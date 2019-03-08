 Міжнародний жіночий день у світі: акції за права жінок у різних країнах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2019

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Новини

Міжнародний жіночий день у світі: акції за права жінок у різних країнах

У різних країнах світу 8 березня відбуваються масові акції за права жінок та проти насильства. У Києві марш за права жінок супроводжувався й акцією його противників.

Учасниці акції в Берліні протестували, серед іншого, проти сексуального насильства

Учасниці акції в Берліні протестували, серед іншого, проти сексуального насильства

З нагоди Міжнародного жіночого дня у п'ятницю, 8 березня, у різних країнах світу відбуваються демонстрації та марші за права жінок. У Німеччині на акції за рівні права вийшли десятки тисяч людей, повідомляє агенція dpa. Тільки у Берліні в мітингу на Александерплац взяли участь кілька тисяч осіб. Однією з головних тем акцій є посилення участі жінок у політичному житті.

Мітинг на Александерплац

Мітинг на Александерплац

Цього року 8 березня вперше у Берліні - офіційний святковий день. Федеральні міністерства та інші установи фактично зачинені, тоді як решта крани продовжує працювати.

Військові Бундесверу біля Бранденбурзьких воріт у Берліні 8 березня агітували жінок йти на службу в армію

Військові Бундесверу біля Бранденбурзьких воріт у Берліні 8 березня агітували жінок йти на службу в армію

В Іспанії 8 березня багато жінок на дві години припинили роботу, відгукнувшись на заклик великої просфспілки приєднатися до акції, передає агенція AP. У сусідній Португалії, де тільки з початку цього року від домашнього насильства за даними поліції загинули 12 жінок, уряд хвилиною мовчання вшанував пам'ять жертв насильства. Папа Римський Франциск тим часом відзначив "незамінний внесок жінок" у справу миру.

Тим часом в Індії сотні жінок вийшли на вулиці Нью-Делі, вимагаючи припинення домашнього насильства, сексуальних нападів та дискримінації на робочих місцях. У США напередодні Міжнародного жіночого дня перша леді Меланія Трамп нагородила відзнакою за мужність жінок з десяти країн. Серед них були правозахисниці, співробітниці поліції та журналістки.

Заходи в Україні

В Києві в "Марші жінок" проти домашнього, сексуального та психологічного насильства узяли участь понад сотня людей. Вони  тримали плакати з гаслами: "Ні - насильству, домаганням, проституції, зґвалтуванням", "Моє тіло - моя справа" та інші. Одночасно відбулася акція правих сил під протилежними гаслами. Між учасниками двох заходів виник конфлікт та штовханина,  внаслідок чого трьох людей доправили до поліції, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна". Також уже під час руху маршу поліція відокремила трьох учасників з числа правих, які намагалися розпочати бійку та кинути піротехнічний засіб.

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Більшість депутатів ландтагу федеральної землі Берлін ухвалили рішення зробити 8 березня святковим днем. (24.01.2019)

Жінки менше представлені у владі та бізнесі, ніж чоловіки, а розмір їхніх зарплат нижчий, заявила єврокомісарка з питань гендерної рівності Вєра Юрова. (07.03.2019)

Клара Цеткін активно боролася за права жінок. Її ім'я нерозривно пов'язане зі святкуванням Міжнародного жіночого дня. DW підсумувала, що ще варто знати про життя німецької революціонерки. (08.03.2019)

У Запоріжжі активісти правозахисних організацій провели флешмоб "Жінка - не кухонний комбайн". Учасники акції вишикувалися на площі біля Запорізької обласної бібліотеки з віниками, прасками, сковородами, а також тримаючи транспаранти з гаслами: "Квіти - клумбам, права - жінкам", "Прибирання, приготування і догляд за дітьми - безоплатна робота, на яку жінки витрачають 23 роки", "Рівні права? Не чула".

Нагадаємо, рішення про святкування Міжнародного жіночого дня вперше було ухвалено на Міжнародній конференції соціалісток у Копенгагені 1910 року за пропозицією відомої німецької комуністки та борчині за права жінок Клари Цеткін (Clara Zetkin).  Згодом цей день пов'язали з річницею демонстрації працівниць нью-йоркських підприємств текстильної промисловості 8 березня 1857 року.

