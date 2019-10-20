 Між Туреччиною і сирійськими курдами відновились бойові дії на півночі Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2019

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Між Туреччиною і сирійськими курдами відновились бойові дії на півночі Сирії

На півночі Сирії поновилися бої між союзниками Анкари та загонами воєнізованих формувань сирійських курдів, повідомляють спостерігачі. Є інформація про авіаудари турків по позиціях курдів.

На півночі Сирії

На півночі Сирії

На півночі Сирії відновились бойові дії між союзниками Туреччини і загонами воєнізованих формувань сирійських курдів. Про це в суботу, 9 листопада, з посиланням на свої джерела у Сирії повідомив розташований у Лондоні Сирійський центр спостереження за дотриманням прав людини. За інформацією спостерігачів, авіація військово-повітряних сил Туреччини завдала кілька ударів з повітря в цьому районі, передає агенція новин dpa.

Унаслідок турецьких бомбардувань отримали поранення як члени курдських формувань, так і представники сирійських урядових сил, ідеться в повідомленні спостерігачів. Бойові дії точаться поблизу населеного пункту Телль-Тамер, розташованого на відстані 40 кілометрів від турецько-сирійського кордону.

Про поновлення бойових дій між урядовими сирійськими військами та союзними до Туреччини сил сирійської опозиції повідомило також і сирійське державне інформаційне агентство SANA. Згідно з Дамаском, внаслідок сутичок отримали поранень кілька осіб, у тому числі й кінооператор SANA, передає AP.

За інформацією SANA, на місці сутичок поблизу міста Рас-ель Айн було чути інтенсивний вогонь з великокаліберних кулеметів. У Сирійському центрі спостереження за дотриманням прав людини повідомили, що сирійські урядові війська відступили з кількох зайнятих ними раніше позицій, залишивши курдів сам-на-сам з союзниками Анкари.

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Тим часом у міністерстві оборони Туреччини зафіксували кілька порушень умов припинення вогню з боку сирійських курдів.

Анкара й Москва наголошують на важливості миру

Цього ж дня відбулася телефонна розмова між президентами Туреччини і Росії Реджепом Таїпом Ердоганом і Володимиром Путіним. Під час розмови Ердоган та Путін підтвердили намір дотримуватися досягнутого в жовтні цього року режиму припинення вогню, передає державне турецьке інформагентство Anadolu.

Водночас у пресслужбі Кремля заявили, що Путін і Ердоган укотре наголосили на важливості "скоординованих кроків зі стабілізації ситуації". Крім того, мають бути гарантовані суверенітет і єдність Сирії.

Як повідомлялося, Туреччина розпочала військову операцію на північному сході Сирії 9 жовтня. Кампанія спрямована проти курдських загонів самооборони (YPG), яких в Анкарі вважають терористичними. В Анкарі прагнуть звільнення цих територій від курдів і створення там "зони безпеки" для розміщення сирійських біженців, котрі нині перебувають в Туреччині.

Згодом Туреччина і Росія домовилися про спільний контроль прикордонних районів після виведення звідти курдських сил.

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