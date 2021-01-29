Право на гуркіт, або Кому заважають німецькі байкери? (21.08.2020)

У Німеччині неділя традиційно є днем тиші. Для багатьох байкерів натомість це - ідеальний час викотити з гаражів свої мотоцикли. Ті, кому не до вподоби їхній гуркіт у вихідний, вимагають заборонити їзду на мотоциклах по неділях. Конфлікту не уникнути.