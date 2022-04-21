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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Міжнародний суд ООН".
Міжнародний суд ООН - головний судовий орган ООН, до юрисдикції якого входять усі питання, що передаються йому державами, і всі питання, передбачені Статутом ООН і чинними договорами і конвенціями. Міжнародний суд ООН розташовано в Гаазі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Володимир Путін, який вже 20 років править у Росії, отримає розширені повноваження і зможе залишатися президентом РФ до 2036 року. Усе - завдяки ухваленим Держдумою поправкам до конституції Росії. Німецькі експерти шоковані таким "політичним театром".
Що змусило Олену Зеркаль подати у відставку? Чого прагне у зовнішній політиці Володимир Зеленський? А також що загрожує Росії у суді в Гаазі? Про це заступниця очільника МЗС Олена Зеркаль в ексклюзивному інтерв'ю DW.