Музейну скарбницю у Дрездені пограбували на мільярд євро

У ніч на понеділок, 25 листопада, у столиці Саксонії Дрездені пограбували музейну скарбницю "Зелене склепіння". Поліція наразі не має підозрюваних та не може назвати точну кількість грабіжників. Про це журналістам повідомив представник поліції міста Марко Ласке.

"Це сталося близько п'ятої години ранку. Зараз триває розслідування. Злочинці втекли, підозрюваних у нас поки немає, триває розшук, вживаються заходи поліцейського реагування", - зазначив правоохоронець і додав, що не може назвати кількість грабіжників.

За словами генеральної директорки музейного об'єднання Дрездена Маріон Акерманн (Marion Ackermann), оцінити вартість вкраденого у грошовому еквіваленті поки що досить складно. Вона заявила, що метою грабіжників була вітрина з трьома дорогоцінними діамантовими гарнітурами. За словами Акерманн, головна шкода полягає не у вартості вкраденого каміння та дорогоцінних металів, а у порушенні цілісності ансамблю прикрас. Вона також висловила сподівання, що через всесвітню славу вкрадених ювелірних виробів вони будуть швидко знайдені на ринку коштовних об'єктів.

Водночас видання Bild повідомило про те, що вартість викрадених об'єктів складає близько одного мільярда євро. Також журналісти повідомили, що злочинці підпалили трансформатор у катакомбах під мостом, залишивши таким чином без електрики декілька відомих музеїв у центрі міста. Після цього група осіб потрапила в музей через вікно на розі вулиць - прямо у приміщення зі скарбами.

"Зелене склепіння" - колишня скарбниця саксонського курфюрста Августа Сильного. З 1724 року вона працює як музей.

Найгучніші музейні крадіжки Європи Зелене склепіння, Дрезден, 2019 рік У ніч на понеділок, 25 листопада, у німецькому Дрездені пограбували музей "Зелене склепіння". Метою грабіжників була вітрина з трьома дорогоцінними діамантовими гарнітурами. Головна шкода полягає не у вартості вкраденого, а у порушенні цілісності ансамблю прикрас, повідомило керівництво музею. Видання Bild повідомило про те, що вартість викрадених об'єктів складає близько одного мільярда євро.

Найгучніші музейні крадіжки Європи Музей Боде, Берлін, 2017 рік Наприкінці березня 2017 року зловмисники вкрали одну з п'ятьох канадських золотих монет номіналом один мільйон доларів. Монета виготовлена з чистого золота та має вагу 100 кілограмів, діаметр 53 сантиметри та товщину три сантиметри. 2018 року прокуратура висунула звинувачення чотирьом чоловікам у зв'язку з крадіжкою. Саму монету досі так і не знайшли.

Найгучніші музейні крадіжки Європи Кастельвеккіо, Верона, 2015 рік У листопаді 2015 року група озброєних людей викрала 17 картин епохи ренесансу і бароко з музею "Кастельвеккіо" в італійській Вероні. Загальну вартість творів оцінювали в 15 мільйонів євро. Роботи, зокрема Пітера Пауля Рубенса і Тінторетто, зрештою знайшли в Україні й передали назад у музей. На фото знахідку в травні 2016 року розглядає тодішній президент України Петро Порошенко.

Найгучніші музейні крадіжки Європи Колекція Бюрле, Цюрих, 2008 рік "Хлопчик у червоному жилеті" Поля Сезанна - один із чотирьох творів загальною вартістю 180 мільйонів франків, які були викрадені озброєними чоловіками з Колекції Бюрле в швейцарському Цюриху в лютому 2008 року. Картини, серед яких були й роботи Клода Моне та Вінсента ван Гога, знайшли чотири роки потому. Крадіїв засудили до семи років в'язниці.

Найгучніші музейні крадіжки Європи Музей Мунка, Осло, 2004 рік У серпні 2004 група озброєних злочинців пограбувала музей Едварда Мунка в норвезькій столиці Осло, вкравши одну з версій всесвітньо відомої картини "Крик" та твір "Мадонна". Загальну вартість їх тоді оцінили в 90 мільйонів євро. Обидві картини знайшли, злодіїв засудили до багаторічного ув'язнення.

Найгучніші музейні крадіжки Європи Музей групи "Міст", Берлін, 2002 рік У квітні 2002 року з музею мистецької групи "Міст" (Brücke) в Берліні вкрали дев'ять картин відомих експресіоністів загальною вартістю близько 3,6 мільйона євро. Лише за кілька тижнів роботи художників, серед яких Еміль Нольде та Макс Пехштайн (на фото його робота "Молода дівчина"), знайшли. Крадіїв засудили до максимально п'яти з половиною років за ґратами.

Найгучніші музейні крадіжки Європи Галерея мистецтв Ширн, Франкфурт, 1994 рік Ця картина німецького митця епохи романтизму Каспара Давіда Фрідріха - один із трьох творів, які викрали з франкфуртської галереї мистецтв Ширн у липні 1994 року разом з двома роботами англійця Вільяма Тернера. Їхню вартість тоді оцінювали в 70 мільйонів німецьких марок. Роками пізніше картини вдалося знайти. Крадії отримали до 11 років ув'язнення. Замовники злочину досі невідомі. Автор: Данило Білик

