Мюллер припустив, що обвинувачення проти Трампа висунуть пізніше
Обвинувачення проти Дональда Трампа щодо ймовірного перешкоджання розслідуванню втручання РФ у вибори в США можуть висунути після того, як він залишить Білий дім, припустив Роберт Мюллер.
Роберт Мюллер під час свідчень перед Конгресом США
Колишній спецпрокурор США Роберт Мюллер, який очолював розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори у США, заявив, що його доповідь не виправдовує повністю президента США Дональда Трампа.
Предметом розслідувань команди Мюллера було, окрім втручання РФ у вибори, також питання того, чи була змова між росіянами та передвиборчим штабом Трампа під час виборчої кампанії, а також чи втручався сам Трамп у хід розслідування. Під час надання свідчень у Конгресі у середу, 24 липня, Мюллер заявив, що його доповідь, що була передана міністерством юстиції США до Сенату у середині квітня цього року, не виправдовує Трампа.
Нагадаємо, раніше сам Трамп розцінив висновки Мюллера як своє цілковите виправдання. "Жодної змови. Жодного перешкоджання розслідуванню. Гра завершена", - заявив глава Білого дому після оприлюднення скороченого варіанту доповіді спецпрокурора. Тоді у доповіді Мюллер назвав низку випадків ймовірного втручання Трампа у його розслідування, проте не виніс прокурорського рішення щодо цієї частини справи, надавши таке право міністру юстиції Вільяму Барру. А сам Барр та його заступник Рід Розенштейн дійшли висновку, що доказів, наданих у доповіді спрецпрокурора, недостатньо для пред'явлення звинувачення президенту США.
Виступаючи перед конгресменами у середу, Мюллер наголосив, що він як і раніше впевнений, що вчинив правильно, коли не ухвалив рішення про те, чи слід звинувачувати Трампа в перешкоджанні правосуддю. Але при цьому Мюллер не виключив, що обвинувачення проти Трампа у перешкоджанні розслідуванню можуть бути висунуті після того, як він залишить Білий дім і на нього не поширюватиметься президентський імунітет.
Нагадаємо, представники Демократичної партії США тривалий час намагалися переконати спецпрокурора дати публічні свідчення у Конгресі. Раніше Роберт Мюллер відмовлявся свідчити перед Конгресом. Він заявив, що не вважає це необхідним та наголосив, що його доповідь "говорить сама за себе".
Розслідування під керівництвом спецпрокурора Роберта Мюллера тривало майже два роки. До команди Мюллера входило 19 юристів, а також близько 40 агентів Федерального бюро розслідувань, експертів з розвідки, судових аудиторів та інших фахівців. У рамках розслідування команда Мюллера видала загалом понад 2,8 тисячі повісток та близько 500 ордерів на обшук. Окрім того, було допитано близько 500 свідків. Відредагований звіт щодо розслідування опублікували 18 квітня. У доповіді зроблено висновок, що російський уряд намагався втрутитися в американські вибори, проте зв'язку між росіянами і кампанією Трампа встановлено не було.
"Росія ніколи не намагалася використати важелі тиску щодо мене"
"Росія ніколи не намагалася використати важелі тиску щодо мене. Я не маю нічого спільного з Росією - ні угод, ні кредитів, нічого!" Відомий твіт тоді ще новообраного президента США Дональда Трампа від 11 січня 2017 році звучить дуже категорично. Утім, у Вашингтоні не вщухають скандали довкола можливох зв'язків оточення Трампа з Росією, а ЗМІ публікують все нові й нові подробиці.
Перші звинувачення у намаганні Кремля втрутитися в американські вибори пролунали ще влітку 2016 року, у розпал передвиборчої боротьби. Демократична партія закинула спецслужбам РФ злам своїх серверів. Ціллю публікації вкраденої переписки називали підтримку Трампа. Останній відреагував на це прямим зверненням до Росії знайти "втрачені 30 тисяч електронних листів" його опонентки Гілларі Клінтон.
Напередодні першої після його обрання президентом США прес-конференції Дональда Трампа 11 січня американські ЗМІ повідомили, що спецслужби країни поінформували тодішнього главу держави Обаму та самого Трампа про можливу наявність у Кремля компромата на мільярдера. У Кремлі це повідомлення одразу ж заперечили.
Згідно з досьє, складеним колишнім працівником британської спецслужби, у 2013 році Трамп провів у Москві конкурс "Міс Всесвіт" і ніби влаштував у отелі Ritz-Carlton сексуальну оргію, матеріалами про яку володіють спецслужби РФ. Цей компромат Кремль міг би використати для шантажування президента США. Трамп відкинув цю інформацію як "фейкову". Незалежного підтвердження наведених у досьє даних немає.
Майкл Флінн займав посаду радника президента США меньше місяця. 13 лютого він був відправлений у відставку після появи інформації про те, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював телефоном санкції Вашингтона проти РФ з послом Росії у США Сергієм Кисляком і приховав це від віце-президента Майка Пенса. Пізніше з'ясувалося, що Флінн отримував від російських компаній гонорари.
Звільнений за активність у розслідуванні зв'язків з Росією?
Діяльність Флінна стала приводом для розслідувань, одне з яких очолював тоді ще директор ФБР Джеймс Комі. На початку травня він був звільнений Трампом - за те, що "не був здатним ефективно керувати Бюро". Сам же Комі впевнений, що справжня причина має відношення до "російського розслідування". У одному зі своїх інтерв'ю Трамп і сам визнав зв'язок звільнення з цим розслідуванням.
Коло тих, кого стосується розслідування зв'язків з Росією постійно розширюється. У кінці травня з'явилися повідомлення, що зять Дональда Трампа і старший радник президента США Джаред Кушнер є фігурантом розслідування можливого втручання Росії у вибори глави американської держави у 2016 році. Його веде спеціальний прокурор Роберт Мюллер.
Сам президент США лише підливає олії у вогонь. Приводом для нового скандалу стала його зустріч з міністром закордоних справ РФ Сергієм Лавровим і послом РФ у США Сергієм Кисляком у Білому домі 10 травня. У ході зустрічі Трамп, як стверджували ЗМІ, розкрив росіянам дані найвищого рівня таємності, отримані від ізраїльської розвідки, наразивши таким чином на небезпеку агентурну мережу ізраїльтян.
Президент Росії Володимир Путін назвав звинувачення на адресу Трампа про розголошення таємної інформації "політичною шизофренією" і заявив, що Москва готова надати Конгресу США записи розмови президента США з главою МЗС Росії. Що стосується всіх інших звинувачень, то Кремель заперечує своє втручання у виборчу кампанію президента США у 2016 році.
Видання The Washington Post опублікувало 14 червня нову вибухову інформацію. А саме, що об'єктом розслідування є дії не лише оточення Трампа, але і сам президент США. Спецпрокурор Роберт Мюллер вирішив визначити, чи не намагався Трамп перешкодити правосуддю в справі російського втручання у вибори в США.
Автор: Юрій Шейко, Михайло Бушуєв, Вікторія Ковальова