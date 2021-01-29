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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мотоцикли".
Мотоцикли
У Німеччині неділя традиційно є днем тиші. Для багатьох байкерів натомість це - ідеальний час викотити з гаражів свої мотоцикли. Ті, кому не до вподоби їхній гуркіт у вихідний, вимагають заборонити їзду на мотоциклах по неділях. Конфлікту не уникнути.
Плюшеві ведмедики, фени, аерозолі із миючими засобами, міні-мотоцикли, запальнички та навіть взуття для гірських лиж. Ось далеко неповний список того, що минулого року було вилучено з полиць Європейських супермаркетів. Причина – ці товари становили небезпеку для споживачів.