Мюнхенська конференція з безпеки розпочалася різкою критикою Росії

На початку 55-ої Мюнхенської конференції з безпеки, що відкрилася в п'ятницю, 15 лютого, пролунала різка критика на адресу Росії. Зокрема, міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон, який відкривав конференцію разом із міністеркою оборони Німеччини Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), заявив, що Москва залишається "загрозою нашій безпеці", оскільки її "незаконна активність не слабшає", цитує агенція AFP.

"Ми бачимо, наскільки безоглядно діє Росія", - заявив він. Критикуючи Москву, міністр вказав і на незаконну анексію Криму, і на підтримку бойовиків на Донбасі, на спроби вплинути на вибори в інших державах, а також на намагання Кремля перевести "війну у сіру зону" шляхом кібератак та прихованого використання військових. Він також заявив про підтримку Києва Лондоном. "Ми не залишимо наодинці такі держави, як Україна, на які нападає Росія", - запевнив міністр оборони Великобританії.

За словами Вільямсона, гарантією безпеки залишається Північноатлантичний альянс. "НАТО є сьогодні важливішим, ніж будь-коли раніше, тому що старий противник повернувся", - додав міністр.

Міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн

Міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у виступі також наголосила на важливості Альянсу. НАТО - це "більше, ніж військовий альянс", це - "політичний альянс", зазначила вона. Особливого значення він набуває з огляду на "повернення конкуренції між великими світовими державами".

Урсула фон дер Ляєн також визнала правомірність вимог США щодо збільшення видатків країн-членів НАТО на оборону. Вашингтон наполягає, щоб інші члени НАТО довели показник оборонних видатків до принаймні двох відсотків ВВП, як це передбачають зобов'язання, взяті країнами на саміті Альянсу в Уельсі у 2014 році. Фон дер Ляєн вказала також на важливість посилення військової співпраці в Європі. "Ми знаємо, що маємо робити більше. Саме ми, німці", - додала міністерка, цитує агенція dpa.

Вольфґанґ Ішинґер вирішив зробити цього року Європу топ-темою конфернції

Голова конференції Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger) зазначив, що провідною темою заходу є ситуація в Європі. "Європа має сама за себе говорити та діяти", - наголосив він.

Форум традиційно проходить у Мюнхені в готелі Bayerischer Hof. Мюнхенську конференцію вперше провели в 1962 році за ініціативи німецького публіциста Пауля Людвіґа Евальда фон Кляйста (Paul Ludwig Ewald von Kleist).