 Морські ссавці потерпають від мікропластику - науковці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2019

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Новини

Морські ссавці потерпають від мікропластику - науковці

За даними науковців, у морях навколо Великобританії майже не залишилося тварин, у травній системі яких немає мікропластику. Чи може він призвести до смерті морських ссавців, дослідники роблять поки обережні висновки.

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У морях навколо Великобританії майже не залишилося ссавців, у шлунку яких немає мікропластику. Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в професійному виданні Scientific Reports, повідомляє в понеділок, 4 лютого, агенція dpa. Науковці дослідили загалом організми 50 тварин - дельфінів, тюленів та китів, яких викинуло на британське узбережжя. 

У всіх досліджених тваринах науковці виявили щонайменше одну частинку мікропластику, але в середньому на тварину доводилося по 5,5 частинки. За словами головної авторки дослідження Сари Нельмс, така кількість відносно низька. Це пов'язано з тим, зазначає дослідниця, що частинки пластику, очевидно, виводяться з травної системи морських ссавців природнім шляхом - через кал чи рвоту. "Це шокуюче, але не дивно, що кожна тварина споживає пластик", - зазначає Сара Нельмс.

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Всесвітня організація охорони здоров'я працюватиме над розробкою ґрунтовного дослідження впливу мікропластику на здоров'я людини. (15.03.2018)

Вчені дослідили зразки льоду з Північного Льодовитого океану й виявили в деяких брилах понад 12 тисяч мікрочастинок пластику на літр криги. Загалом у ній знайшли 17 видів штучних матеріалів. (24.04.2018)

Мікропластиком вважають частинки діаметром менше п'яти міліметрів. 84 відсотки знайдених частинок мікропластику, за даними науковців, можуть походити з синтетичних волокон, таких як одяг, риболовні сітки чи зубні щітки. Інші фрагменти, ймовірно, походять з речей на зразок упаковок харчових продуктів чи пластикових пляшок.

При цьому зазначається, щоб зрозуміти можливий вплив мікропалстику чи хімікатів, що в ньому містяться, необхідні подальші дослідження. Тим часом науковці виявили можливий зв'язок між випадками смерті тварин та спожитою кількістю пластику. Так, у тварин, які померли від інфекційних захворювань, було дещо більше пластику в травній системі. Але остаточних висновків щодо цього спостереження вони поки зробити не можуть.

За словами дослідників, кити, дельфіни та тюлені часто є важливими індикаторами здоров'я екосистеми морів, особливо в контексті забруднення довкілля.

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