 Мінгареллі розкритикував роботу ГПУ, НАЗК і САП | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2019

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Новини

Мінгареллі розкритикував роботу ГПУ, НАЗК і САП

Зараз відсутня ефективна співпраця між САП і НАБУ, насамперед через Назара Холодницького, заявив голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі. Він також розкритикував роботу НАЗК у Генпрокуратури України.

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі вважає заступника генерального прокурора - спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького причиною неефективної співпраці САП з Національним антикорупційним бюро України (НАБУ). Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Європейська правда", опублікованому у п'ятницю, 26 липня.

"Ми сподіваємося, що складнощі, з якими Спеціалізована антикорупційна прокуратура стикається вже понад рік, так чи інакше зникнуть і почнеться нормальна співпраця між САП і НАБУ. А вона необхідна (...) Що стосується САП - тут цілком зрозуміло, що проблеми пов'язані особисто з паном Холодницьким", - зазначив Мінгареллі. Він наголосив, що не він має вирішувати, чи треба замінити Холодницького, втім, водночас зазначив, що керівник САП "повинен бути здатний до хорошої співпраці з НАБУ, чого зараз немає".

Також Мінгареллі вважає неефективною роботу Національного агенства щодо запобігання корупції (НАЗК)."Ми розраховуємо, що НАЗК запрацює повноцінно, адже зараз цього немає - вони не здатні перевіряти е-декларації. Ми вважаємо, що вони повинні отримати ті кошти і тих людей, які дозволять їм бути ефективними (...) НАЗК з якоїсь причини не може запустити автоматичне підтвердження електронного декларування", - сказав він.

DW.COM

НАБУ не має права оскаржувати рішення комісії прокурорів щодо керівника САП Назара Холодницького в судовому порядку. Тому Верховний суд не відкрив провадження за позовом НАБУ. (21.08.2018)

Пошкоджена машина САП та травмований водій стали приводом для відкриття справи Нацполіцією України. Глави САП та НАБУ Холодницький та Ситник озвучують різні версії інциденту біля "Охматдиту" в Києві. (20.09.2018)

Голова представництва ЄС також назвав недостатньо ефективною роботу Генеральної прокуратури, і висловив надію на те, що з 5 вересня в Україні почне працювати належним чином Вищий антикорупційний суд.

"Ми сподіваємося, що ваша держава продовжить оновлення суддівського складу, наймаючи суддів за новими процедурами, і Генпрокуратура нарешті також оновиться, бо те, як вона працює зараз, не є задовільним", - зазначив він. Крім того, він наголосив на необхідності провести реформу правоохоронних органів: імплементувати закон про національну безпеку, реформувати Генпрокуратуру і Службу безпеки України, продовжити реформу Національної поліції.

Дивитись відео 01:56

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