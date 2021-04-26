Московський міський суд обмежив роботу фондів Навального

Московський міський суд у вівторок, 27 квітня, обмежив діяльність заснованих російським опозиціонером Олексієм Навальним фондів - Фонду боротьби з корупцією (ФБК) та Фонду захисту прав громадян, назвавши це рішення "заходом попереднього захисту".

Обом організаціям, які прокуратура Москви вимагає назвати екстремістськими, заборонено виконувати низку дій, повідомили в суді інтернет-виданню "Медуза". Про які саме дії йдеться, виданню не повідомили, пояснивши, що справу розглядають у закритому режимі. У суді додали, що про призупинення діяльності організацій не йдеться.

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Нагадаємо, що напередодні прокуратура Москви призупинила діяльність штабів Навального по всій Росії. Як повідомили в установі, діяльність штабів опозиційного політика призупинено до рішення суду за позовом про екстремізм. Позов було подано 16 квітня, а через 10 днів суд почав розглядати його в закритому режимі.

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Як повідомлялося, з середини березня поточного року Навальний перебуває у виправній колонії поблизу міста Покров у Володимирській області. 31 березня з'явилися повідомлення, що російський політик оголосив голодування з вимогою допустити до нього лікаря і надати медикаменти. За словами його адвокатів, стан здоров'я опозиціонера значно погіршився. 23 квітня Навальний повідомив про припинення голодування.

Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний Обличчя російської опозиції Колишній юрист Олексій Навальний, пішовши у політику, став одним із найбільш відомих облич російської опозиції. Популярність здобув 2008 року завдяки блогу, присвяченому випадкам зловживання службовим становищем представниками російської влади та найбільших державних компаній країни. Опубліковані ним викриття навіть призвели до відставок, що рідкість у російській політиці.

Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний Суперечливі парламентські вибори 2011 року Олексія Навального вперше заарештували на 15 діб за акції протесту перед Державною Думою у Москві. Причиною протестів стали повідомлення у соціальних мережах про фальсифікацію голосування на парламентських виборах, на яких перемогла партія влади "Єдина Росія". Після звільнення Навальний пообіцяв продовжити вести простестний рух.

Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний Друге ув'язнення Через рік після повернення Володимира Путіна у президентське крісло, у 2013 році, опозиціонера знову затримали та засудили - цього разу до п'яти років ув'язнення за обвинуваченням у розкраданні майна компанії "Кировлес". Утім, уже наступного дня він був звільнений за рішенням Верховного суду. Пізніше його все ж засудили до умовного строку.

Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний Розширення антикремлівської платформи Попри проблеми з правосуддям Навальному дозволили взяти участь у виборах мера Москви 2013 року. Голосування завершилося для нього другим місцем після провладного кандидата Сергія Собяніна. Цей результат був сприйнятий як величезний успіх та став каталізатором опозиційного руху в Росії.

Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний Курс на соцмережі Через антикремлівську риторику шлях на провладне телебачення Росії для Навального був закритий. Це змусило його активізувати свою діяльність у соціальних мережах та на своєму блозі. Його красномовство, ефектний підбір потрібних слів та вдала іронія на адресу Путіна та його оточення забезпечили йому велику підтримку серед російської молоді.

Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний Ще одне засудження умовно Між тим у 2014 році суд Москви визнав Навального і його брата Олега винними у шахрайстві в особливо великих розмірах у справі Yves Rocher. Олексія Навального засудили до 3,5 позбавлення волі умовно з випробувальним терміном 5 років. У серпні 2017 року призначений Навальному випробувальний термін був продовжений до кінця грудня 2020 року.

Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний Президентські амбіції У грудні 2016 Навальний оголосив про формальний початок своєї кампанії на виборах президента Росії у березні 2018 року. Утім, нові звинувачення в корупції, які його прихильники називають політично мотивованими, поставили хрест на його шансах взяти участь у перегонах.

Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний Рішення ЄСПЛ 2016 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення, визнавши порушення права Навального на чесний суд у процесі щодо "Кировлеса". Попри те, що Верховний суд Росії скасував вирок, за яким опозиціонер мав відсидіти п'ять років у в'язниці, у 2017 році суд у тому ж Кірові знову засудив Навального, тепер уже до умовного строку.

Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний Найбільші протести в Москві за шість років У лютому 2017 року протести в десятках російських міст завершилися арештами понад тисячі демонстрантів, зокрема й Навального. Протести, які називають найбільшими у Москві з 2012 року, почалися після публікації Навальним даних, які начебто доводять зв'язок тодішнього прем'єра Росії Дмитра Медведєва із імперією нерухомості загальною вартістю в мільярди євро. 15 днями потому Навального звільнили.

Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний Напади й насильство У квітні 2017 року Навального облили зеленкою і пошкодили око, внаслідок чого політик опинився у лікарні. Роговиця ока була пошкоджена назавжди. Навальний звинуватив російську владу в створенні перепон для лікування за кордоном через умовне ув'язнення за звинуваченням у корупції. Лише завдяки втручанню голови Ради з прав людини при президенті Росії йому вдалося виїхати до Іспанії на операцію.

Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний Повторні арешти 2018 року Навальний опинився за ґратами на 30 діб. Після його звільнення у вересні на нього чекав новий 20-денний арешт. У квітні 2019 року ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав Навального під час процесу щодо "Кировлеса", коли політик протягом майже всього 2014 року перебував під домашнім арештом.

Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний Отруєння за ґратами У липні 2019 року, через кілька тижнів після звільнення з-під чергового 10-денного арешту, Навального кинули за ґрати на 30 діб за порушення сурових російських законів про масові зібрання. Натомість політик звинуватив російську владу в отруєнні його алергенною речовиною під час відбування покарання.

Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний Обшуки та заморожені активи Станом на грудень 2019 року Навальному вдалося заручитися підтримкою мільйонів прихильників завдяки соцмережам та Youtube. У штабквартирі очолюваного ним Фонду боротьби з корупцією провели обшуки, а його знову заарештували. Співробітники фонду розповіли, що влада хотіла конфіскувати їхнє технічне обладнання. У березні 2020 року Навальний повідомив, що рахунки його та його родини були заморожені.

Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний У комі після чаю в аеропорту 20 серпня 2020 року речниця Навального повідомила, що політику раптово стало зле у літаку, після того як він випив чаю в аеропорту. Літак здійснив екстрену посадку, після чого його доставили до лікарні в Омську, де він, за даними медиків, перебував у комі та був підключений до апарату штучного дихання. Команда Навального заявила, що його отруїли, та нагадала про попередні напади на політика.

Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний Замах на життя Навального - у хід пустили "Новачок" 22 серпня 2020 року Навального доставили для лікування в Берлін у клініку Charité. 19 діб він перебував у штучній комі. У цей час експерти Бундесверу провели токсикологічний аналіз проб, узятих у політика, і виявили в них сліди отрути "Новачок". Ці висновки підтвердили також лабораторії у Швеції та Франції та експерти ОЗХЗ. Москва заперечує всі звинувачення у причетності до замаху на Навального.

Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний Санкції Євросоюзу щодо Росії за отруєння Навального Із Charité Навального виписали 23 вересня 2020 року, після чого він кілька місяців перебував у Німеччині на реабілітації. Через отруєння Навального з ініціативи ФРН і Франції ЄС запровадив санкції щодо кількох чиновників з адміністрації президента, ФСБ та міноборони РФ. Під санкціями опинився і НДІ органічної хімії і технологій, у якому, як припускають, у часи СРСР створили отруту "Новачок".

Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний Повернення до Росії - знову за ґрати Навальний повернувся з Берліна до Москви 17 січня 2021 року. Літак із ним мав приземлитися в аеропорту "Внуково", де зібралися тисячі прихильників опозиціонера, однак сів у "Шереметьєво", де його затримали. 18 січня Хімкінський суд присудив йому 30 діб арешту за поданням Федеральної служби виконання покарань, що просить замість умовного реальне покарання Навального за вироком у справі Yves Rocher.

Критик Путіна знову за ґратами: хто такий Олексій Навальний Умовний термін замінили на реальний 2 лютого 2021 року суд у Москві замінив умовний термін покарання Олексію Навальному у справі "Ів Роше", який становив 3,5 року, на реальний. Суддя визнала опозиціонера винним у порушенні зобов'язань за умовним покаранням, накладеним на нього у цій справі у 2014 році. Враховуючи те, що Навальний майже рік перебував під домашнім арештом, у колонії він проведе два роки і вісім місяців. Автор: Давід Мартін, Данило Білик

