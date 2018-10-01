Міжнародний суд наказав США частково зняти з Ірану санкції

Міжнародний суд ООН у середу, 3 жовтня, наказав Сполученим Штатам Америки зняти з Ірану санкції, що зачіпають імпорт гуманітарних товарів, а також товарів та послуг, пов'язаних з безпекою цивільної авіації.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп у травні оголосив про вихід своєї країни з ядерної угоди та відновив жорсткі санкції щодо Ірану. Тегеран у відповідь обжалував санкції в позові, поданому в липні до Міжнародного суду ООН в Гаазі.

У попередньому рішенні в цій справі суд зазначив, що Вашингтон має зняти обмеження на експорт до Ірану ліків та медичних приладів, харчової та сільськогосподарської продукції, а також запасних частин та обладнання, необхідних для безпечного функціонування цивільної авіації.

Очікується, що США у відповідь на рішення суду будуть заперечувати, що суд має відповідну юрисдикцію для ухвалення подібних рішень, повідомляє агенція AP. Рішення суду є обов'язковими для виконання, утім, суд при цьому не має механізмів для забезпечення втілення у життя своїх рішень.

Нагадаємо, що президент Ірану Хасан Роухані, виступаючи наприкінці вересня на Генеральній асамблеї ООН зазначив, що США провадять "економічну війну" проти Ірану, свавільно запроваджуючи проти Ірану санкції, які були зняті з країни після підписання у 2015 році ядерної угоди. "Іран чітко говорить: ні війни, ні санкцій, ні погроз; дійте у відповідності до закону і обов'язків", - заявив Роухані.