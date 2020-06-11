 МОЗ України хоче посилити контроль за дотриманням карантину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

МОЗ України хоче посилити контроль за дотриманням карантину

Міністерство охорони здоров'я України збирається посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень. Йдеться, зокрема, про транспорт, супермаркети і нічні клуби, заявив глава МОЗ Максим Степанов.

МОЗ хоче посилити контроль за дотриманням правил карантину, зокрема, у транспорті і супермаркетах

МОЗ хоче посилити контроль за дотриманням правил карантину, зокрема, у транспорті і супермаркетах

Міністерство охорони здоров'я України збирається посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у п'ятницю, 19 червня.

За його словами, з боку міністерства охорони здоров'я буде ініційовано максимально жорсткий контроль щодо дотримання тими чи іншими закладами умов карантину. "Йдеться про транспорт, в якому люди їздять без
масок. Йдеться про деякі супермаркети, які перестали дотримуватися
соціальної дистанції, в яких люди без масок і засобів індивідуального захисту" -
сказав він на брифінгу.

 

Степанов зазначив, що в певних регіонах повинні вводитися жорсткі обмеження в умовах адаптивного карантину. "Коли я кажу про жорсткі обмеження, я насамперед говорю про обмеження роботи тих чи інших закладів, в тому числі, наприклад, нічних клубів", - уточнив Степанов.

Читайте також: В Україні посилять контроль за дотриманням протиепідемічних норм

Нагадаємо, 19 червня у МОЗ повідомили про новий антирекорд з кількості нових інфікувань коронавірусомза добу в Україні - 921 випадок.

Напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд України продовжить дію адаптивного карантину в країні до 31 липня.

20 травня Кабінет міністрів України вирішив запровадити в країні так званий адаптивний карантин. Спочатку планувалося, що він триватиме з 22 травня до 22 червня.

Відповідно до постанови уряду про адаптивний карантин, рішення щодо пом'якшення обмежувальних заходів ухвалюються у регіонах з урахуванням епідемічної ситуації.

Крім того, Шмигаль не виключив можливості повернення до суворого карантину в разі критичного зростання кількості інфікувань.

Читайте також: Верховна Рада України ухвалила закон про боротьбу з коронавірусом 

Дивитись відео 05:34

Як карають у Німеччині порушників карантину (27.03.2020)

Також за темою

Ukraine | Coronavirus | Lockdown | Quarantäne | Kiew

МОЗ України готується до посилення карантину - Степанов 11.06.2020

Через істотне погіршення епідемічної ситуації в Україні міністерство охорони здоров'я готується до посилення карантину. А іноземцям для в'їзду в Україну потрібно буде мати страховий поліс, попередив Максим Степанов.

Ukraine Krankenhaus in Ivano-Frankivsk

МОЗ України: на COVID-19 захворіло понад п'ять тисяч медиків 07.06.2020

В Україні на коронавірусну інфекцію з початку епідемії захворіли 5050 медичних працівників, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Ukraine

Карантин для карантину. Чому в Україні частішають випадки COVID-19 12.06.2020

Після послаблення карантину показники інфікування коронавірусом в Україні знову почали бити рекорди. Лікарі повідомляють про критичний стан деяких лікарень Києва.

Реклама

Докладно

23 березня прем'єр-міністр Віктор Орбан оголосив в угорському парламенті про запровадження надзвичайного стану через епідемію COVID-19

Угорщина: мінус надзвичайний стан, плюс більше влади Орбана

Віктор Орбан дозволив скасувати надзвичайний стан в Угорщині. Але критики закидають прем'єр-міністру відволікання уваги.  

За деякими прогнозами, електроніка може подорожчати на 5 відсотків (фотоілюстрація)

Чому в Україні подорожчають смартфони та папір?

Це наслідок ухвалення змін до закону про управління майновими правами правовласників.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  