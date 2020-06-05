 МОЗ України: на COVID-19 захворіло понад п′ять тисяч медиків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

МОЗ України: на COVID-19 захворіло понад п'ять тисяч медиків

В Україні на коронавірусну інфекцію з початку епідемії захворіли 5050 медичних працівників, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Ukraine Krankenhaus in Ivano-Frankivsk (picture-alliance/Photoshot)

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у неділю, 7 червня, повідомив, що з початку епідемії коронавірусу в Україні захворіло 26999 осіб, з яких понад п'ять тисяч виявилися медпрацівниками.

"За весь час пандемії захворіло 26 999 осіб, з них 1 932 дітей та 5 050 медпрацівників", - повідомив на брифінгу Максим Степанов. 

Загалом, станом на ранок неділі на амбулаторному лікуванні перебувають 18 908 пацієнтів, з них 1 616 дітей та 4 088 медпрацівників.

Читайте також: Київ поки не відкриває ресторани, обмежує пасажиропотік у метро - Кличко

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зафіксували 485 нових випадків захворювання на COVID-19, 11 осіб з цим діагнозм померли, 242 одужали. Найбільше інфікувань зареєстрували у Києві, Чернівецькій, Львівській, Київській та Рівненській областях. Днем раніше повідомлялося про 550 нових випадків захворювання Covid-19 за попередню добу, 5 червня - про 553 нових хворих, 4 червня – про 588. Загалом з часу початку епідемії в Україні померло 788 осіб, в яких було підтверджено COVID-19.

  • Ухань на карантині Спочатку всі думали, що коронавірус - лише місцева проблема для китайців. Ухань? Ніколи не чув. Ухань був далеко. А китайські можновладці спершу мовчали про небезпечний вірус, який там поширювався. Потім вони посадили під домашній арешт жителів міста та всієї постраждалої провінції Хубей. Світ спостерігав і думав, що він у безпеці...

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Ухань на карантині

    Спочатку всі думали, що коронавірус - лише місцева проблема для китайців. Ухань? Ніколи не чув. Ухань був далеко. А китайські можновладці спершу мовчали про небезпечний вірус, який там поширювався. Потім вони посадили під домашній арешт жителів міста та всієї постраждалої провінції Хубей. Світ спостерігав і думав, що він у безпеці...

  • Мандрівник Але вірус не зважав на кордони і вирушив у мандри. Голландець Тьєрд Роярдс (Tjeerd Royaards) надає поняттю мандрівник зовсім нового значення. Раптово дедалі більше людей стали хворіти і вмирати в інших країнах.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Мандрівник

    Але вірус не зважав на кордони і вирушив у мандри. Голландець Тьєрд Роярдс (Tjeerd Royaards) надає поняттю "мандрівник" зовсім нового значення. Раптово дедалі більше людей стали хворіти і вмирати в інших країнах.

  • Covid-19 проти людини В оточенні коронавірусів ви відчуваєте себе вразливими в усьому світі. Вакцини немає і ніхто не знає, що буде далі. Навіть вірусологи та лікарі. Паоло Каллері (Paolo Calleri) підсумовує це відчуття безсилля, яке охоплює людей і тримає їх під контролем.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Covid-19 проти людини

    В оточенні коронавірусів ви відчуваєте себе вразливими в усьому світі. Вакцини немає і ніхто не знає, що буде далі. Навіть вірусологи та лікарі. Паоло Каллері (Paolo Calleri) підсумовує це відчуття безсилля, яке охоплює людей і тримає під контролем.

  • Нічні жахіття Залишайся вдома - це наказ для всього світу, щоб не заразитися коронавірусом. Але підступний вірус часто домінує у думках, коли ти вдома. Навіть рахуючи овечок перед сном, ця дівчина з-під пера турецької карикатуристки Менекше Чам (Menekşe Çam) не відчуває себе у спокої: вірус потрапляє і в її сни.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Нічні жахіття

    "Залишайся вдома" - це наказ для всього світу, щоб не заразитися коронавірусом. Але підступний вірус часто домінує у думках, коли ти вдома. Навіть рахуючи овечок перед сном, ця дівчина з-під пера турецької карикатуристки Менекше Чам (Menekşe Çam) не відчуває себе у спокої: вірус потрапляє і в її сни.

  • Без улюбленої команди нікуди Соціальна дистанція змушує багатьох відчувати, що їх виганяють на безлюдний острів. Але якщо світ заблоковано, то цей фан дортмундської Борусії, принаймні, не хоче обійтися без свого улюбленого Borsigplatz - легендарного місця, де був заснований його клуб і де відбувалося стільки святкувань перемог у Бундеслізі.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Без улюбленої команди нікуди

    Соціальна дистанція змушує багатьох відчувати, що їх виганяють на безлюдний острів. Але якщо світ заблоковано, то цей фан дортмундської "Борусії", принаймні, не хоче обійтися без свого улюбленого Borsigplatz - легендарного місця, де був заснований його клуб і де відбувалося стільки святкувань перемог у Бундеслізі.

  • Бельканто Італійці, які найбільше постраждали від пандемії у Європі, підбадьорюють одне одного. Під час карантину вони щовечора співають і грають музику на балконах. А також аплодують героям кризи - лікарям та медсестрам. Це створює відчуття єдності попри вимоги соціального дистанціювання. Tutto andrà bene - все буде добре!

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Бельканто

    Італійці, які найбільше постраждали від пандемії у Європі, підбадьорюють одне одного. Під час карантину вони щовечора співають і грають музику на балконах. А також аплодують героям кризи - лікарям та медсестрам. Це створює відчуття єдності попри вимоги соціального дистанціювання. Tutto andrà bene - все буде добре!

