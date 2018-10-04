 Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання світової економіки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2018

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Новини

Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання світової економіки

Міжнародний валютний фонд очікує, що в 2018-2019 роках ВВП світу зростатиме на 3,7 відсотка. Влітку у Фонді очікували зростання на 3,9 відсотка.

МВФ знизив прогноз зростання світової економіки

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у понеділок, 8 жовтня, оголосив про зниження прогнозу зростання світового валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2018 та 2019 роки. Якщо в липні МВФ очікував зростання 3,9 відсотка щороку, то в жовтні скоригував цей показник до 3,7 відсотка.

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Зниження прогнозу стосується країн, що розвиваються: 2018 року зростання ВВП у них складе 4,7 відсотка (попередній прогноз - 4,9 відсотка), а 2019 року - також 4,7 відсотка замість 5,1 відсотка.

Оцінка зростання ВВП розвинутих країн у 2018 році залишилася незмінною - 2,4 відсотка, а на 2019 рік прогноз знижено на 0,1 відсоткового пункта - до 2,1 відсотка. При цьому прогноз зростання економіки США на 2018 рік зберігся на рівні 2,9 відсотка, а на 2019 знижений на 0,2 відсоткового пункта - до 2,5 відсотка.

У країнах Єврозони ВВП у 2018 році має зрости на 2 відсотки (прогноз знижено на 0,2 відсоткових пункта), а в 2019 році - на 1,9 відсотка (липневу оцінку збережено).

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