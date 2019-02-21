 Мігранти на півдня зупинили рух поромів Ла-Маншем | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2019

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Новини

Мігранти на півдня зупинили рух поромів Ла-Маншем

Рух поромів між Францією та Великобританією був призупинений у неділю через мігрантів, які забралися на одне з суден. Через це було скасовано чотири рейси.

Мігранти незаконно пробралися на пором у порту Кале і зірвали рух поромів

Мігранти незаконно пробралися на пором у порту Кале і зірвали рух поромів

Близько півсотні мігрантів у ніч на неділю, 3 березня, прорвали периметр безпеки і забралися на пором, який курсує протокою Ла-Манш між французьким портом Кале та портом Дувр у Великобританії. Внаслідок цього поромне сполучення між двома країнами було призупинене.

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Французька влада продовжує евакуацію біженців з табору під Кале, відомого як "Джунглі". Процес проходить складно і подекуди супроводжується сутичками. З місця подій - репортаж DW. (25.10.2016)

Ліквідацією "Джунглів" у Кале французький уряд намагається скинути тягар з плечей. Це ознака безвідповідальності, переконана Барбара Везель. (26.10.2016)

Як повідомили у компанії DFDS, яка здійснює пасажирські та вантажні перевезення, зокрема і протокою Ла-Манш, останнього мігранта з порома було знято лише близько другої години дня у неділю. У зв'язку з "операційними причинами" було скасовано чотири рейси між портами Кале і Дувр, повідомили в компанії, інформує агенція dpa.

З французьких портів, зокрема порту Кале, мігранти, які прибули до ЄС та Франції, прагнуть, нелегально перетнувши Ла-Марш, потрапити на територію Великобританії. Дехто з мігрантів помилково вважає, що британська влада не застосовує правила Євросоюзу, згідно з якими нелегальних мігрантів мають повертати до тієї країни ЄС, на територію якої вони вперше прибули.

У Франції діють суворі правила безпеки з метою унеможливити потрапляння мігрантів на територію портів. Так, восени 2016 року французька влада демонтувала великий стихійний табір нелегальних мігрантів у Кале, відомиий як "Джунглі". Такі суворі правила безпеки призвели до збільшення кількості спроб перетнути Ла-Манш не поромом, а із використанням невеликих човнів. Торік таких спроб було зафіксовано понад 70, а позаторік - лише 12.

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З табору "Джунглі" під Кале вивезли всіх мігрантів (26.10.2016)

Аудіо й відео до теми

З табору "Джунглі" під Кале вивезли всіх мігрантів (26.10.2016)  

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