Дивитись відео 02:01

Жіночі марші: з червоними губами проти дискримінації (08.03.2018)

  • Філіпіна Окол працює оператором екскаватора у Тубеї на Філіппінах. Мати трьох дітей про свої професійні здібності говорить впевнено: Деякі жінки можуть керувати самоскидами та екскаваторами. Якщо це можуть чоловіки, чому жінкам мало б бути зась? Я краща за чоловіків - вони тільки вантажівками можуть керувати, а я ще й екскаватором!

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Краща за чоловіків!"

    Філіпіна Окол працює оператором екскаватора у Тубеї на Філіппінах. Мати трьох дітей про свої професійні здібності говорить впевнено: "Деякі жінки можуть керувати самоскидами та екскаваторами. Якщо це можуть чоловіки, чому жінкам мало б бути зась? Я краща за чоловіків - вони тільки вантажівками можуть керувати, а я ще й екскаватором!"

  • Американсько-пакистанська телеоператорка Наушін Дадабхой уже має успішний досвід участі у телевиробництві. Однак професійна камера важить чимало. Тому жінок-телеоператорок як Наушін не так вже й багато. Лише два відсотки операторів у теле- і кіноіндустрії - жінки. Дуже важливо частіше показувати світ з жіночої перспективи, - каже Наушін.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    Перша жінка-телеоператорка у Пакистані

    Американсько-пакистанська телеоператорка Наушін Дадабхой уже має успішний досвід участі у телевиробництві. Однак професійна камера важить чимало. Тому жінок-телеоператорок як Наушін не так вже й багато. "Лише два відсотки операторів у теле- і кіноіндустрії - жінки. Дуже важливо частіше показувати світ з жіночої перспективи", - каже Наушін.

  • Гасло цьогорічного свята 8 березня - #BeBoldForChange - заклик активніше залучати жінок до праці. Йолайна Талавера з Манагуа, столиці Нікарагуа, працює пожежницею. Спочатку мої колеги-чоловіки думали, що я не затримаюсь надовго і не зможу пройти важкі тренування. Але я довела їм, що можу виконувати завдання нарівні з ними.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Мачізм досі поширений"

    Гасло цьогорічного свята 8 березня - #BeBoldForChange - заклик активніше залучати жінок до праці. Йолайна Талавера з Манагуа, столиці Нікарагуа, працює пожежницею. "Спочатку мої колеги-чоловіки думали, що я не затримаюсь надовго і не зможу пройти важкі тренування. Але я довела їм, що можу виконувати завдання нарівні з ними".

  • Шанті Деві працює у найбільшому ремонтному автогаражі в Азії у Делі. Разом зі своїм чоловіком вона вже понад 20 років у цьому бізнесі. Щодня їй доводиться, наприклад, змінювати шини на вантажівках. Це робота не для малодушних - цілий день з брудними руками. Чоловік нею пишається, а для багатьох клієнтів жінка-автомеханік досі незвична картина.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    Автомеханік у сарі

    Шанті Деві працює у найбільшому ремонтному автогаражі в Азії у Делі. Разом зі своїм чоловіком вона вже понад 20 років у цьому бізнесі. Щодня їй доводиться, наприклад, змінювати шини на вантажівках. "Це робота не для малодушних - цілий день з брудними руками". Чоловік нею пишається, а для багатьох клієнтів жінка-автомеханік досі незвична картина.

  • Капітан Катерина Квілідзе охоче позує на тлі військового гелікоптера UH-1H у грузинській столиці Тбілісі. У військово-повітряних силах Грузії вона вже 10 років. Спочатку було непросто. Були іронічні, іноді цинічні зауваження. Мені здавалося, що мене не цінують. Але, дякувати богові, за останні 10 років суспільство змінилось, і сьогодні жінка-пілот - вже норма.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Суспільство змінилось"

    Капітан Катерина Квілідзе охоче позує на тлі військового гелікоптера "UH-1H" у грузинській столиці Тбілісі. У військово-повітряних силах Грузії вона вже 10 років. "Спочатку було непросто. Були іронічні, іноді цинічні зауваження. Мені здавалося, що мене не цінують. Але, дякувати богові, за останні 10 років суспільство змінилось, і сьогодні жінка-пілот - вже норма".

