреччини.

СБУ заявила, що викрила десятьох бойовиків і вилучила вибухівку на Донбасі

СБУ заявила, що викрила десятьох бойовиків і вилучила вибухівку на Донбасі 22.04.2021

Служба безпеки України стверджує, що викрила у Донецькій області десятьох учасників незаконних збройних формувань і виявила схрон з мінами.
Іран підтвердив атаку на своє вантажне судно Савіз в Червоному морі

Іран підтвердив атаку на своє вантажне судно "Савіз" в Червоному морі 07.04.2021

За даними телеканалу Al Arabiya, судно "Савіз" могло постраждати від дії магнітної міни. Співрозмовник NYT зазначив, що за атакою, можливо, стояли ізраїльські військові, а саме судно пошкоджено нижче ватерлінії.
Київ спростував факт загибелі дитини від дій ЗСУ на Донеччині

Київ спростував факт загибелі дитини від дій ЗСУ на Донеччині 06.04.2021

Українська сторона спростовує загибель хлопчика в Олександрівському у Донецькій області внаслідок удару безпілотника ЗСУ. За даними свідків, дитина загинула від вибуху міни, яку знайшла в гаражі.

Як жінки-єзидки розміновують свої землі (05.08.2020) 05.08.2020

Єзидські жінки взяли на себе вкрай небезпечну роботу зі знешкодження мін у Синджарі. Після геноциду, вчиненого тут бойовиками "Ісламської держави", єзиди не можуть повернутися до своїх домівок, адже терористи залишили по собі сотні тисяч мін…
На Донбасі внаслідок влучання міни загинув український військовий

На Донбасі внаслідок влучання міни загинув український військовий 21.05.2020

На Луганщині внаслідок влучання міни загинув один український військовий, ще один поранений. Крім того, ще четверо військових отримали бойові травмування.
Життя на лінії фронту в Приазов'ї (фотогалерея)

Життя на лінії фронту в Приазов'ї (фотогалерея) 24.02.2020

На КПВВ "Гнутове" на півдні Донбасу, де планується провести розведення сил, люди живуть поруч із прикордонниками і вже давно не звертають уваги на червоні таблички із написом "Міни" - фоторепортаж DW.
Життя на лінії фронту в Приазов'ї

Життя на лінії фронту в Приазов'ї 24.02.2020

На КПВВ "Гнутове" на півдні Донбасу, де планується провести розведення сил, люди живуть поруч із прикордонниками і вже давно не звертають уваги на червоні таблички із написом "Міни" - фоторепортаж DW.
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