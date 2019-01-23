 Москва вимагає від Анкари жорсткіших дій у сирійській провінції Ідліб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2019

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Новини

Москва вимагає від Анкари жорсткіших дій у сирійській провінції Ідліб

Росія і Туреччина повинні спільно продовжити боротьбу з терористами у сирійській провінції Ідліб, заявив Володимир Путін після зустрічі з Реджепом Таїпом Ердоганом.

Володимир Путін (праворуч) і Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі у Москві

Володимир Путін (праворуч) і Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі у Москві

Росія буде домагатися реалізації домовленостей з Туреччиною для більш рішучої боротьби проти терористичних угруповань у сирійській провінції Ідліб. Про це заявив президент РФ Володимир Путін за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, яка відбулася у середу, 23 січня, в Москві.

"Будемо домагатися того, щоб всі наші домовленості були виконані. У нас спільні переконання про те, що ми повинні спільно продовжити боротьбу з терористами, де б вони не перебували, в тому числі в Ідлібській зоні", - заявив Путін, цитує агентство  "Інтерфакс". За його словами, поки в "буферній зоні" багато проблем, але Туреччина докладає значних зусиль для виконання всіх домовленостей щодо "усунення терористичної загрози", яка надходить з Ідлібу. 

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Ердоган своєю чергою наголосив, що Туреччина та Росія не мають жодних розбіжностей у питанні встановлення так званої "зони безпеки" на півночі Сирії. За його словами, вихід американських сил з регіону не повинен спричинити те, що терористичні групи зможуть там вільно переміщуватися. Ердоган наголосив, що РФ і Туреччина продовжуватимуть боротьбу з терористами у провінції Ідліб.

Раніше у середу у міністерстві закордонних справ РФ заявили, що ситуація в "зоні деескалації" в Ідлібі "стрімко деградує". За словами представниці МЗС РФ Марії Захарової, територія в зоні деескалації в Ідлібі "фактично взята під повний контроль" бойовиками угрупування "Хаят Тахрір аш-Шам" за рахунок витіснення загонів поміркованої збройної опозиції. Угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" пов'язують із "Аль-Каїдою".

Восени 2018 року сирійська армія та її союзники завдавали авіаударів по позиціях повстанців та готувалися до наступу, щоб встановити контроль над цією територією. Представники урядів західних держав та ООН застерігали щодо гуманітарної катастрофи у разі повномасштабного наступу сирійської армії у Ідлібі, де проживає понад три мільйони цивільних осіб. Після домовленостей президентів Туреччини та РФ підготовка до наступу була призупинена.

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