  • Це буде дорого! Обмеження суспільного життя не скрізь таке суворе, як на півдні Європи. У Німеччині, приміром, можна виходити на вулицю, але треба дотримуватися дистанції від інших не менше 1,5 метра. Інакше є ризик суворих штрафів. Правоохоронці безжалісні.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Це буде дорого!

    Обмеження суспільного життя не скрізь таке суворе, як на півдні Європи. У Німеччині, приміром, можна виходити на вулицю, але треба дотримуватися дистанції від інших не менше 1,5 метра. Інакше є ризик суворих штрафів. Правоохоронці безжалісні.

  • Скрізь захисні маски Носіння масок мінімізує ризик і тому є обов'язком для всіх у багатьох країнах. Але що робити, коли всі маски розкупили і їх неможливо дістати? Тоді потрібен талант до імпровізації, як у російського карикатуриста Сергія Білозерова. Ті, хто так себе захищає, можуть без проблем заходити у приймальню сімейного лікаря.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Скрізь захисні маски

    Носіння масок мінімізує ризик і тому є обов'язком для всіх у багатьох країнах. Але що робити, коли всі маски розкупили і їх неможливо дістати? Тоді потрібен талант до імпровізації, як у російського карикатуриста Сергія Білозерова. Ті, хто так себе захищає, можуть без проблем заходити у приймальню сімейного лікаря.

  • На війні Мити руки, мити руки і ще раз мити руки. Ось та мантра, яку політики та медики повторюють щодня, щоб вижити у війні проти коронавірусу. Дядько Сем також закликає американців робити це. Втім, втілювати пораду нинішнього президента США Дональда Трампа про ін’єкцію дезінфікуючих засобів всередину тіла навряд чи варто.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    На війні

    Мити руки, мити руки і ще раз мити руки. Ось та мантра, яку політики та медики повторюють щодня, щоб вижити у війні проти коронавірусу. Дядько Сем також закликає американців робити це. Втім, втілювати пораду нинішнього президента США Дональда Трампа про ін’єкцію дезінфікуючих засобів всередину тіла навряд чи варто.

  • Смертельна гра Це змагання проти часу. Науково-дослідні лабораторії розробляють вакцину, яка б знищила коронавірус. Але поки смертельна гра між людьми та хворобою триває - результат невідомий.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Смертельна гра

    Це змагання проти часу. Науково-дослідні лабораторії розробляють вакцину, яка б знищила коронавірус. Але поки смертельна гра між людьми та хворобою триває - результат невідомий.

  • Криза після кризи Щоб захистити своїх громадян, уряди в усьому світі запровадили карантин - з руйнівними наслідками для економіки. Багато компаній на межі банкрутства. Попри численні програми допомоги, мільйони людей вже не знають, чим платити за квартиру та їжу. Для китайського карикатуриста Родріого (Rodriogo) економічна криза - це ще більший монстр, ніж вірус: Здогадайтесь, що буде далі?

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Криза після кризи

    Щоб захистити своїх громадян, уряди в усьому світі запровадили карантин - з руйнівними наслідками для економіки. Багато компаній на межі банкрутства. Попри численні програми допомоги, мільйони людей вже не знають, чим платити за квартиру та їжу. Для китайського карикатуриста Родріого (Rodriogo) економічна криза - це ще більший монстр, ніж вірус: "Здогадайтесь, що буде далі?"

  • Повернувшись до війни У якийсь момент пандемія стане історією - так, як колись іспанський грип. І тоді дідусь розповість онукові, як це було, коли люди ходили у магазин, укутавшись у все, що тільки можна, і запасалися спагеті та тушонкою. А також про часи, коли майже не залишилося туалетного паперу і доводилося битися за кілька останніх рулонів...

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Повернувшись до війни

    У якийсь момент пандемія стане історією - так, як колись іспанський грип. І тоді дідусь розповість онукові, як це було, коли люди ходили у магазин, укутавшись у все, що тільки можна, і запасалися спагеті та тушонкою. А також про часи, коли майже не залишилося туалетного паперу і доводилося битися за кілька останніх рулонів...

    Автор: Сюзанне Кордс


 

Також за темою

Ukraine Coronavirus Labor

Коронавірус в Україні: знову понад 500 нових випадків за добу 05.06.2020

За останню добу в Україні зафіксовано 553 нові випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Водночас одужали за добу 330 пацієнтів.

Ukraine Coronavirus Labor

Коронавірус в Україні: рекордна кількість нових випадків за добу 04.06.2020

За останню добу в Україні зафіксовано 588 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, що є найвищим показником. Водночас одужали за добу 602 пацієнти.

Ukraine Krankenhaus in Ivano-Frankivsk

Коронавірус в Україні: 340 нових випадків за добу, 10 померлих 01.06.2020

Загалом в Україні зафіксовано вже 24012 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 718 людей, в яких підтвердили інфікування, померли. Тим часом одужали 9690 пацієнтів.

Реклама

Докладно

В одному з українських СІЗО

Українські СІЗО і рішення німецького суду щодо Онищенка

DW поговорила з президентом Комітету РЄ проти тортур Миколою Гнатовським.  

Країни-виробники нафти домовилися подовжити дію угоди щодо скорочення видобутку нафти ще на один місяць

Країни ОПЕК+ домовились обмежити видобуток до кінця липня

Держави ОПЕК+ домовилися подовжити дію ухваленої раніше угоди про скорочення видобутку нафти ще на один місяць.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  