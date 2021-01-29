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Мотоцикли

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мотоцикли".

Мотоцикли

Чи можна роздрукувати на 3D-принтері що завгодно? (29.01.2021) 29.01.2021

Взуття, одяг, печиво, мости, мотоцикли та навіть будинки - усе це сьогодні можна надрукувати на 3D-принтері. DW розбиралася, як функціонує такий пристрій і чого очікувати від тривимірного друку в майбутньому.

Право на гуркіт, або Кому заважають німецькі байкери? (21.08.2020) 21.08.2020

У Німеччині неділя традиційно є днем тиші. Для багатьох байкерів натомість це - ідеальний час викотити з гаражів свої мотоцикли. Ті, кому не до вподоби їхній гуркіт у вихідний, вимагають заборонити їзду на мотоциклах по неділях. Конфлікту не уникнути.
Медична допомога на мотоциклах: як байкери швидким допомагають (відео)

Медична допомога на мотоциклах: як байкери швидким допомагають (відео) 30.03.2020

Байкери-рятувальники з ГО "Мотохелп" - добровільні помічники швидкої допомоги. Вони виїжджають на ДТП, аби надати першу допомогу, як, приміром, 22-річна байкерша Вікторія Осипчук. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes. 
Смертність на дорогах Німеччини у 2019 році була найнижчою за 60 років

Смертність на дорогах Німеччини у 2019 році була найнижчою за 60 років 27.02.2020

Кількість людей, які упродовж 2019 року загинули внаслідок дорожньо-транспортних пригод у Німеччині, була рекордно низькою. При цьому загальна кількість ДТП на німецьких дорогах зросла.
Чому німецькі водії бояться велосипедистів?

Чому німецькі водії бояться велосипедистів? 21.09.2018

Вони їздять занадто швидко або занадто повільно і завжди намагаються несподівано вискочити з-за рогу. Яких велосипедистів німецькі автомобілісти вважають головним фактором ризику на дорогах?
ЄС назвав плани Harley-Davidson наслідком політики Трампа

ЄС назвав плани Harley-Davidson наслідком політики Трампа 26.06.2018

У ЄС очікують, що американський бізнес тиснутиме на адміністрацію Дональда Трампа щодо торговельної політики.
Трамп здивувався рішенню Harley-Davidson перенести виробництво з США

Трамп здивувався рішенню Harley-Davidson перенести виробництво з США 26.06.2018

Трамп вимагає від виробника мотоциклів "потерпіти". У самій американській компанії тим часом підраховують можливі втрати від мит ЄС.
ЄС запровадить нові мита на американські товари з 22 червня

ЄС запровадить нові мита на американські товари з 22 червня 20.06.2018

У відповідь на митну політику США Європейський Союз з 22 червня запровадить нові тарифи на групу американських товарів загальною вартістю 2,8 мільярда євро. Серед них джинси, арахісове масло, мотоцикли і віскі.
ЗМІ: Країни ЄС погодили нові мита щодо продуктів США

ЗМІ: Країни ЄС погодили нові мита щодо продуктів США 14.06.2018

Представники країн ЄС одноголосно неформально погодили запровадження мит, серед іншого, на американські джинси, віскі, мотоцикли та арахісове масло.
FAZ: Євросоюз погрожує США митами на віскі та мотоцикли

FAZ: Євросоюз погрожує США митами на віскі та мотоцикли 20.02.2018

Європейський Союз може запровадити додаткові мита на низку американських товарів, якщо США обмежать доступ європейських компаній на свій ринок.
Жінкам у Саудівській Аравії дозволять водити мотоцикли та вантажівки

Жінкам у Саудівській Аравії дозволять водити мотоцикли та вантажівки 16.12.2017

У червні 2018 року саудівські жінки зможуть водити мотоцикли та вантажівки. Для порушниць правил дорожнього руху створять спеціальні центри під керівництвом жінок.
Небезпечні іграшки

Небезпечні іграшки 24.04.2007

Плюшеві ведмедики, фени, аерозолі із миючими засобами, міні-мотоцикли, запальнички та навіть взуття для гірських лиж. Ось далеко неповний список того, що минулого року було вилучено з полиць Європейських супермаркетів. Причина – ці товари становили небезпеку для споживачів.

Honda устатковуватиме подушками безпеки мотоцикли 08.09.2005