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Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії

Міжнародний трибунал для судового переслідування осіб, відповідальних за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, скоєних на території колишньої Югославії з 1991 року.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії ". Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії є структурою ООН. Його було створено 25 травня 1993 року на основі відповідної резолюції Ради безпеки ООН. Мета трибуналу – переслідування осіб, відповідальних за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, скоєних на території колишньої Югославії з 1991 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коментар: Небезпечні ідеї Мілошевича знову цікавлять сербів

Коментар: Небезпечні ідеї Мілошевича знову цікавлять сербів 12.02.2022

20 років тому розпочався процес у справі експрезидента Сербії Слободана Мілошевича. Його звинувачували у злочинах проти людяності. Але його ідеї знову небайдужі сербам, пише Томас Брей.
Трибунал ООН засудив екскерівників сербської спецслужби за воєнні злочини

Трибунал ООН засудив екскерівників сербської спецслужби за воєнні злочини 30.06.2021

Колишнього очільника спецслужби Сербії Йовіцу Станішича та його підлеглого Франко Сіматовича визнали винними у воєнних злочинах під час війни в колишній Югославії.
Геноцид у Сребрениці: чому правосуддя не веде до примирення

Геноцид у Сребрениці: чому правосуддя не веде до примирення 11.07.2020

Через 25 років після вбивства тисяч мусульман у Сребрениці експрокурор Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії Серж Браммерц розповів DW про те, що досі заважає примиренню на Балканах.
Косово й Сараєво оголосили нобелівського лауреата Петера Гандке персоною нон грата

Косово й Сараєво оголосили нобелівського лауреата Петера Гандке персоною нон грата 12.12.2019

Цьогорічний лауреат Нобелівської премії з літератури австрійський письменник Петер Гандке не зможе в'їхати до Косова. Республіка оголосила його персоною нон грата за дружбу з Мілошевичем.

У Росії померла вдова Слободана Мілошевича - ЗМІ

У Росії померла вдова Слободана Мілошевича - ЗМІ 15.04.2019

У Росії у віці 76 років померла вдова колишнього президента Югославії Слободана Мілошевича Міріана Маркович. Вона вважалася радницею чоловіка, звинуваченого у воєнних злочинах і злочинах проти людяності.
Трибунал ООН засудив Радована Караджича до довічного ув'язнення

Трибунал ООН засудив Радована Караджича до довічного ув'язнення 20.03.2019

Судді вирішили, що попередній вирок Радовану Караджичу, яким його було засуджено до 40 років за геноцид у Боснії, є надто м'яким, та залишили 73-річного колишнього лідера боснійських сербів за ґратами до кінця життя.
Балканський слід у нападі на мечеті в Новій Зеландії

Балканський слід у нападі на мечеті в Новій Зеландії 19.03.2019

На зброї нападника у новозеландському Крайстчерчі були написи кирилицею. Але це радше ознака їхньої "клаптикової" ідеології, ніж свідчення його терористичного зв'язку з Балканами.
У Белграді застрелили колишнього адвоката Слободана Мілошевича

У Белграді застрелили колишнього адвоката Слободана Мілошевича 29.07.2018

Драгослава Огняновича застрелили біля його будинку в сербській столиці. Його син отримав поранення.
У Гаазі розглядають апеляцію екс-лідера боснійських сербів Радована Караджича

У Гаазі розглядають апеляцію екс-лідера боснійських сербів Радована Караджича 23.04.2018

Адвокат Радована Караджича домагається виправдання його чи початку нового судового процесу проти екс-лідера боснійських сербів. У 2016 році його засудили до 40 років ув'язнення за геноцид і воєнні злочини.
Суд ООН скасував виправдувальний вирок Воїславу Шешелю

Суд ООН скасував виправдувальний вирок Воїславу Шешелю 11.04.2018

Судді визнали сербського націоналіста Воїслава Шешеля винним у злочинах проти людяності. Утім, за ґрати він не потрапить.
Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії припиняє роботу

Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії припиняє роботу 21.12.2017

Після майже чверті століття розслідування воєнних злочинів Міжнародний трибунал щодо Югославії припинив роботу. Офіційна церемонія закриття трибуналу відбудеться у Гаазі.
Коментар: Смерть та проблиск надії в Гаазі

Коментар: Смерть та проблиск надії в Гаазі 30.11.2017

Майже як у кіно: прямо в залі суду один із підсудних випив отруту та невдовзі помер. Але це самогубство не зможе затьмарити значення трибуналу щодо колишньої Югославії в Гаазі, вважає Зоран Арбутіна.
Прокуратура Нідерландів з'ясовує, хто допоміг Пральяку з отрутою

Прокуратура Нідерландів з'ясовує, хто допоміг Пральяку з отрутою 30.11.2017

Прокуратура Нідерландів розслідує інцидент у трибуналі та з'ясовує, хто допоміг колишньому генералу боснійських хорватів Слободану Пральяку отримати отруту.

Під час засідання Гаазького трибуналу один з засуджених випив отруту

Під час засідання Гаазького трибуналу один з засуджених випив отруту 29.11.2017

Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії перервав засідання, оскільки один з підсудних, ймовірно, вжив отруту.
Коментар: Вирок Ратко Младичу в Гаазі - монстр у вітрині

Коментар: Вирок Ратко Младичу в Гаазі - монстр у вітрині 22.11.2017

Націоналісти говорять про юстицію помсти. При цьому Ратко Младич отримав лише те, що заслужив, вважає Драгослав Дедович. Вирок йому, на жаль, не став променем надії.

Вирок Младичу - останньому балканському м'яснику

Вирок Младичу - останньому "балканському м'яснику" 22.11.2017

Шість років Гаазький трибунал розглядав справу колишнього генерала боснійських сербів Ратко Младича. Тепер йому нарешті винесли вирок - через 27 років після закінчення Боснійської війни.
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