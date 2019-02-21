 Міжнародний суд ООН: Лондон має повернути Маврикію острови Чагос | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2019

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Новини

Міжнародний суд ООН: Лондон має повернути Маврикію острови Чагос

Великобританія має якнайшвидше повернути Маврикію архіпелаг Чагос, контроль над яким вона досі зберігає, вирішив Міжнародний суд ООН. Судді вказали, що через дії Лондона процес деколонізації Маврикія не завершився.

Суперечка між Британією та Маврикієм за архіпелаг Чагос тривала багато років

Суперечка між Британією та Маврикієм за архіпелаг Чагос тривала багато років

Великобританія повинна якнайшвидше відмовитися від контролю над архіпелагом Чагос в Індійському океані, на який претендує Маврикій, повідомив у понеділок, 25 лютого, Міжнародний суд ООН в Гаазі. У своєму "консультативному висновку" суд зазначив, що Великобританія незаконно заволоділа островами у 1960-х роках. У 1968 році Маврикій отримав незалежність від британської корони, після чого у наступні кілька років тисячі жителів островів були депортовані.

Думка суду не є обов'язковою для виконання, але вона має важливе символічне значення, оскільки Генеральна Асамблея ООН спеціально поставила завдання суду висловити свою думку щодо суперечки між Лондоном і Маврикієм про долю островів. "Сполучене Королівство зобов'язане якомога швидше покласти край управлінню архіпелагом Чагос, що дозволить Маврикію завершити деколонізацію своєї території", - сказав головний суддя Абдулкаві Ахмед Юсуф.

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Більшість суддів висловили думку, що через те, що Великобританія відокремила острови від Маврикія до здобуття ним незалежності, "процес деколонізації Маврикія не був завершений на законних підставах".

Британська влада встановила контроль над островами за три роки до здобуття Маврикієм незалежності. Лондон заплатив Порту-Луї три мільйони фунтів стерлінгів. У період з 1968 по 1973 рік близько двох тисяч мешканців були вислані з островів Чагос до Великобританії, Маврикія і Сейшельських островів, щоб звільнити місце для великої американської бази, яку розмістили на найбільшому острові архіпелагу Дієго Гарсія.

Посилання в інтернеті

Рішення суду щодо островів Чагос

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