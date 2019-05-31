МОЗ: Цього року в Україні на кір захворіли 57 тисяч людей

Від початку року в Україні на кір захворіли 57 301 осіб, повідомило у вівторок, 20 серпня, міністерство охорони здоров'я з посиланням на дані Центру громадського здоров'я. Серед захворілих 30 262 дітей. Від ускладнень кору з початку року померли 18 людей.

Раніше у ЮНІСЕФ повідомляли, що у 2018 році у всій Україні вірусом кору заразилися близько 55 тисяч осіб. Загалом протягом спалаху кору з літа 2017 року в Україні захворіли понад 115 тисяч людей, 39 з яких померли. Лише за минулий тиждень у країні на кір захворіли 203 людини. Найбільше нових випадків хвороби зареєстровано в Київській та Одеській областях, а також у Києві.

Раніше МОЗ закликало департаменти охорони здоров'я Рівненської, Закарпатської, Тернопільської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, де найбільша кількість хворих на кір, посилити заходи протидії хворобі та підвищити рівень імунізації. В міністерстві запевнили, що усі регіони забезпечено вакцинами КПК (проти кору, паротиту і краснухи) виробництва Бельгії та США.

Як повідомила раніше Київська міська державна адміністрація, в українській столиці зараз спостерігається наймасштабніший спалах кору за роки незалежності країни. У першому півріччі 2019 року на кір у місті захворіли понад п'ять тисяч осіб, з яких майже три тисячі - дорослі. Для порівняння - у 2015 році в Києві на кір хворіли лише п'ятеро осіб.