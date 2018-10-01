Міжнародний суд наказав США частково зняти з Ірану санкції

Міжнародний суд ООН у середу, 3 жовтня, наказав Сполученим Штатам Америки зняти з Ірану санкції, що зачіпають імпорт гуманітарних товарів, а також товарів та послуг, пов'язаних з безпекою цивільної авіації.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп у травні оголосив про вихід своєї країни з ядерної угоди та відновив жорсткі санкції щодо Ірану. Тегеран у відповідь обжалував санкції в позові, поданому в липні до Міжнародного суду ООН в Гаазі.
У попередньому рішенні в цій справі суд зазначив, що Вашингтон має зняти обмеження на експорт до Ірану ліків та медичних приладів, харчової та сільськогосподарської продукції, а також запасних частин та обладнання, необхідних для безпечного функціонування цивільної авіації.
Очікується, що США у відповідь на рішення суду будуть заперечувати, що суд має відповідну юрисдикцію для ухвалення подібних рішень, повідомляє агенція AP. Рішення суду є обов'язковими для виконання, утім, суд при цьому не має механізмів для забезпечення втілення у життя своїх рішень.
Нагадаємо, що президент Ірану Хасан Роухані, виступаючи наприкінці вересня на Генеральній асамблеї ООН зазначив, що США провадять "економічну війну" проти Ірану, свавільно запроваджуючи проти Ірану санкції, які були зняті з країни після підписання у 2015 році ядерної угоди. "Іран чітко говорить: ні війни, ні санкцій, ні погроз; дійте у відповідності до закону і обов'язків", - заявив Роухані.
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На кого націлені санкції США?
Іран
Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.
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На кого націлені санкції США?
Північна Корея
Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.
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На кого націлені санкції США?
Сирія
Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.
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На кого націлені санкції США?
Росія
У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.
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На кого націлені санкції США?
Куба
Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.
Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк