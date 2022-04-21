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Міжнародний суд ООН

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Міжнародний суд ООН".

Міжнародний суд ООН - головний судовий орган ООН, до юрисдикції якого входять усі питання, що передаються йому державами, і всі питання, передбачені Статутом ООН і чинними договорами і конвенціями. Міжнародний суд ООН розташовано в Гаазі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Які злочини визнають геноцидом

Які злочини визнають геноцидом 21.04.2022

Президент Володимир Зеленський звинуватив Росію в скоєнні геноциду в Україні. Про геноцид говорив і президент Джо Байден. Чи підпадають злочини російських військових під цей термін?
Міжнародний суд ООН наказав РФ припинити війну в Україні

Міжнародний суд ООН наказав РФ припинити війну в Україні 16.03.2022

В оприлюдненій у середу, 16 березня, постанові Міжнародний суд ООН наказав Росії припинити будь-яку підтримку самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік".
Експертка: РФ порушує головне правило війни - не вбивати цивільних

Експертка: РФ порушує головне правило війни - не вбивати цивільних 11.03.2022

Про правила, за якими мають вести війну, та про відповідальність за воєнні злочини DW поговорила з експерткою з міжнародного гуманітарного права Варварою Пахоменко.
Україна в Міжнародному суді ООН: Це РФ розпочала геноцид проти українців

Україна в Міжнародному суді ООН: Це РФ розпочала геноцид проти українців 07.03.2022

Україна звинувачує РФ у геноциді та просить Міжнародний суд ООН зобов'язати Кремль негайно припинити військову операцію. Суд вислухав аргументи Києва, представники Москви до суду не з'явилися. Репортаж DW.
Міжнародний суд ООН у Гаазі проводить засідання у справі України проти РФ

Міжнародний суд ООН у Гаазі проводить засідання у справі України проти РФ 07.03.2022

Предметом розгляду Міжнародного суду ООН є позов України до Росії. Представники РФ на засідання не прибули. Рішення про тимчасові обмежувальні заходи в рамках позову можуть ухвалити протягом декількох днів.
Війна в Україні: чи постане Путін перед судом у Гаазі?

Війна в Україні: чи постане Путін перед судом у Гаазі? 06.03.2022

Відразу два міжнародні суди займаються справами, пов'язаними з війною, розпочатою урядом РФ проти України. Одне зі слухань розпочнеться вже 7 березня. Другий позов може бути спрямований проти президента РФ.
Міжнародний суд ООН розгляне позов України проти РФ про геноцид 7 березня

Міжнародний суд ООН розгляне позов України проти РФ про геноцид 7 березня 01.03.2022

Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події вівторка, 1 березня.
МКС в Гаазі розслідуватиме воєнні злочини РФ під час вторгнення до України

МКС в Гаазі розслідуватиме воєнні злочини РФ під час вторгнення до України 03.03.2022

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі ініціював розслідування воєнних злочинів РФ під час вторгнення до України.

Нагірний Карабах: Азербайджан та Вірменія звинувачують одне одного в обстрілах

Нагірний Карабах: Азербайджан та Вірменія звинувачують одне одного в обстрілах 09.12.2021

Про стрілянину на кордоні повідомляють оборонні відомства Азербайджану та Вірменії. Раніше суд ООН зобов'язав Баку та Єреван вжити всіх заходів, щоб уникнути ескалації конфлікту навколо Нагірного Карабаху.

Судан видасть експрезидента аль-Башира Міжнародному кримінальному суду

Судан видасть експрезидента аль-Башира Міжнародному кримінальному суду 11.08.2021

Аль-Башира звинувачують у геноциді, воєнних злочинах і злочинах проти людяності під час конфлікту в провінції Дарфур. За оцінками ООН, там загинуло 300 тисяч людей.
Володимир Зеленський визначив представника України в Суді ООН

Володимир Зеленський визначив представника України в Суді ООН 21.05.2020

Президент України уповноважив заступника міністра закордонних справ Євгенія Єніна представляти Україну в Міжнародному суді і трибуналах Організації Об'єднаних Націй.
Київ погрожує Тегерану позовом до Міжнародного суду через збитий літак

Київ погрожує Тегерану позовом до Міжнародного суду через збитий літак 17.05.2020

У разі відсутності співпраці з боку Ірану в розслідуванні аварії літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані, Україна звернеться до Міжнародного суду ООН, попередили в українському МЗС.

Путін назавжди? Німці про "обнулення" Путіна і поправки до конституції Росії (12.03.2020) 12.03.2020

Володимир Путін, який вже 20 років править у Росії, отримає розширені повноваження і зможе залишатися президентом РФ до 2036 року. Усе - завдяки ухваленим Держдумою поправкам до конституції Росії. Німецькі експерти шоковані таким "політичним театром".
Cуд у справі про катастрофу MH17: що важливо знати

Cуд у справі про катастрофу MH17: що важливо знати 09.03.2020

9 березня в Нідерландах почався судовий процес над обвинувачуваними у справі про Boeing 777, збитий над Україною 2014 року. Найважливіше про суд - в огляді DW.

Суд ООН зобов'язав М'янму запобігти геноциду рохінджа

Суд ООН зобов'язав М'янму запобігти геноциду рохінджа 23.01.2020

Міжнародний суд ООН зобов'язав уряд М'янми вжити невідкладних заходів, аби запобігти геноциду народності рохінджа. Це рішення є попереднім, розгляд справи може тривати кілька років
Олена Зеркаль про відставку, політику Зеленського та суд над Росією в Гаазі (відео)

Олена Зеркаль про відставку, політику Зеленського та суд над Росією в Гаазі (відео) 29.11.2019

Що змусило Олену Зеркаль подати у відставку? Чого прагне у зовнішній політиці Володимир Зеленський? А також що загрожує Росії у суді в Гаазі? Про це заступниця очільника МЗС Олена Зеркаль в ексклюзивному інтерв'ю DW.
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