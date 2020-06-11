МОЗ України хоче посилити контроль за дотриманням карантину

Міністерство охорони здоров'я України збирається посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у п'ятницю, 19 червня.

За його словами, з боку міністерства охорони здоров'я буде ініційовано максимально жорсткий контроль щодо дотримання тими чи іншими закладами умов карантину. "Йдеться про транспорт, в якому люди їздять без

масок. Йдеться про деякі супермаркети, які перестали дотримуватися

соціальної дистанції, в яких люди без масок і засобів індивідуального захисту" -

сказав він на брифінгу.

Степанов зазначив, що в певних регіонах повинні вводитися жорсткі обмеження в умовах адаптивного карантину. "Коли я кажу про жорсткі обмеження, я насамперед говорю про обмеження роботи тих чи інших закладів, в тому числі, наприклад, нічних клубів", - уточнив Степанов.

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Нагадаємо, 19 червня у МОЗ повідомили про новий антирекорд з кількості нових інфікувань коронавірусомза добу в Україні - 921 випадок.

Напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд України продовжить дію адаптивного карантину в країні до 31 липня.

20 травня Кабінет міністрів України вирішив запровадити в країні так званий адаптивний карантин. Спочатку планувалося, що він триватиме з 22 травня до 22 червня.

Відповідно до постанови уряду про адаптивний карантин, рішення щодо пом'якшення обмежувальних заходів ухвалюються у регіонах з урахуванням епідемічної ситуації.

Крім того, Шмигаль не виключив можливості повернення до суворого карантину в разі критичного зростання кількості інфікувань.

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