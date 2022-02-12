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Міжнародний трибунал для судового переслідування осіб, відповідальних за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, скоєних на території колишньої Югославії з 1991 року.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії ". Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії є структурою ООН. Його було створено 25 травня 1993 року на основі відповідної резолюції Ради безпеки ООН. Мета трибуналу – переслідування осіб, відповідальних за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, скоєних на території колишньої Югославії з 1991 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.