 Молоді юдеї та мусульмани пом′янули жертв Голокосту в Освенцімі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2018

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Новини

Молоді юдеї та мусульмани пом'янули жертв Голокосту в Освенцімі

У міжрелігійному заході з ушанування жертв Голокосту в колишньому концтаборі біля Освенціма взяли участь молоді юдеї та мусульмани з Німеччини.

Юдей та мусульманин на заході в Аушвіці

Юдей та мусульманин на заході в Аушвіці

У колишньому нацистському концтаборі Аушвіц-Біркенау біля міста Освенцім у четвер, 9 серпня, молодь з числа німецьких юдеїв та мігрантів-мусульман вшанували пам'ять жертв Голокосту. "Обіцяємо з силою нашої віри докладати зусиль, щоб "Аушвіц ніколи не повторився", - цитує агенція dpa голову центральної ради мусульман Німеччини ZMD Аймана Мазьєка.

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Оскар Ґренінг, відомий як "бухгалтер Освенціма", помер минулої п'ятниці. 96-річний чоловік мав відбути чотири роки покарання за причетність до злочинів нацистів. (12.03.2018)

Сирійця, який напав на двох чоловіків у кіпах, визнали винним у завданні травм і образі та засудили до чотирьох тижнів ув'язнення. (25.06.2018)

У міжрелігійному заході, спільному проекті ісламських і юдейських організацій, в рамках освітньої поїздки взяли участь 25 осіб з Німеччини - молоді юдеї, а також сирійські та іракські біженці. "Глибоко вражений тим, що мусульмани та юдеї тут разом", - зазначив рабин Генрі Брандт. Він сподівається, що молодь винесе з цього урок для побудови майбутнього.

Крім того, Мазьєк запевнив у тому, що німецькі мусульмани віддані правовій державі та демократії. Його слова наводить агенція KNA. На церемонії також були присутні прем'єри німецьких федеральних земель Шлезвіг-Гольштейн та Тюрингія Даніель Ґюнтер (Daniel Günther) та Бодо Рамело (Bodo Ramelow). У цих регіонах живе частина учасників.

Кілька місяців тому у Німеччині відновилася широка дискусія щодо антисемітизму після нападу на хлопця в кіпі у Берліні. Акції протесту проти антисемітизму пройшли в столиці країни та багатьох інших містах, їхні учасники на знак солідарності з євреями вдягали кіпи.

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