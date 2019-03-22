Мухаммед - найпопулярніше ім'я серед новонароджених хлопчиків у Берліні?

Товариство німецької мови (Gesellschaft für deutsche Sprache, GfdS) - політично незалежна організація, яка має на меті дослідження та підтримку німецької мови, нещодавно оприлюднило свій щорічний звіт щодо найпопулярніших імен, які дають новонародженим дітям у Німеччині.

Проаналізувавши дані близько 90 відсотків усіх новонароджених у країні за останній рік, GfdS дійшла висновку, що загалом найбільш популярними іменами у Німеччині у 2018 році були Марі (Marie/Mari) для дівчат і Пауль (Paul) для хлопчиків.

Але цього року звіт, який зазвичай не створює особливих сенсацій, став приводом для політичних маніпуляцій та фейкових новин - тільки через те, що із 22 тисяч новонароджених хлопчиків у Берліні 280 були названі одним із варіантів імені Мухаммед.

Безумство в медіа

Берлінське щоденне видання Tagesspiegel підсумувало звіт реченням "Ім'я Мухаммед більш популярне, ніж Карл-Гайнц," а британський таблоїд The Daily Mail без надання контексту написав, що "ім'я Мухаммед увішло у десятку найбільш популярних імен новонароджених хлопчиків в шести німецьких землях з 16".

Співкерівниця правопопулістської антиімміграційної партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Аліс Вайдель (Alice Weidel) використала публікацію німецького таблоїду Bild у своєму Twitter.

"Отакої! Минулого року найчастіше обраним ім'ям у Берліні для новонароджених чоловічої статі було Мухаммед. У Бремені воно серед Топ-10 - тенденція на збільшення," - написала вона.

Німецька політикиня палестинського походження Савсан Хеблі (Sawsan Chebli), яка представляє берлінську гілку Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), опубліковала у своєму Twitter відповідь на заяви АдН: "Мого батька звали Мухаммед. Мене звуть Савсан Мухаммед Хеблі. Мого найстаршого племінника звуть Мухаммед … Ми вже якось подбаємо про те, щоб ім'я Мухаммед ніколи не зникло!". Щоправда, цей твіт активізував алгоритми запобігання передвиборним маніпуляціям, тож її аккаунт був тимчасово заблокований.

Поза контекстом

"GfdS під час публікації результатів дослідження не помістила їх у необхідний у цьому випадку контекст. Цей брак ясності разом із чутливістю суспільства до демографічних змін та з огляду на політичні дебати про міграцію та біженців призвів до хвилі поширення хибної інформації," - пояснила DW наукова співробітниця Лейпцизького університету, яка займається дослідженням людських імен, Ґабріеле Родріґес (Gabriele Rodriguez).

Ім'я "Мухаммед" справді стало використовуватися дещо частіше через збільшення числа іммігрантів у Німеччині. Але треба також брати до уваги і традицію в арабських сім'ях хоча б одного з народжених хлопчиків називати на честь пророка Мухаммеда. "Німецькі сім'ї використовують значно ширший перелік імен, - відзначає Родріґеc. - Більше половини усіх імен, зареєстрованих в будь-якому році у Німеччині, унікальні, а найбільш популярні імена мають від двох до трьох відсотків новонароджених.

В Європі дітям часто дають подвійні або потрійні імена

Крім того, на відміну від більшості імен, які мають лише декілька різних варіацій, ім'я "Мухаммед" має щонайменше 25 варіантів написання та переважно використовується як перше ім'я, від чого воно зустрічається частіше.

Додаткової складності у складанні рейтингу додає і традиційна європейська практика надання дитині декількох імен. Якщо раніше базою для підрахунків GfdS були усі імена без урахування їхньої послідовності, то з 2017 року дослідники стали оприлюднювати рейтинг окремо перших імен, що дають новонародженим, та рейтинг, який враховує повні імена немовлят. При підрахунку, коли враховуються друге та третє ім'я дитини, найбільш популярним у 2018 році для хлопчиків у Берліні стало ім'я "Александер". У цілому по Німеччині Мухаммед, якщо враховувати друге та третє ім'я дитини, посідає лише 24-те місце за популярністю.

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Родріґес зазначає, що Товариство, представляючи свій світ, не надало достатніх пояснень використаних методів підрахунку й абсолютних цифр, а отже, мовляв, не дивно, що це може легко заплутати громадськість.

Представниця GfdS Фрауке Рюдебуш (Frauke Rüdebusch) у розмові з DW визнала, що їхні результати можуть когось заплутати. "Але завдяки окремому рейтингу перших імен ми отримали новий аспект для порівняння, якого не мали раніше. Для нас важливі обидва рейтинги. Але ми надалі будемо намагатися більш чітко пояснити відмінність між ними." - відзначила вона.

Поширення страхів

Така реакція на пересічний звіт свідчить про те, наскільки поширеними серед німців є побоювання щодо змін у суспільстві, впевнена Ґабріеле Родріґес.

"Більшість нових імен для новонароджених іноземні і видаються екзотичними. Німцям потрібен деякий час на те, аби до них звикнути, - пояснює вона. - У містах з цим все гаразд, але в сільській місцевості люди вбачають у цьому проблему та загрозу, навіть попри те, що у селах іноземців практично немає".

Експертка пояснює: це стосується не лише імен, але й усього, що пов'язано з іноземцями. "Це і використовує АдН. Вони прагнуть сіяти страх щодо таких речей, який би надалі підтримував їхнє існування," - додає Родріґес.