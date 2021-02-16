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Мораторій на продаж землі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "мораторій на продаж землі".

Мораторій на продаж землі діє в Україні, починаючи від 2002 року. 2017 року Верховна Рада продовжила дію цього мораторію до 2019 року. У травні 2018 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав мораторій на продаж сільськогосподарських земель в Україні порушенням прав людини. Міжнародний валютний фонд (МВФ) називає земельну реформу однією з ключових умов продовження співпраці з Києвом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як розкрадають землю в Україні (відео)

Як розкрадають землю в Україні (відео) 16.02.2021

НАЗК проаналізувало найпоширеніші корупційні схеми розкрадання землі сільськогосподарського призначення. Дивіться, як їх привласнювали, поки діяв мораторій на продаж землі.

Як розкрадають землю в Україні (16.02.2021) 16.02.2021

Цього року в Україні запрацює ринок землі сільськогосподарського призначення. Однак більшість угідь вже і так у приватних руках. Частину їх розкрали, поки діяв мораторій. НАЗК проаналізувало найпоширеніші корупційні схеми розкрадання землі. Дивіться у поясненні DW.
Що лякає українських фермерів більше, ніж коронавірус і карантин? (відео)

Що лякає українських фермерів більше, ніж коронавірус і карантин? (відео) 17.04.2020

Закриття кордонів та карантинні обмеження вдарять по експорту української сільгосппродукції, але фермерів лякає не стільки коронавірус, скільки земельна реформа й аномальна засуха. Під загрозою цьогорічний врожай.

Страшніше за коронавірус: чого бояться українські аграрії (17.04.2020) 17.04.2020

Закриття кордонів та карантинні обмеження вдарять по експорту української сільськогосподарської продукції, але українських аграріїв лякає не стільки коронавірус, скільки земельна реформа і аномальна для весни засуха. Під загрозою цьогорічний врожай.
Земельна реформа: як діятиме тепер ринок землі в Україні

Земельна реформа: як діятиме тепер ринок землі в Україні 31.03.2020

В Україні скасували мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Як діятиме ринок землі і чи дасть земельна реформа економічний ефект?
Верховна Рада розглядає законопроєкт про продаж землі

Верховна Рада розглядає законопроєкт про продаж землі 06.02.2020

Верховна Рада розглядає законопроєкт №2178-10 про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. Біля будівлі парламенту відбувається акція протесту.

Продаж землі в Україні: чому іноземні фермери проти обмеження їх права на купівлю (відео)

Продаж землі в Україні: чому іноземні фермери проти обмеження їх права на купівлю (відео) 30.01.2020

Іноземні фермери, які обробляють в Україні орендовані землі, обурені наміром позбавити їх можливості купувати земельні ділянки після скасування мораторію. Певних втрат це може завдати й українській економіці.

Продаж землі: іноземні фермери в Україні проти обмеження своїх прав (30.01.2020) 30.01.2020

Іноземні фермери, які обробляють в Україні орендовані землі, обурені наміром законодавців позбавити їх можливості купувати земельні ділянки після скасування мораторію на продаж. Чому та яких втрат від такого обмеження конкуренції зазнає і українська економіка - в репортажі DW.
Що зміниться для українців у 2020? Топ 7 нововведень (відео)

Що зміниться для українців у 2020? Топ 7 нововведень (відео) 02.01.2020

Новий 2020 рік принесе українцям чимало змін - найважливіші в огляді DW.

Що зміниться для українців у 2020? (30.12.2019) 30.12.2019

Земля на продаж, перепис населення, новий етап медичної реформи, штрафи за "євробляхи" та нові ціни на газ. DW про головні зміни, які принесе українцям 2020 рік.

Вимираючі села: чи допоможе земельна реформа? (відео)

Вимираючі села: чи допоможе земельна реформа? (відео) 13.12.2019

Понад 4000 сіл в Україні на межі зникнення. Це тисячі гектарів невитребуваних паїв чи земель, які нікому не належать і почасти вже заростають лісами. Чи може змінити ситуацію земельна реформа? Репортаж DW з Полісся.

Вимираючі села: чи допоможе земельна реформа? (13.12.2019) 13.12.2019

Понад 4000 сіл в Україні на межі зникнення. Це тисячі гектарів невитребуваних паїв чи земель, які нікому не належать і почасти вже заростають лісами. Чи може змінити ситуацію земельна реформа? Репортаж DW з Полісся.
Гарячі земельні слухання: українські аграрії не вірять запевненням уряду

"Гарячі" земельні слухання: українські аграрії не вірять запевненням уряду 05.12.2019

Під час парламентських слухань щодо земельної реформи не бракувало емоцій. Аграрії не повірили запевненням влади й заявили про свою неготовність до скасування мораторію на продаж землі. Репортаж DW з Верховної Ради.
Чорнобильська земля на продаж: земельна реформа у зоні відчуження (відео)

"Чорнобильська земля" на продаж: земельна реформа у зоні відчуження (відео) 04.12.2019

Відкриття ринку землі нетерпляче очікують неподалік від Чорнобильської АЕС. Місцеві сподіваються отримати можливість придбати тисячі гектарів землі, яка офіційно вважається радіоактивною. Чи можливо це? Репортаж DW.
В облозі тракторів і під крики Ганьба!: як Верховна Рада за законопроєкт про продаж землі голосувала

В облозі тракторів і під крики "Ганьба!": як Верховна Рада за законопроєкт про продаж землі голосувала 13.11.2019

У першому читанні за законопроєкт про скасування мораторію на продаж землі проголосувала лише фракція "Слуга народу" та позафракційні народні депутати. Інші парламентарі навідріз відмовилися це підтримувати.
Продаж землі у Німеччині: як це робиться і скільки коштує (відео)

Продаж землі у Німеччині: як це робиться і скільки коштує (відео) 13.11.2019

Верховна Рада попередньо підтримала скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. А як працює ринок землі у Німеччині? Скільки коштує гектар? Що потрібно для купівлі-продажу земельної ділянки?
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