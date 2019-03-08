Міжнародний жіночий день у світі: акції за права жінок у різних країнах

З нагоди Міжнародного жіночого дня у п'ятницю, 8 березня, у різних країнах світу відбуваються демонстрації та марші за права жінок. У Німеччині на акції за рівні права вийшли десятки тисяч людей, повідомляє агенція dpa. Тільки у Берліні в мітингу на Александерплац взяли участь кілька тисяч осіб. Однією з головних тем акцій є посилення участі жінок у політичному житті.

Мітинг на Александерплац

Цього року 8 березня вперше у Берліні - офіційний святковий день. Федеральні міністерства та інші установи фактично зачинені, тоді як решта крани продовжує працювати.

Військові Бундесверу біля Бранденбурзьких воріт у Берліні 8 березня агітували жінок йти на службу в армію

В Іспанії 8 березня багато жінок на дві години припинили роботу, відгукнувшись на заклик великої просфспілки приєднатися до акції, передає агенція AP. У сусідній Португалії, де тільки з початку цього року від домашнього насильства за даними поліції загинули 12 жінок, уряд хвилиною мовчання вшанував пам'ять жертв насильства. Папа Римський Франциск тим часом відзначив "незамінний внесок жінок" у справу миру.

Тим часом в Індії сотні жінок вийшли на вулиці Нью-Делі, вимагаючи припинення домашнього насильства, сексуальних нападів та дискримінації на робочих місцях. У США напередодні Міжнародного жіночого дня перша леді Меланія Трамп нагородила відзнакою за мужність жінок з десяти країн. Серед них були правозахисниці, співробітниці поліції та журналістки.

Заходи в Україні

В Києві в "Марші жінок" проти домашнього, сексуального та психологічного насильства узяли участь понад сотня людей. Вони тримали плакати з гаслами: "Ні - насильству, домаганням, проституції, зґвалтуванням", "Моє тіло - моя справа" та інші. Одночасно відбулася акція правих сил під протилежними гаслами. Між учасниками двох заходів виник конфлікт та штовханина, внаслідок чого трьох людей доправили до поліції, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна". Також уже під час руху маршу поліція відокремила трьох учасників з числа правих, які намагалися розпочати бійку та кинути піротехнічний засіб.

У Запоріжжі активісти правозахисних організацій провели флешмоб "Жінка - не кухонний комбайн". Учасники акції вишикувалися на площі біля Запорізької обласної бібліотеки з віниками, прасками, сковородами, а також тримаючи транспаранти з гаслами: "Квіти - клумбам, права - жінкам", "Прибирання, приготування і догляд за дітьми - безоплатна робота, на яку жінки витрачають 23 роки", "Рівні права? Не чула".

Нагадаємо, рішення про святкування Міжнародного жіночого дня вперше було ухвалено на Міжнародній конференції соціалісток у Копенгагені 1910 року за пропозицією відомої німецької комуністки та борчині за права жінок Клари Цеткін (Clara Zetkin). Згодом цей день пов'язали з річницею демонстрації працівниць нью-йоркських підприємств текстильної промисловості 8 березня 1857 року.

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