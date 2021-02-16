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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "мораторій на продаж землі".
Мораторій на продаж землі діє в Україні, починаючи від 2002 року. 2017 року Верховна Рада продовжила дію цього мораторію до 2019 року. У травні 2018 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав мораторій на продаж сільськогосподарських земель в Україні порушенням прав людини. Міжнародний валютний фонд (МВФ) називає земельну реформу однією з ключових умов продовження співпраці з Києвом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Цього року в Україні запрацює ринок землі сільськогосподарського призначення. Однак більшість угідь вже і так у приватних руках. Частину їх розкрали, поки діяв мораторій. НАЗК проаналізувало найпоширеніші корупційні схеми розкрадання землі. Дивіться у поясненні DW.
Закриття кордонів та карантинні обмеження вдарять по експорту української сільськогосподарської продукції, але українських аграріїв лякає не стільки коронавірус, скільки земельна реформа і аномальна для весни засуха. Під загрозою цьогорічний врожай.
Іноземні фермери, які обробляють в Україні орендовані землі, обурені наміром позбавити їх можливості купувати земельні ділянки після скасування мораторію. Певних втрат це може завдати й українській економіці.
Іноземні фермери, які обробляють в Україні орендовані землі, обурені наміром законодавців позбавити їх можливості купувати земельні ділянки після скасування мораторію на продаж. Чому та яких втрат від такого обмеження конкуренції зазнає і українська економіка - в репортажі DW.
Під час парламентських слухань щодо земельної реформи не бракувало емоцій. Аграрії не повірили запевненням влади й заявили про свою неготовність до скасування мораторію на продаж землі. Репортаж DW з Верховної Ради.
Відкриття ринку землі нетерпляче очікують неподалік від Чорнобильської АЕС. Місцеві сподіваються отримати можливість придбати тисячі гектарів землі, яка офіційно вважається радіоактивною. Чи можливо це? Репортаж DW.
У першому читанні за законопроєкт про скасування мораторію на продаж землі проголосувала лише фракція "Слуга народу" та позафракційні народні депутати. Інші парламентарі навідріз відмовилися це підтримувати.