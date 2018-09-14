Москва відреагувала на відмову Києва продовжити "Договір про дружбу"

Міністерство закордонних справ Росії в понеділок, 17 вересня, заявило, що шкодує через рішення України не подовжувати дію Договору про дружбу, співробітництво й партнерство між Україною та Російською Федерацією.

У Москві закинули владі в Києві прагнення "обслуговувати чужі геополітичні інтереси і свої політичні амбіції". Українське керівництво "демонструє готовність з легкістю руйнувати все те, що напрацьовувалося роками і десятиліттями, рвати зв'язки, що століттями вибудовувалися багатьма поколіннями наших спільних предків", стверджується в заяві російського МЗС, опублікованій на сайті міністерства.

У російському зовнішньополітичному відомстві припустили, що Москві доведеться відновлювати відносини "вже з іншими, більш відповідальними українськими політиками". Там повідомили, що у разі надходження відповідного письмового повідомлення з Києва договір втратить чинність з 1 квітня 2019 року.

17 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ, який надав чинності схваленому раніше рішенню Ради національної безпеки та оборони про відмову Києва подовжувати дію Договору про дружбу, співробітництво й партнерство між Україною та Російською Федерацією. Раніше із пропозицією щодо припинення Україною дії двостороннього договору, підписаного 31 травня 1997 року, виступило МЗС України.