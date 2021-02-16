На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "мораторій на продаж землі".

Мораторій на продаж землі діє в Україні, починаючи від 2002 року. 2017 року Верховна Рада продовжила дію цього мораторію до 2019 року. У травні 2018 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав мораторій на продаж сільськогосподарських земель в Україні порушенням прав людини. Міжнародний валютний фонд (МВФ) називає земельну реформу однією з ключових умов продовження співпраці з Києвом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.