Міжнародний жіночий день у світі: акції за права жінок у різних країнах
У різних країнах світу 8 березня відбуваються масові акції за права жінок та проти насильства. У Києві марш за права жінок супроводжувався й акцією його противників.
Учасниці акції в Берліні протестували, серед іншого, проти сексуального насильства
З нагоди Міжнародного жіночого дня у п'ятницю, 8 березня, у різних країнах світу відбуваються демонстрації та марші за права жінок. У Німеччині на акції за рівні права вийшли десятки тисяч людей, повідомляє агенція dpa. Тільки у Берліні в мітингу на Александерплац взяли участь кілька тисяч осіб. Однією з головних тем акцій є посилення участі жінок у політичному житті.
Мітинг на Александерплац
Цього року 8 березня вперше у Берліні - офіційний святковий день. Федеральні міністерства та інші установи фактично зачинені, тоді як решта крани продовжує працювати.
Військові Бундесверу біля Бранденбурзьких воріт у Берліні 8 березня агітували жінок йти на службу в армію
В Іспанії 8 березня багато жінок на дві години припинили роботу, відгукнувшись на заклик великої просфспілки приєднатися до акції, передає агенція AP. У сусідній Португалії, де тільки з початку цього року від домашнього насильства за даними поліції загинули 12 жінок, уряд хвилиною мовчання вшанував пам'ять жертв насильства. Папа Римський Франциск тим часом відзначив "незамінний внесок жінок" у справу миру.
Тим часом в Індії сотні жінок вийшли на вулиці Нью-Делі, вимагаючи припинення домашнього насильства, сексуальних нападів та дискримінації на робочих місцях. У США напередодні Міжнародного жіночого дня перша леді Меланія Трамп нагородила відзнакою за мужність жінок з десяти країн. Серед них були правозахисниці, співробітниці поліції та журналістки.
Заходи в Україні
В Києві в "Марші жінок" проти домашнього, сексуального та психологічного насильства узяли участь понад сотня людей. Вони тримали плакати з гаслами: "Ні - насильству, домаганням, проституції, зґвалтуванням", "Моє тіло - моя справа" та інші. Одночасно відбулася акція правих сил під протилежними гаслами. Між учасниками двох заходів виник конфлікт та штовханина, внаслідок чого трьох людей доправили до поліції, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна". Також уже під час руху маршу поліція відокремила трьох учасників з числа правих, які намагалися розпочати бійку та кинути піротехнічний засіб.
У Запоріжжі активісти правозахисних організацій провели флешмоб "Жінка - не кухонний комбайн". Учасники акції вишикувалися на площі біля Запорізької обласної бібліотеки з віниками, прасками, сковородами, а також тримаючи транспаранти з гаслами: "Квіти - клумбам, права - жінкам", "Прибирання, приготування і догляд за дітьми - безоплатна робота, на яку жінки витрачають 23 роки", "Рівні права? Не чула".
Нагадаємо, рішення про святкування Міжнародного жіночого дня вперше було ухвалено на Міжнародній конференції соціалісток у Копенгагені 1910 року за пропозицією відомої німецької комуністки та борчині за права жінок Клари Цеткін (Clara Zetkin). Згодом цей день пов'язали з річницею демонстрації працівниць нью-йоркських підприємств текстильної промисловості 8 березня 1857 року.
Дивитись відео02:01
Поділитись
Жіночі марші: з червоними губами проти дискримінації (08.03.2018)
Жіночі марші: з червоними губами проти дискримінації (08.03.2018)
Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях
"Краща за чоловіків!"
Філіпіна Окол працює оператором екскаватора у Тубеї на Філіппінах. Мати трьох дітей про свої професійні здібності говорить впевнено: "Деякі жінки можуть керувати самоскидами та екскаваторами. Якщо це можуть чоловіки, чому жінкам мало б бути зась? Я краща за чоловіків - вони тільки вантажівками можуть керувати, а я ще й екскаватором!"
Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях
Перша жінка-телеоператорка у Пакистані
Американсько-пакистанська телеоператорка Наушін Дадабхой уже має успішний досвід участі у телевиробництві. Однак професійна камера важить чимало. Тому жінок-телеоператорок як Наушін не так вже й багато. "Лише два відсотки операторів у теле- і кіноіндустрії - жінки. Дуже важливо частіше показувати світ з жіночої перспективи", - каже Наушін.
Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях
"Мачізм досі поширений"
Гасло цьогорічного свята 8 березня - #BeBoldForChange - заклик активніше залучати жінок до праці. Йолайна Талавера з Манагуа, столиці Нікарагуа, працює пожежницею. "Спочатку мої колеги-чоловіки думали, що я не затримаюсь надовго і не зможу пройти важкі тренування. Але я довела їм, що можу виконувати завдання нарівні з ними".
Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях
Автомеханік у сарі
Шанті Деві працює у найбільшому ремонтному автогаражі в Азії у Делі. Разом зі своїм чоловіком вона вже понад 20 років у цьому бізнесі. Щодня їй доводиться, наприклад, змінювати шини на вантажівках. "Це робота не для малодушних - цілий день з брудними руками". Чоловік нею пишається, а для багатьох клієнтів жінка-автомеханік досі незвична картина.
Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях
"Суспільство змінилось"
Капітан Катерина Квілідзе охоче позує на тлі військового гелікоптера "UH-1H" у грузинській столиці Тбілісі. У військово-повітряних силах Грузії вона вже 10 років. "Спочатку було непросто. Були іронічні, іноді цинічні зауваження. Мені здавалося, що мене не цінують. Але, дякувати богові, за останні 10 років суспільство змінилось, і сьогодні жінка-пілот - вже норма".
Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях
"Гендерна нерівність починається в головах"
Серпіл Сігдем працює машиністкою у метро в турецькому Стамбулі. "Оформлюючись на роботу 23 роки тому, я почула, що це чоловіча професія. Я знала, що навіть, якщо складу всі іспити, на роботу візьмуть чоловіка. Саме тому я дуже намагалася отримати на екзамені значно вищу оцінку, ніж чоловіки".
Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях
"Вірте у свій хист"
Хавла Шейх працює слюсаркою у столиці Йорданії Аммані і нерідко проводить тренувальні курси для інших жінок. "Домогосподаркам більше подобається, коли за відсутності чоловіка вдома на виклик прибуває слюсар-жінка. Думаю, що в усіх сферах мають бути створені рівні можливості для чоловіків та жінок".
Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях
"Гендерна нерівність цілком реальна"
Денг Кіян спеціалізується на оформленні інтер'єрів у китайському Пекіні. Шпаклює, клеїть шпалери і навіть вішає жалюзі. "Гендерна нерівність - реальна. Але з цим нічого не вдієш. Треба все це перетравити і йти далі", - каже мати трьох дітей.
Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях
"Дівчата теж можуть бавитись з машинками"
Фермерка Валері Перрон позує на своєму човні у південно-західній Франції, де вона розводить устриць. "Все залежить від нас: ми можемо змінити ставлення до гендерної проблеми тим, що виховуватимемо хлопців з малих років у дусі рівноправ'я. Слід змінити ментальність початкової школи. Хлопці можуть бавитись з ляльками, а дівчата - з машинками".
Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях
"Жінок щодня тестують на міцність"
Палома Ґранеро з іспанського Мадрида працює інструкторкою зі скайдайвінгу. "Чоловікам не потрібно доводити свої здібності так, як жінкам. Нас щодня випробовують. Більшість інструкторів - чоловіки, а жінки здебільшого на адміністративних посадах".