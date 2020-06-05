МОЗ України: на COVID-19 захворіло понад п'ять тисяч медиків

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у неділю, 7 червня, повідомив, що з початку епідемії коронавірусу в Україні захворіло 26999 осіб, з яких понад п'ять тисяч виявилися медпрацівниками.

"За весь час пандемії захворіло 26 999 осіб, з них 1 932 дітей та 5 050 медпрацівників", - повідомив на брифінгу Максим Степанов.

Загалом, станом на ранок неділі на амбулаторному лікуванні перебувають 18 908 пацієнтів, з них 1 616 дітей та 4 088 медпрацівників.

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Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зафіксували 485 нових випадків захворювання на COVID-19, 11 осіб з цим діагнозм померли, 242 одужали. Найбільше інфікувань зареєстрували у Києві, Чернівецькій, Львівській, Київській та Рівненській областях. Днем раніше повідомлялося про 550 нових випадків захворювання Covid-19 за попередню добу, 5 червня - про 553 нових хворих, 4 червня – про 588. Загалом з часу початку епідемії в Україні померло 788 осіб, в яких було підтверджено COVID-19.