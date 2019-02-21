Мігранти на півдня зупинили рух поромів Ла-Маншем

Близько півсотні мігрантів у ніч на неділю, 3 березня, прорвали периметр безпеки і забралися на пором, який курсує протокою Ла-Манш між французьким портом Кале та портом Дувр у Великобританії. Внаслідок цього поромне сполучення між двома країнами було призупинене.

Як повідомили у компанії DFDS, яка здійснює пасажирські та вантажні перевезення, зокрема і протокою Ла-Манш, останнього мігранта з порома було знято лише близько другої години дня у неділю. У зв'язку з "операційними причинами" було скасовано чотири рейси між портами Кале і Дувр, повідомили в компанії, інформує агенція dpa.

З французьких портів, зокрема порту Кале, мігранти, які прибули до ЄС та Франції, прагнуть, нелегально перетнувши Ла-Марш, потрапити на територію Великобританії. Дехто з мігрантів помилково вважає, що британська влада не застосовує правила Євросоюзу, згідно з якими нелегальних мігрантів мають повертати до тієї країни ЄС, на територію якої вони вперше прибули.

У Франції діють суворі правила безпеки з метою унеможливити потрапляння мігрантів на територію портів. Так, восени 2016 року французька влада демонтувала великий стихійний табір нелегальних мігрантів у Кале, відомиий як "Джунглі". Такі суворі правила безпеки призвели до збільшення кількості спроб перетнути Ла-Манш не поромом, а із використанням невеликих човнів. Торік таких спроб було зафіксовано понад 70, а позаторік - лише 12.