Мінгареллі розкритикував роботу ГПУ, НАЗК і САП

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі вважає заступника генерального прокурора - спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького причиною неефективної співпраці САП з Національним антикорупційним бюро України (НАБУ). Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Європейська правда", опублікованому у п'ятницю, 26 липня.

"Ми сподіваємося, що складнощі, з якими Спеціалізована антикорупційна прокуратура стикається вже понад рік, так чи інакше зникнуть і почнеться нормальна співпраця між САП і НАБУ. А вона необхідна (...) Що стосується САП - тут цілком зрозуміло, що проблеми пов'язані особисто з паном Холодницьким", - зазначив Мінгареллі. Він наголосив, що не він має вирішувати, чи треба замінити Холодницького, втім, водночас зазначив, що керівник САП "повинен бути здатний до хорошої співпраці з НАБУ, чого зараз немає".

Також Мінгареллі вважає неефективною роботу Національного агенства щодо запобігання корупції (НАЗК)."Ми розраховуємо, що НАЗК запрацює повноцінно, адже зараз цього немає - вони не здатні перевіряти е-декларації. Ми вважаємо, що вони повинні отримати ті кошти і тих людей, які дозволять їм бути ефективними (...) НАЗК з якоїсь причини не може запустити автоматичне підтвердження електронного декларування", - сказав він.

Голова представництва ЄС також назвав недостатньо ефективною роботу Генеральної прокуратури, і висловив надію на те, що з 5 вересня в Україні почне працювати належним чином Вищий антикорупційний суд.

"Ми сподіваємося, що ваша держава продовжить оновлення суддівського складу, наймаючи суддів за новими процедурами, і Генпрокуратура нарешті також оновиться, бо те, як вона працює зараз, не є задовільним", - зазначив він. Крім того, він наголосив на необхідності провести реформу правоохоронних органів: імплементувати закон про національну безпеку, реформувати Генпрокуратуру і Службу безпеки України, продовжити реформу Національної поліції.