  • Серпіл Сігдем працює машиністкою у метро в турецькому Стамбулі. Оформлюючись на роботу 23 роки тому, я почула, що це чоловіча професія. Я знала, що навіть, якщо складу всі іспити, на роботу візьмуть чоловіка. Саме тому я дуже намагалася отримати на екзамені значно вищу оцінку, ніж чоловіки.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Гендерна нерівність починається в головах"

    Серпіл Сігдем працює машиністкою у метро в турецькому Стамбулі. "Оформлюючись на роботу 23 роки тому, я почула, що це чоловіча професія. Я знала, що навіть, якщо складу всі іспити, на роботу візьмуть чоловіка. Саме тому я дуже намагалася отримати на екзамені значно вищу оцінку, ніж чоловіки".

  • Хавла Шейх працює слюсаркою у столиці Йорданії Аммані і нерідко проводить тренувальні курси для інших жінок. Домогосподаркам більше подобається, коли за відсутності чоловіка вдома на виклик прибуває слюсар-жінка. Думаю, що в усіх сферах мають бути створені рівні можливості для чоловіків та жінок.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Вірте у свій хист"

    Хавла Шейх працює слюсаркою у столиці Йорданії Аммані і нерідко проводить тренувальні курси для інших жінок. "Домогосподаркам більше подобається, коли за відсутності чоловіка вдома на виклик прибуває слюсар-жінка. Думаю, що в усіх сферах мають бути створені рівні можливості для чоловіків та жінок".

  • Денг Кіян спеціалізується на оформленні інтер'єрів у китайському Пекіні. Шпаклює, клеїть шпалери і навіть вішає жалюзі. Гендерна нерівність - реальна. Але з цим нічого не вдієш. Треба все це перетравити і йти далі, - каже мати трьох дітей.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Гендерна нерівність цілком реальна"

    Денг Кіян спеціалізується на оформленні інтер'єрів у китайському Пекіні. Шпаклює, клеїть шпалери і навіть вішає жалюзі. "Гендерна нерівність - реальна. Але з цим нічого не вдієш. Треба все це перетравити і йти далі", - каже мати трьох дітей.

  • Фермерка Валері Перрон позує на своєму човні у південно-західній Франції, де вона розводить устриць. Все залежить від нас: ми можемо змінити ставлення до гендерної проблеми тим, що виховуватимемо хлопців з малих років у дусі рівноправ'я. Слід змінити ментальність початкової школи. Хлопці можуть бавитись з ляльками, а дівчата - з машинками.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Дівчата теж можуть бавитись з машинками"

    Фермерка Валері Перрон позує на своєму човні у південно-західній Франції, де вона розводить устриць. "Все залежить від нас: ми можемо змінити ставлення до гендерної проблеми тим, що виховуватимемо хлопців з малих років у дусі рівноправ'я. Слід змінити ментальність початкової школи. Хлопці можуть бавитись з ляльками, а дівчата - з машинками".

  • Палома Ґранеро з іспанського Мадрида працює інструкторкою зі скайдайвінгу. Чоловікам не потрібно доводити свої здібності так, як жінкам. Нас щодня випробовують. Більшість інструкторів - чоловіки, а жінки здебільшого на адміністративних посадах.

    Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

    "Жінок щодня тестують на міцність"

    Палома Ґранеро з іспанського Мадрида працює інструкторкою зі скайдайвінгу. "Чоловікам не потрібно доводити свої здібності так, як жінкам. Нас щодня випробовують. Більшість інструкторів - чоловіки, а жінки здебільшого на адміністративних посадах".

    Автор: Надін Берґгаузен, Дмитро Каневський


DW.COM

Фотогалерея: Жінки у чоловічих професіях

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