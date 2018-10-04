 Мілорад Додік оголосив про перемогу на виборах до президії Боснії і Герцеговини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2018

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Новини

Мілорад Додік оголосив про перемогу на виборах до президії Боснії і Герцеговини

Проросійський кандидат у президію Боснії і Герцеговини від сербів Мілорад Додік заявив, що набирає 56 відсотків голосів, а його найближчий суперник Младен Іванич - 44 відсотки.

Мілорад Додік оголосив про перемогу на виборах

Мілорад Додік оголосив про перемогу на виборах

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік ввечері в неділю, 7 жовтня, оголосив про свою перемогу на виборах до президії Боснії і Герцеговини. За його словами, за підсумками опрацювання 85 відсотків бюлетенів він набирає 56 відсотків голосів, а його найближчий суперник Младен Іванич - 44 відсотки. Додік також подякував усім, хто за нього голосував. У разі офіційного підтвердження перемоги Додік стане членом президії від сербів. Тим часом Виборча комісія підтвердила, за попередніми результатами, лідерство Додіка, оголосивши, що після опрацювання бюлетенів з 43 відсотків виборчих дільниць, він має близько 55 відсотків голосів. Натомість Младен Іванич заявив, що остаточних офіційних результатів голосування ще немає. "Ми будемо чекати звіту наших спостерігачів, щоб побачити, чи все добре", - заявив він, передає агенція AFP.

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Від хорватів зараз лідирує Желько Комшич з Демократичного фронту, а від боснійців - Шефік Джаферовіч з Партії демократичних дій, оголосив голова Центральної виборчої комісії Бранко Петрич. Політики вже заявили про свою перемогу, остаточні офіційні підсумки виборів будуть відомі пізніше.

Мілорад Додік виступає за відділення його регіону від Боснії і з цією метою планує провести референдум, його підтримує президент Росії Володимир Путін.

На загальних виборах у Боснії і Герцеговині громадяни обирали членів президії та парламентської асамблеї країни, а також кандидатів в численні державні інститути. До складу президії входить один серб, один хорват і один боснієць-мусульманин. Голова президії змінюється кожні вісім місяців.

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